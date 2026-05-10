Moto2-Rennen in Le Mans: Wetterchaos, Abbruch und Guevara-Sieg!

Nach dem sonnigen Samstag präsentierte sich das Wetter in Le Mans am Rennsonntag deutlich unbeständiger. Ein Regenschauer am Vormittag sorgte dafür, dass das Moto3-Rennen auf nasser Strecke gestartet wurde. Gegen Rennende trocknete der Kurs jedoch zunehmend ab.

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Vor dem Moto2-Rennen hatte sich bereits eine trockene Ideallinie gebildet. Die Rennleitung reagierte darauf und öffnete die Boxengasse für zehn Minuten, damit sich die Fahrer ein besseres Bild von den Bedingungen machen konnten. Der Start wurde um fünf Minuten verschoben, zudem verkürzte man die Renndistanz von 22 auf 14 Runden. IntactGP-Pilot Senna Agius bestätigte nach seinen Einführungsrunden, dass Trockenreifen die richtige Wahl waren, da die Strecke größtenteils abgetrocknet war.

Pramac-Pilot Izan Guevara startete zum ersten Mal in seiner Moto2-Karriere von der Pole. Dani Holgado und Filip Salac komplettierten die erste Startreihe. WM-Leader Manuel Gonzalez ging von Startplatz 5 in das fünfte Saisonrennen.

Pole-Setter Guevara verteidigte die Führung beim Start. Holgado flog in der Startrunde via Highsider von seiner Kalex. Das Motorrad rollte im Kiesbett parallel zur Strecke, befand sich aber glücklicherweise nicht auf Kollisionskurs zu den folgenden Fahrern. Die Reihenfolge nach der ersten Runde: Guevara vor Gonzalez, Salac, Barry Baltus und Celestino Vietti. Die Top-5 hatten sich bereits leicht abgesetzt.

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Jorge Navarro war das zweite Sturzopfer des Rennens. Der Spanier flog in der letzten Kurve spektakulär via Highsider ab. Seine Forward-Maschine lag an der Boxenmauer. Wenige Sekunden später wurden im ersten Sektor gelbe Flaggen geschwenkt.

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Neustart nach Crash auf der Zielgeraden

Die Rennleitung brach das Rennen ab. Die Renndistanz beim Neustart betrug 9 Runden. Es wurde die ursprüngliche Startaufstellung eingenommen. Die Aspar-Crew arbeitete intensiv, um die Kalex von Holgado wieder startklar zu machen. Der Spanier fuhr mit lädierter Lederkombi in die Startaufstellung.

Auch beim Neustart behauptete Guevara die Führung. Salac musste in der Schikane in den Kies ausweichen und verlor viele Positionen. In Kurve 6 flog Baltus ab und schimpfte danach. Vietti erhielt eine Long-Lap-Penalty für sein Manöver. Am Ende der ersten Runde gerieten die Aspar-Piloten aneinander, beide verloren viele Positionen. In der zweiten Runde kam es in Kurve 6 zu einer Kollision von Daniel Munoz und Collin Veijer.

An der Spitze hatte sich Guevara schnell abgesetzt. Dahinter fuhren Alonso Lopez, Manuel Gonzalez und Ivan Ortola in einer Dreiergruppe. Ayumu Sasaki befand sich auf Kurs zu den Top-10, als er in Runde 4 zu Sturz kam. Celestino Vietti geriet nach seiner Long-Lap-Penalty mit Senna Agius zusammen. Es gab eine leichte Berührung auf der Gegengeraden.

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Guevara fuhr fehlerfrei zum Sieg

Weniger dramatisch verlief der Sprint über neun Runden für Guevara, der einem ungefährdeten Sieg entgegenfuhr. Dahinter hatte sich Gonzalez von seinen Gegnern frei gefahren und befand sich auf Kurs zu Platz zwei.

In den letzten Runden zog Gonzalez das Tempo an, um Guevara doch noch einmal unter Druck zu setzen. Doch der Führende blieb cool und fuhr dem Sieg entgegen. Damit kletterte der ehemalige Moto3-Champion auf Platz 2 der Fahrerwertung. Gonzalez stellte einen für die WM wichtigen zweiten Platz sicher und behauptete seine Führung im Gesamtklassement.

Ortola komplettierte das Podium in Le Mans. Von Startplatz 14 aus stürmte der Kalex-Pilot aufs Podium. Alonso Lopez wurde Vierter, David Alonso rundete die Top-5 ab. Celestino Vietti kam trotz Long-Lap-Penalty als Sechster ins Ziel. Senna Agius wurde Siebter und verlor die zweite Position in der Fahrerwertung an Sieger Guevara.

Joe Roberts, Filip Salac und Aron Canet komplettierten die Top-10. Die finalen Punkte gingen an Dani Holgado, Sergio Garcia, Zonta van den Goorbergh, Deniz Öncü und Tony Arbolino.

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