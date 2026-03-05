Weiter zum Inhalt
Moto2-Rookie Luca Lunetta: Nach Crash in Thailand erfolgreich operiert

Luca Lunetta zog sich im Moto2-Rennen in Buriram bei einem unverschuldeten Zusammenstoß mit Sergio Garcia Brüche im rechten Bein zu. Nun wurde er in Italien operiert. Seine Rückkehr ist ungewiss.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Luca Lunetta
Luca Lunetta
Foto: SpeedRS
Luca Lunetta
© SpeedRS

Das chaotische Moto2-Rennen in Thailand wird noch lange in Erinnerung bleiben. Zuerst wurde nach dem Horrorcrash von David Alonso in der vierten Runde die rote Flagge geschwenkt und das Rennen abgebrochen. Nach dem Neustart erfolgte bereits nach der ersten Runde der nächste Rennabbruch.

Was war passiert? Sergio Garcia rutschte in der dritten Kurve das Vorderrad weg, als er das Hinterrad von Barry Baltus (Fantic) berührte. Die Kalex des Gresini-Piloten schlitterte über den Asphalt und räumte Moto2-Rookie Luca Lunetta (Boscoscuro) ab.

Luca Lunetta musste nach seinem Crash abtransportiert werden
Luca Lunetta musste nach seinem Crash abtransportiert werden
Foto: Gold & Goose
Luca Lunetta musste nach seinem Crash abtransportiert werden
© Gold & Goose

Garcia und Lunetta waren sichtlich benommen und mussten von der Strecke getragen werden. Bei der Untersuchung im Medical Centre wurde festgestellt, dass sich Lunetta beim unverschuldeten Crash Frakturen im rechten Bein zugezogen hatte.

An Wadenbein und Knöchel operiert

Lunetta trat danach die Heimreise nach Italien an, wo er in dieser Woche operiert wurde. «Nach seinem Sturz beim Thailand-GP wurde er erfolgreich am Wadenbein und am Knöchel operiert. Wir wünschen ihm eine schnelle und gute Genesung und hoffen, ihn bald wieder auf der Rennstrecke zu sehen!», postete sein SpeedRS-Team am Donnerstag.

Wann Lunetta wieder auf sein Motorrad steigen wird können, ist derzeit ungewiss. Eine Teilnahme beim Brasilien-GP in zwei Wochen wird wohl nicht möglich sein.

