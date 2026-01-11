Moto2: Eric de Seynes ist neuer Teambesitzer bei Fantic Racing

Neuerungen an der Spitze von Fantic Racing: Der französische Geschäftsmann Eric de Seynes ist neuer Besitzer des Teams, das in der Moto2 antritt und dort letztes Jahr die Team-WM holte. De Seynes begann seine Karriere als Marketing- und Kommunikationsdirektor 1990 bei Yamaha Frankreich, hatte seitdem auch international diverse Führungspositionen im japanischen Konzern inne. Außerdem ist er beim Sportartikelhersteller Decathlon und beim Designer Hermes in Führungspositionen. Nun der Einstieg bei der Moto2-Mannschaft.

Die Struktur des Fantic-Teams und die Kern-Personalien sollen unverändert bleiben. Das bedeutet konkret: Mariano Roman (Head of Racing), Stefano Bedon (Project Manager) und Roberto Locatelli (Teammanager) bleiben in ihren Positionen.

Die Fahrer-Kombi der Fantic-Mannschaft für 2026 lautet wie erwartet: Barry Baltus und Tony Arbolino. So fuhr die Mannschaft, die mit Kalex kooperiert, bereits im November bei den Moto2-Tests. Baltus war schon 2025 bei Fantic. Arbolino fuhr im Vorjahr für BLU CRU Pramac Yamaha. Der Italiener ersetzt nun bei Fantic Aron Canet (zu Marc VDS).

Baltus wurde in der Moto2-Saison 2025 Dritter in der Gesamtwertung. Der 21-jährige Belgier fuhr voriges Jahr siebenmal aufs Podium und einmal auf Pole. Arbolino holte in der Saison 2025 immerhin ein Podium, beendete die Saison aber nur auf einem für ihn enttäuschenden Platz 19. In seiner Karriere fuhr der 25-jährige Italiener aber serienübergreifend 29-mal aufs Treppchen und holte neun Siege. Bei Fantic sollen nun wieder bessere Zeiten kommen.

Eric de Seynes über seinen Einstieg bei Fantic: «Vor allem ist dies eine menschliche Geschichte, die von Leidenschaft angetrieben ist. Während meiner Karriere haben mir das Motorradfahren und insbesondere die Welt des Rennsports immer sehr viel gegeben. Meine Vision ist es, diesen Traum vom Rennsport zu bewahren, damit er auch die nächste Generation weiterhin inspirieren kann. In dieser Hinsicht ist Moto2 für mich eine magische Kategorie.»

Der Franzose erklärt: «Während MotoGP eine ganz eigene Welt ist, repräsentiert die Moto2 die Spitze der ‹normalen› Rennpyramide. Mit Blick auf das große Ganze möchte ich Talente und die nächste Generation unterstützen, die die Zukunft dieses Sports gestalten werden. Um die Glaubwürdigkeit dieses Engagements zu untermauern, ist die Moto2 der Bezugspunkt. In diesem Sinne habe ich mich entschieden, in das Team zu investieren, mit vollem Respekt für alles, was bisher aufgebaut und erreicht wurde. Der in der vergangenen Saison errungene Team-Weltmeistertitel ist ein weiterer Beweis dafür, wie solide dieses Projekt ist.»