Moto2, Barcelona-Test: WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) souverän

Am Montag testeten die Fahrer und Teams der Königsklasse MotoGP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Gefahren wurde nur bis Mittag, denn danach kam der Regen und die Teams packten vorzeitig zusammen. Nach dem schockierenden Rennsonntag war aber keiner Böse, dass der Test früher zu Ende war.

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Am Dienstag waren dann die Moto2-Asse an der Reihe. Sie fanden deutlich bessere Bedingungen vor – der Himmel war leicht bewölkt, die Temperaruten lagen bei knapp über 20 Grad Celsius. Beim Test waren alle Teams der mittleren Kategorie und somit auch alle drei Hersteller – Kalex, Boscoscuro und Forward – dabei. Da dies in diesem Jahr der einzige Test während der Saison ist, wird dieser von allen genutzt, um abseits von der Hektik eines Rennwochenendes an den Motorrädern zu arbeiten.

Spannend war zuletzt in Le Mans der Umstieg des SpeedRS-Teams von Luca Boscoscuro von den Öhlins-Fahrwerkskomponenten zum österreichischen Fabrikat WP Suspension. Wie positiv dieser sein kann, dass zeigte auch das Moto2-Projekt von Forward Racing. Das Team wechselte zur Saison 2026 ebenfalls von Öhlins zu WP. SpeedRS-Pilot Celestino Vietti wurde in Barcelona Zweiter.

Nach einer Stunde führte Izan Guevara (Pramac) die Zeitenliste mit 1:41,775 min an. Dahinter folgten David Alonso, Filip Salac, Barry Baltus, Celestino Vietti, Daniel Holgado, Manuel Gonzalez, Ivan Ortola, Tony Arbolino und Senna Agius.

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Zum Vergleich: Den Moto2-Rundenrekord in Barcelona hatte Celestino Vietti in diesem Jahr im Qualifying mit 1:41,076 min aufgestellt.

Die Moto2-Piloten drehten fleißig ihre Runden. Zur Halbzeit der Session, nach vier Stunden, lag Guevara immer noch voran. Alonso, Agius, Salac und Ortola komplettierten die Top-5.

Am Nachmittag preschte Rookie Jose Antonio Rueda auf Platz nach vorne. Bei den ersten sechs Rennwochenenden tat sich der Moto3-Weltmeister noch schwer in der Moto2-WM. Der Spanier nutzt deshalb jede Gelegenheit, sich an das 765-ccm-Bike zu gewöhnen und auf Speed zu kommen.

Die Reihenfolge zwei Stunden vor dem Ende der Session: Guevara (1:41,775 min), Rueda, Alonso, Agius, Salac, Ortola, Holgado, Lopez, Gonzalez und Baltus.

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Einige Minuten später setzte sich WM-Leader Manuel Gonzalez mit 1:41,248 min an die Spitze. Lopez und Salac zogen nach und kamen auf 2 und 3. Wenig später legte Ivan Ortola nach und fuhr die zweitschnellste Zeit.

An die Zeit von Gonzalez kam niemand mehr heran – er war somit beim Barcelona-Test, wie im Rennen am Sonntag, der Schnellste. Ortola, Guevara, Lopez, Salac, van den Goorbergh, Rueda, Alonso, Agius und Holgado komplettierten die Top-10. Vietti beendete den Test auf Rang 12.

In den Top-10 lagen neun Kalex und eine Boscoscuro. Forward-Pilot Alex Escrig wurde 16.

Ergebnisse Moto2-Test, Barcelona (19.5.):

Pos. Fahrer Hersteller Zeiten 1. Manuel Gonzalez Kalex 1:41,248 min 2. Ivan Ortola Kalex +0,200 sec 3. Izan Guevara Boscoscuro +0,255 4. Alonso Lopez Kalex +0,454 5. Filip Salac Kalex +0,458 6. Zonta van den Goorbergh Kalex +0,526 7. Jose Antonio Rueda Kalex +0,602 8. David Alonso Kalex +0,619 9. Senna Agius Kalex +0,642 10. Daniel Holgado Kalex +0,724 11. Alberto Ferrandez Boscoscuro +0,782 12. Celestino Vietti Boscoscuro +0,791 13. Barry Baltus Kalex +0,794 14. Deniz Öncü Boscoscuro +0,811 15. Collin Veijer Kalex +0,900 16. Alex Escrig Forward +0,946 17. Joe Roberts Kalex +0,974 18. Tony Arbolino Kalex +1,012 19. Daniel Munoz Kalex +1,117 20. Ayumu Sasaki Kalex +1,168 21. Luca Lunetta Boscoscuro +1,186 22. Aron Canet Boscoscuro +1,245 23. Taiyo Furusato Kalex +1,268 24. Sergio Garcia Kalex +1,595 25. Adrian Huertas Kalex +1,756 26. Xabi Zurutuza Forward +1,769

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