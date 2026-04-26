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Moto2-GP Jerez: Intact jubelt über ersten Doppelsieg von Agius und Gonzalez

Was für ein Tag für das Memminger Team Liqui Moly Dynavolt Intact: Senna Agius und Manuel Gonzalez triumphierten auf dem Circuito de Jerez, während Collin Veijer das Team Red Bull KTM feiern lässt.

Ivo Schützbach

Von

Moto2

Das gab es noch nie: Doppelsieg für Intact mit Gonzalez (li.) und Agius
Das gab es noch nie: Doppelsieg für Intact mit Gonzalez (li.) und Agius
Foto: gold & goose
Das gab es noch nie: Doppelsieg für Intact mit Gonzalez (li.) und Agius
© gold & goose

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Collin Veijer aus dem Team Red Bull KTM Ajo hatte im Qualifying am Samstag überraschend seine erste Pole-Position auf dem Jerez-Circuit in Andalusien erobert, neben dem Niederländer standen Alex Escrig und WM-Leader Manuel Gonzalez aus dem deutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP in der ersten Startreihe.

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Gonzalez’ Teamkollege Senna Agius, famoser Sieger des Texas-GP, kam von Grid-Position 4 und der WM-Dritte Daniel Holgado von 7. Der WM-Zweite Izan Guevara wurde im Qualifying Neunter, wegen Bummelns auf der Ideallinie aber bestraft und um drei Startplätze nach hinten versetzt.

Manu Gonzalez mit perfektem Start

Die Ausgangsposition für Gonzalez war gegenüber seinen direkten WM-Widersachern also gut. Mit einem perfekten Start übernahm der Intact-Pilot die Führung, wurde nach einer halben Runde aber vom Polesetter gekontert. Stand nach Runde 1: Veijer vor Gonzalez und Agius, Lopez, Baltus, Holgado, Escrig, Munoz und Guevara.

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Nach 4 Runden hatten Veijer, Agius und Gonzalez an der Spitze eine Lücke von 1,5 sec zu den Verfolgern aufgefahren, dann kam ein Fünferpack mit Baltus, Lopez, Holgado, Escrig und Alonso.

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Crash von Canet, Baltus und Lopez

In Runde 6 verabschiedete sich der ehemalige Vizeweltmeister Aron Canet in Kurve 8 mit einem Sturz, wenig später rutschte Baltus auf Platz 4 liegend aus und kurz darauf Alonso Lopez, der den Platz des Belgiers geerbt hatte. Damit lag das Spitzentrio fast 5 sec vor den Verfolgern Escrig, Vietti, Guevara, Alonso, Holgado, Munoz und Sasaki in den Top-10.

Ein Niederländer, Australier und Spanier auf Podiumskurs: In der Moto2, mit so vielen starken Spaniern, eine Seltenheit. Zur Halbzeit der 21 Runden lag das Trio Veijer, Agius und Gonzalez 5,6 sec vor dem Vierten Vietti, der sich 1 sec von Alonso und Escrig absetzen konnte.

Das Intact-Duo ließ Veijer jede Menge Führungskilometer sammeln, in Runde 14 war es aber so weit und beide zogen am Niederländer vorbei! Erstaunlich: Der neue Leader Agius konnte Veijer innerhalb einer halben Runde 0,8 sec Rückstand aufbrummen, Gonzalez lag dazwischen.

Erster Doppelsieg für deutsches Intact-Team

Veijer ließ sich vorerst nicht abschütteln, hatte Agius und Gonzalez aber auch nichts mehr entgegenzusetzen. In der vorletzten Runde ließ Agius den Hammer fallen, fuhr eine halbe Sekunde gegenüber Gonzalez heraus und siegte nach Austin zum zweiten Mal innerhalb vier Wochen! Längst wird der Australier für 2027 – völlig zurecht – mit der MotoGP in Verbindung gebracht. Gonzalez und Veijer komplettierten das Podium, es folgen Alonso, Vietti, Munoz und Guevara.

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Zum zweiten Mal in der langen Teamgeschichte gelang Intact GP ein Doppelsieg, 2019 hat in Texas Tom Lüthi vor Marcel Schrötter gewonnen. Und was noch obendrauf kommt: Gonzalez und Agius führen mit 59,5 und 50 Punkten nun auch die Gesamtwertung an!

Jerez-Sieger Senna Agius
Jerez-Sieger Senna Agius
Foto: gold & goose
Jerez-Sieger Senna Agius
© gold & goose

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

21

35:17,948

1:39,642

25

02

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

21

+0,885

1:39,731

20

03

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

21

+1,107

1:39,862

16

04

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

21

+2,032

1:40,119

13

05

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

13

21

+4,212

1:40,053

11

06

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

17

21

+10,013

1:40,549

10

07

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

21

+10,660

1:40,516

9

08

Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

14

21

+11,649

1:40,626

8

09

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

11

21

+12,289

1:40,470

7

10

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

4

21

+12,564

1:40,604

6

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