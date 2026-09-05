Sperrt das Moto2-Team von Marc VDS zu? Die Anzeichen sind unübersehbar

Der Tod von Teameigentümer Marc van der Straten am 5. Juli 2026 hinterlässt eine gewaltige Lücke im Rennsport. Um sein Vermächtnis zu bewahren, hat der rührige Belgier einen Treuhandfonds eingerichtet , womit der Fortbestand seines Teams zumindest für dieses und nächstes Jahr gesichert ist.

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Van der Straten hat jedes Jahr mehrere Millionen Euro für seine Rennsportprojekte auf zwei und vier Rädern ausgegeben. In Anbetracht solcher Summen kann sich jeder ausmalen, dass die Rücklagen in dem Treuhandfonds für seine Teams in der Moto2- und Superbike-WM (seit 2024) nicht ewig reichen. Es müssen weitere zahlungskräftige Sponsoren gefunden werden, um das Budget zu decken.

Mittlerweile ist klar, dass sich Teammanagerin Marina Rossi, die Frau von Rennfahrer Sam Lowes, entscheiden muss, ob die Marc-VDS-Mannschaft zukünftig in der Moto2- oder Superbike-WM antreten wird – beide Serien sind auf Dauer nicht zu stemmen.

Aron Canet hat bereits neues Team gefunden

Inzwischen sind die Anzeichen unübersehbar, dass das Moto2-Team nach dieser Saison zugesperrt wird. Aron Canet hat mit Marc VDS zwar einen Vertrag bis Ende 2028, der Spanier einigte sich aber bereits mit Fantic für 2027 und kehrt damit zu jener Mannschaft zurück, mit der er 2024 und 2025 fünf GP-Siege feierte und WM-Zweiter und -Vierter wurde. Es ist davon auszugehen, dass es vor dieser Entscheidung eine zukunftsweisende Aussprache zwischen dem Team Marc VDS und dem 26-Jährigen gab.

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Mittelfristig hat Promoter Liberty (vormals Dorna) das Ziel, das Startfeld in der mittleren Hubraumkategorie von 32 auf 26 Fahrer zu reduzieren. Dies soll auf natürlichem Weg geschehen: Bricht ein Team weg, werden die Plätze nicht neu vergeben.

Canets Teamkollege Deniz Öncü ist ebenfalls auf Jobsuche. Der Türke wünscht sich nach dieser Saison auf der Boscoscuro-Maschine eine Kalex zurück, dafür müsste er für 2027 bei Gresini oder Movovem RW Racing unterkommen. Gelingt das nicht, will ihn Manager Kenan Sofuoglu in die Supersport-WM transferieren, in der Deniz’ Zwillingsbruder Can aktuell den dritten WM-Rang belegt.

In der Moto2-Gesamtwertung liegen Öncü und Canet vor den Rennen in Misano am nächsten Wochenenden auf den enttäuschenden Positionen 17 und 23, während Sam Lowes in der Superbike-WM Fünfter ist.