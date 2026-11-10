Wo waren die Titelanwärter? Weshalb Gonzalez und Guevara strauchelten

Im Moto2-Rennen in Katar spielten die beiden Titelrivalen Manuel Gonzalez und Izan Guevara eine untergeordnete Rolle. Für Furore und Top-Platzierungen sorgten mit Daniel Holgado, Ivan Ortola und Alex Escrig andere.

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Im Qualifying lief es noch sehr gut für Gonzalez – der Intact-Pilot stellte seine Kalex neben Premieren-Polesetter Alex Escrig (Forward) in die erste Startreihe. Guevara (Pramac) hingegen hatte Schwierigkeiten – er kam über Startplatz 7 nicht hinaus. Dann erhielten die beiden am Samstagabend eine schlechte Nachricht: Wegen «Slow Riding» auf der Ideallinie im Q2 wurden sie und sechs weitere Fahrer von den FIM-Stewards jeweils um drei Startplätze zurückversetzt. Gonzalez und Guevara rutschten somit auf die Positionen 5 bzw. 10 zurück.

Manuel Gonzalez: «Habe versucht, das Rennen bestmöglich zu Ende zu fahren!»

Im Rennen am Sonntag zeigte WM-Leader Gonzalez zu Beginn einen guten Speed. Im weiteren Verlauf wurde es für ihn dann zunehmend schwieriger, das Tempo an der Spitze mitzugehen. Gonzalez konzentrierte sich daher darauf, seine Position zu behaupten und das Rennen bestmöglich zu Ende zu bringen. Er rollte auf Rang 6 über die Ziellinie.

«Es war ein sehr schwieriges Rennen und überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Dabei hatten wir am Freitag und Samstag eine richtig gute Pace, und ich habe mich auf dem Motorrad sehr wohlgefühlt, sowohl mit neuen als auch mit gebrauchten Reifen. Am Sonntag war es dann komplett anders», haderte Gonzalez. «In den ersten Runden lief es noch gut und ich konnte mich in der Gruppe halten. Doch nach etwa fünf Runden ließ sich das Motorrad nicht mehr richtig in die Kurven einlenken und die Rundenzeiten wurden langsamer. Der Reifen funktionierte einfach nicht so, wie er sollte. Deshalb habe ich versucht, meinen Fahrstil etwas anzupassen, um möglichst lange in der Gruppe mithalten zu können. Aber das war unmöglich. Also habe ich versucht, das Rennen bestmöglich zu Ende zu fahren.»

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Izan Guevara: «Ich spürte, dass etwas nicht stimmte!»

Für Titelrivale Izan Guevara lief es noch schlechter. Er hatte im Rennen Probleme, das Tempo seiner Kontrahenten mitzugehen und rutschte immer weiter nach hinten. In Runde 14 musste der Spanier aufgrund von technischen Problemen an Motor und Getriebe aufgeben. Mangelnde Performance des Triumph-Triebwerks begleitete die Pramac-Mannschaft schon seit längerer Zeit. Guevara meinte nach dem Rennen in Katar: «An drei aufeinanderfolgenden Rennwochenenden haben wir im Vergleich zu den anderen Fahrern etwa 5 km/h verloren, selbst wenn wir im Windschatten fuhren. Ich konnte meine Position einfach nicht verteidigen oder mit den Fahrern um mich herum kämpfen, da sie mich alle auf den Geraden überholen konnten. Das war extrem frustrierend, aber ich habe versucht, ruhig zu bleiben und mich darauf zu konzentrieren, mein Bestes zu geben.»

«Ich spürte am Sonntag, dass etwas nicht stimmte», schilderte Guevara. «Beim Herausbeschleunigen aus Kurve 6, als ich vom ersten in den zweiten Gang schaltete, zögerte der Motor, bevor er wieder ansprach. Dann, fünf Runden vor Schluss, als ich vor Kurve 1 herunterschaltete, funktionierte das Getriebe nicht mehr richtig und ich musste aufgeben.»

In der Gesamtwertung konnte Gonzalez seinen Vorsprung auf Guevara ausbauen. Vor den letzten beiden Saisonrennen hat der Intact-Pilot 13,5 Punkte Vorsprung. Zufrieden war er dennoch nicht. «Platz 6 war nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht hatten. Trotzdem nehmen wir hier zehn Punkte mit, und das ist durchaus positiv», so Gonzalez. «Wir wollen immer mehr, wir wollen Rennen gewinnen, aber mit Blick auf die Meisterschaft ist das Ergebnis ein gutes Resultat. Jetzt werden wir die Daten analysieren, um für Portugal bestens vorbereitet zu sein und weiter anzugreifen. Der Rückstand ist nicht besonders groß, deshalb müssen wir dort noch einmal 100 Prozent geben. Außerdem ist Portimao eine Strecke, auf der ich mich immer sehr wohlgefühlt habe. Deshalb werden wir versuchen, das Wochenende wieder zu genießen.»

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