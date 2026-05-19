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Moto2, Barcelona-Test: WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) souverän

Die Moto2-Piloten nutzten am Dienstag die guten Bedingungen in Barcelona, um ausgiebig zu testen. Intact-Pilot Manuel Gonzalez war der Schnellste. Ivan Ortola und Izan Guevara auf den Rängen 2 und 3.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Foto: Gold & Goose
Manuel Gonzalez
© Gold & Goose

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Am Montag testeten die Fahrer und Teams der Königsklasse MotoGP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Gefahren wurde nur bis Mittag, denn danach kam der Regen und die Teams packten vorzeitig zusammen. Nach dem schockierenden Rennsonntag war aber keiner Böse, dass der Test früher zu Ende war.

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Am Dienstag waren dann die Moto2-Asse an der Reihe. Sie fanden deutlich bessere Bedingungen vor – der Himmel war leicht bewölkt, die Temperaruten lagen bei knapp über 20 Grad Celsius. Beim Test waren alle Teams der mittleren Kategorie und somit auch alle drei Hersteller – Kalex, Boscoscuro und Forward – dabei. Da dies in diesem Jahr der einzige Test während der Saison ist, wird dieser von allen genutzt, um abseits von der Hektik eines Rennwochenendes an den Motorrädern zu arbeiten.

Spannend war zuletzt in Le Mans der Umstieg des SpeedRS-Teams von Luca Boscoscuro von den Öhlins-Fahrwerkskomponenten zum österreichischen Fabrikat WP Suspension. Wie positiv dieser sein kann, dass zeigte auch das Moto2-Projekt von Forward Racing. Das Team wechselte zur Saison 2026 ebenfalls von Öhlins zu WP. SpeedRS-Pilot Celestino Vietti wurde in Barcelona Zweiter.

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Nach einer Stunde führte Izan Guevara (Pramac) die Zeitenliste mit 1:41,775 min an. Dahinter folgten David Alonso, Filip Salac, Barry Baltus, Celestino Vietti, Daniel Holgado, Manuel Gonzalez, Ivan Ortola, Tony Arbolino und Senna Agius.

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Zum Vergleich: Den Moto2-Rundenrekord in Barcelona hatte Celestino Vietti in diesem Jahr im Qualifying mit 1:41,076 min aufgestellt.

Die Moto2-Piloten drehten fleißig ihre Runden. Zur Halbzeit der Session, nach vier Stunden, lag Guevara immer noch voran. Alonso, Agius, Salac und Ortola komplettierten die Top-5.

Am Nachmittag preschte Rookie Jose Antonio Rueda auf Platz nach vorne. Bei den ersten sechs Rennwochenenden tat sich der Moto3-Weltmeister noch schwer in der Moto2-WM. Der Spanier nutzt deshalb jede Gelegenheit, sich an das 765-ccm-Bike zu gewöhnen und auf Speed zu kommen.

Die Reihenfolge zwei Stunden vor dem Ende der Session: Guevara (1:41,775 min), Rueda, Alonso, Agius, Salac, Ortola, Holgado, Lopez, Gonzalez und Baltus.

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Einige Minuten später setzte sich WM-Leader Manuel Gonzalez mit 1:41,248 min an die Spitze. Lopez und Salac zogen nach und kamen auf 2 und 3. Wenig später legte Ivan Ortola nach und fuhr die zweitschnellste Zeit.

An die Zeit von Gonzalez kam niemand mehr heran – er war somit beim Barcelona-Test, wie im Rennen am Sonntag, der Schnellste. Ortola, Guevara, Lopez, Salac, van den Goorbergh, Rueda, Alonso, Agius und Holgado komplettierten die Top-10. Vietti beendete den Test auf Rang 12.

In den Top-10 lagen neun Kalex und eine Boscoscuro. Forward-Pilot Alex Escrig wurde 16.

Ergebnisse Moto2-Test, Barcelona (19.5.):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Manuel Gonzalez

Kalex

1:41,248 min

2.

Ivan Ortola

Kalex

+0,200 sec

3.

Izan Guevara

Boscoscuro

+0,255

4.

Alonso Lopez

Kalex

+0,454

5.

Filip Salac

Kalex

+0,458

6.

Zonta van den Goorbergh

Kalex

+0,526

7.

Jose Antonio Rueda

Kalex

+0,602

8.

David Alonso

Kalex

+0,619

9.

Senna Agius

Kalex

+0,642

10.

Daniel Holgado

Kalex

+0,724

11.

Alberto Ferrandez

Boscoscuro

+0,782

12.

Celestino Vietti

Boscoscuro

+0,791

13.

Barry Baltus

Kalex

+0,794

14.

Deniz Öncü

Boscoscuro

+0,811

15.

Collin Veijer

Kalex

+0,900

16.

Alex Escrig

Forward

+0,946

17.

Joe Roberts

Kalex

+0,974

18.

Tony Arbolino

Kalex

+1,012

19.

Daniel Munoz

Kalex

+1,117

20.

Ayumu Sasaki

Kalex

+1,168

21.

Luca Lunetta

Boscoscuro

+1,186

22.

Aron Canet

Boscoscuro

+1,245

23.

Taiyo Furusato

Kalex

+1,268

24.

Sergio Garcia

Kalex

+1,595

25.

Adrian Huertas

Kalex

+1,756

26.

Xabi Zurutuza

Forward

+1,769

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Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Manuel González

Manuel González

Intact GP

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

104.5

2

Izan Guevara

Izan Guevara

Pramac Racing

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

86

3

Celestino Vietti

Celestino Vietti

Placeholder

SpeedRS Team

73

4

Senna Agius

Senna Agius

Intact GP

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

65

5

David Alonso

David Alonso

Aspar Team

CFMOTO Aspar Team

58

6

Ivan Ortola

Ivan Ortola

Placeholder

QJMOTOR - FRINSA - MSI

52.5

7

Daniel Holgado

Daniel Holgado

Aspar Team

CFMOTO Aspar Team

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8

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41

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