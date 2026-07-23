Moto2-Team von Marc VDS am Scheideweg: Erhält Superbike-WM den Vorzug?

Der Verlust von Marc van der Straten hinterlässt im Rennsport eine gewaltige Lücke, die allerhand Fragen über die Zukunft seiner WM-Teams aufwirft. Der Belgier ist am 5. Juli in seiner Wahlheimat Schweiz im Alter von 78 Jahren verstorben.

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Van der Straten hat den Rennsport über Jahrzehnte wie kaum ein anderer unterstützt und einen dreistelligen Millionenbetrag für sein Hobby ausgegeben. Er entstammte der Artois-Dynastie, die mit dem Brauen und Verkauf von Bier schwerreich wurde. Wie SPEEDWEEK.com herausfand, hat der Enthusiast auch über seinen Tod hinaus vorgesorgt und zum Erhalt seines Vermächtnisses einen Treuhandfonds eingerichtet. Solche Vermögensfonds dienen dazu, dass Werte im Sinne des Eigentümers an Begünstigte zu vorher festgelegten Konditionen weitergegeben werden.

Bei den Sportwagen war Marc VDS in verschiedenen Serien involviert, im Motorradrennsport wurde sein Name mit den Engagements im MotoGP-Paddock bekannt. Sein Moto2-Team gewann 2014, 2017 und 2019 mit Tito Rabat, Franco Morbidelli und Alex Marquez den WM-Titel. Von 2015 bis 2018 war die Truppe auch in der MotoGP vertreten, Jack Miller sorgte 2016 im Regen in Assen mit einer Honda für den einzigen Sieg in der höchsten Klasse.

In diesem Jahr starten der Spanier Aron Canet und der Türke Deniz Öncü für Marc VDS in der mittleren Hubraumkategorie, konnten mit dem Boscoscuro-Chassis bislang aber für keine Schlagzeilen sorgen und haben beide erst ein Top-10-Ergebnis vorzuweisen. In der Gesamtwertung liegen sie zur Sommerpause auf den enttäuschenden Positionen 22 und 19.

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Welches der beiden Teams überlebt?

In Anbetracht der großen Summen, die van der Straten jährlich für den Rennsport ausgegeben hat, Insider sprechen von 7 bis 8 Millionen Euro für sämtliche Projekte auf zwei und vier Rädern, sind die Rücklagen in seinem Treuhandfonds für seine Teams in der Moto2- und Superbike-WM (seit 2024) endlich. Die Teams werden weitere zahlungskräftige Sponsoren finden müssen, um die Budgets aufzutreiben.

Es zeichnet sich ab, dass sich Teammanagerin Marina Rossi, die Frau von Sam Lowes, entscheiden muss, ob die Marc-VDS-Mannschaft zukünftig in der Moto2- oder Superbike-WM antreten wird – beide Serien werden auf Dauer kaum zu stemmen sein.

Problematisch: Moto2-Pilot Aron Canet hat mit dem Team einen Vertrag bis Ende 2028, dem Vernehmen nach liegt die Entscheidung bei ihm, ob er weiterhin in der mittleren Hubraumkategorie im GP-Sport bleiben möchte oder Superbike fährt. Ob sein Vertrag auch die Möglichkeit vorausgesehen hat, dass das Moto2-Team zugesperrt wird, ist nicht bekannt.