Moto2, Barcelona-Test: WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) souverän
Die Moto2-Piloten nutzten am Dienstag die guten Bedingungen in Barcelona, um ausgiebig zu testen. Intact-Pilot Manuel Gonzalez war der Schnellste. Ivan Ortola und Izan Guevara auf den Rängen 2 und 3.
Am Montag testeten die Fahrer und Teams der Königsklasse MotoGP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Gefahren wurde nur bis Mittag, denn danach kam der Regen und die Teams packten vorzeitig zusammen. Nach dem schockierenden Rennsonntag war aber keiner Böse, dass der Test früher zu Ende war.
Am Dienstag waren dann die Moto2-Asse an der Reihe. Sie fanden deutlich bessere Bedingungen vor – der Himmel war leicht bewölkt, die Temperaruten lagen bei knapp über 20 Grad Celsius. Beim Test waren alle Teams der mittleren Kategorie und somit auch alle drei Hersteller – Kalex, Boscoscuro und Forward – dabei. Da dies in diesem Jahr der einzige Test während der Saison ist, wird dieser von allen genutzt, um abseits von der Hektik eines Rennwochenendes an den Motorrädern zu arbeiten.
Spannend war zuletzt in Le Mans der Umstieg des SpeedRS-Teams von Luca Boscoscuro von den Öhlins-Fahrwerkskomponenten zum österreichischen Fabrikat WP Suspension. Wie positiv dieser sein kann, dass zeigte auch das Moto2-Projekt von Forward Racing. Das Team wechselte zur Saison 2026 ebenfalls von Öhlins zu WP. SpeedRS-Pilot Celestino Vietti wurde in Barcelona Zweiter.
Nach einer Stunde führte Izan Guevara (Pramac) die Zeitenliste mit 1:41,775 min an. Dahinter folgten David Alonso, Filip Salac, Barry Baltus, Celestino Vietti, Daniel Holgado, Manuel Gonzalez, Ivan Ortola, Tony Arbolino und Senna Agius.
Zum Vergleich: Den Moto2-Rundenrekord in Barcelona hatte Celestino Vietti in diesem Jahr im Qualifying mit 1:41,076 min aufgestellt.
Die Moto2-Piloten drehten fleißig ihre Runden. Zur Halbzeit der Session, nach vier Stunden, lag Guevara immer noch voran. Alonso, Agius, Salac und Ortola komplettierten die Top-5.
Am Nachmittag preschte Rookie Jose Antonio Rueda auf Platz nach vorne. Bei den ersten sechs Rennwochenenden tat sich der Moto3-Weltmeister noch schwer in der Moto2-WM. Der Spanier nutzt deshalb jede Gelegenheit, sich an das 765-ccm-Bike zu gewöhnen und auf Speed zu kommen.
Die Reihenfolge zwei Stunden vor dem Ende der Session: Guevara (1:41,775 min), Rueda, Alonso, Agius, Salac, Ortola, Holgado, Lopez, Gonzalez und Baltus.
Einige Minuten später setzte sich WM-Leader Manuel Gonzalez mit 1:41,248 min an die Spitze. Lopez und Salac zogen nach und kamen auf 2 und 3. Wenig später legte Ivan Ortola nach und fuhr die zweitschnellste Zeit.
An die Zeit von Gonzalez kam niemand mehr heran – er war somit beim Barcelona-Test, wie im Rennen am Sonntag, der Schnellste. Ortola, Guevara, Lopez, Salac, van den Goorbergh, Rueda, Alonso, Agius und Holgado komplettierten die Top-10. Vietti beendete den Test auf Rang 12.
In den Top-10 lagen neun Kalex und eine Boscoscuro. Forward-Pilot Alex Escrig wurde 16.
Ergebnisse Moto2-Test, Barcelona (19.5.):
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Manuel Gonzalez
Kalex
1:41,248 min
2.
Ivan Ortola
Kalex
+0,200 sec
3.
Izan Guevara
Boscoscuro
+0,255
4.
Alonso Lopez
Kalex
+0,454
5.
Filip Salac
Kalex
+0,458
6.
Zonta van den Goorbergh
Kalex
+0,526
7.
Jose Antonio Rueda
Kalex
+0,602
8.
David Alonso
Kalex
+0,619
9.
Senna Agius
Kalex
+0,642
10.
Daniel Holgado
Kalex
+0,724
11.
Alberto Ferrandez
Boscoscuro
+0,782
12.
Celestino Vietti
Boscoscuro
+0,791
13.
Barry Baltus
Kalex
+0,794
14.
Deniz Öncü
Boscoscuro
+0,811
15.
Collin Veijer
Kalex
+0,900
16.
Alex Escrig
Forward
+0,946
17.
Joe Roberts
Kalex
+0,974
18.
Tony Arbolino
Kalex
+1,012
19.
Daniel Munoz
Kalex
+1,117
20.
Ayumu Sasaki
Kalex
+1,168
21.
Luca Lunetta
Boscoscuro
+1,186
22.
Aron Canet
Boscoscuro
+1,245
23.
Taiyo Furusato
Kalex
+1,268
24.
Sergio Garcia
Kalex
+1,595
25.
Adrian Huertas
Kalex
+1,756
26.
Xabi Zurutuza
Forward
+1,769
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