Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Moto2: Eric de Seynes ist neuer Teambesitzer bei Fantic Racing

Der französische Geschäftsmann Eric de Seynes ist neuer Besitzer der Fantic-Moto2-Mannschaft. Das gab das Team am Sonntag bekannt. Die Fahrerpaarung für 2026: Barry Baltus und Tony Arbolino.

Silja Rulle

Von

Moto2

Stefano Bedon, Tony Arbolino, Eric de Seynes, Barry Baltus, Mariano Roman
Stefano Bedon, Tony Arbolino, Eric de Seynes, Barry Baltus, Mariano Roman
Foto: Fantic
Stefano Bedon, Tony Arbolino, Eric de Seynes, Barry Baltus, Mariano Roman
© Fantic

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Neuerungen an der Spitze von Fantic Racing: Der französische Geschäftsmann Eric de Seynes ist neuer Besitzer des Teams, das in der Moto2 antritt und dort letztes Jahr die Team-WM holte. De Seynes begann seine Karriere als Marketing- und Kommunikationsdirektor 1990 bei Yamaha Frankreich, hatte seitdem auch international diverse Führungspositionen im japanischen Konzern inne. Außerdem ist er beim Sportartikelhersteller Decathlon und beim Designer Hermes in Führungspositionen. Nun der Einstieg bei der Moto2-Mannschaft.

Werbung

Werbung

Die Struktur des Fantic-Teams und die Kern-Personalien sollen unverändert bleiben. Das bedeutet konkret: Mariano Roman (Head of Racing), Stefano Bedon (Project Manager) und Roberto Locatelli (Teammanager) bleiben in ihren Positionen.

Die Fahrer-Kombi der Fantic-Mannschaft für 2026 lautet wie erwartet: Barry Baltus und Tony Arbolino. So fuhr die Mannschaft, die mit Kalex kooperiert, bereits im November bei den Moto2-Tests. Baltus war schon 2025 bei Fantic. Arbolino fuhr im Vorjahr für BLU CRU Pramac Yamaha. Der Italiener ersetzt nun bei Fantic Aron Canet (zu Marc VDS).

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Baltus wurde in der Moto2-Saison 2025 Dritter in der Gesamtwertung. Der 21-jährige Belgier fuhr voriges Jahr siebenmal aufs Podium und einmal auf Pole. Arbolino holte in der Saison 2025 immerhin ein Podium, beendete die Saison aber nur auf einem für ihn enttäuschenden Platz 19. In seiner Karriere fuhr der 25-jährige Italiener aber serienübergreifend 29-mal aufs Treppchen und holte neun Siege. Bei Fantic sollen nun wieder bessere Zeiten kommen.

Werbung

Werbung

Eric de Seynes über seinen Einstieg bei Fantic: «Vor allem ist dies eine menschliche Geschichte, die von Leidenschaft angetrieben ist. Während meiner Karriere haben mir das Motorradfahren und insbesondere die Welt des Rennsports immer sehr viel gegeben. Meine Vision ist es, diesen Traum vom Rennsport zu bewahren, damit er auch die nächste Generation weiterhin inspirieren kann. In dieser Hinsicht ist Moto2 für mich eine magische Kategorie.»

Der Franzose erklärt: «Während MotoGP eine ganz eigene Welt ist, repräsentiert die Moto2 die Spitze der ‹normalen› Rennpyramide. Mit Blick auf das große Ganze möchte ich Talente und die nächste Generation unterstützen, die die Zukunft dieses Sports gestalten werden. Um die Glaubwürdigkeit dieses Engagements zu untermauern, ist die Moto2 der Bezugspunkt. In diesem Sinne habe ich mich entschieden, in das Team zu investieren, mit vollem Respekt für alles, was bisher aufgebaut und erreicht wurde. Der in der vergangenen Saison errungene Team-Weltmeistertitel ist ein weiterer Beweis dafür, wie solide dieses Projekt ist.»

De Seynes: «Als Teambesitzer ist es nicht mein Ziel, Diskontinuität zu schaffen, sondern dieses Projekt zu stärken: Ich biete meine volle Unterstützung für ein erfolgreiches Team, für die Werte des Sports und die Leidenschaft, die wir teilen, sowie für die beiden Fahrer, die sich für das nächste Jahr verpflichtet haben. Wir stehen erst am Anfang dieser neuen Reise mit einer langfristigen Vision. Wir sind bereit, hart zu arbeiten und Leistung zu bringen. Ich möchte, dass wir nicht nur ein erfolgreiches Team sind, sondern auch zu einer Referenz für Motorsportfans werden und neuen Generationen die Möglichkeit bieten, den Traum vom Rennsport zu erleben.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Diogo Moreira

Diogo Moreira

287

2

Manuel González

Manuel González

257

3

Barry Baltus

Barry Baltus

232

4

Arón Canet

Arón Canet

227

5

Jake Dixon

Jake Dixon

225

6

Daniel Holgado

Daniel Holgado

208

7

Celestino Vietti

Celestino Vietti

157

8

Albert Arenas

Albert Arenas

156

9

David Alonso

David Alonso

153

10

Senna Agius

Senna Agius

149

Events

Alle Moto2 Events

  • Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Czech Republic
    19. - 21.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Czech Republic
    19. - 21.06.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien