Moto2, Qualifying: Pole-Position für Intact-Pilot Gonzalez – Vietti 16.

Am Freitag hatten in Mugello 14 Moto2-Piloten den direkten Einzug ins Q2 am Samstag geschafft: Vietti, Guevara, Gonzalez, Salac, Lopez, Escrig, Sasaki, Alonso, Ortola, Agius, Veijer, Munoz, Garcia und Roberts. Rossi-Schützling Vietti fuhr mit 1:49,420 min einen Rundenrekord.

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Der Rest des Feldes musste am Samstag im Q1 ran – darunter Daniel Holgado, Deniz Öncü, Aron Canet, Barry Baltus und Tony Arbolino.

In den Qualifying-Sessions am Samstag herrschten perfekte Bedingungen. Die Lufttemperatur betrug 29 Grad Celsius, der Asphalt hatte sich auf 50 Grad erwärmt. Bereits am Vormittag im FP2 fuhr Izan Guevara mit 1:48,717 min einen Rundenrekord. Dahinter folgten die beiden Intact-Piloten Senna Agius und Manuel Gonzalez.

Im Q1 fuhr Aspar-Pilot Daniel Holgado mit 1:49,383 min die Bestzeit. Deniz Öncü, Tony Arbolino und Zonta van den Goorbergh schafften ebenfalls den Einzug ins Q2. Barry Baltus scheiterte um sechs Hundertstelsekunden. Bei Aron Canet setzte sich die Negativserie fort – er landete im Q1 nur auf Position 9.

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Im Q2 ging es Moto2-typisch eng zu. Sergio Garcia (Gresini) stürzte nach drei Minuten in Kurve 3. Für ihn war die Session vorbei. Für die erste Bestzeit sorgte Filip Salac mit 1:48,723 min und schrammte damit knapp am Rundenrekord vorbei. Gonzalez setzte sich auf Position 2, Escrig auf 3.

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Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Salac, Gonzalez, Escrig, Lopez und Agius. Danach ließen sich alle Piloten für die finale Zeitenjagd neue Reifen aufziehen.

Vier Minuten vor dem Ende konnte Izan Guevara einen Sturz in Kurve 4 gerade noch abfangen. An dieser Stelle war an diesem Wochenende auch schon MotoGP-Ass Fabio Quartararo gestürzt. Collin Veijer fuhr in der Zwischenzeit die viertschnellste Zeit.

Zwei Minuten vor dem Ende stürzte Lokalmatador Celestino Vietti in Kurve 10 – ein Desaster für den VR46-Schützling, denn er lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 13. Kurz danach erzielte Forward-Pilot Escrig die zweitschnellste Zeit.

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Dann folgte der Angriff des WM-Leaders. Mit 1:48,474 min zerstörte er den Rundenrekord von Guevara! «Es war die beste Runde meines Lebens! Ich hatte eine Rakete in meinen Händen», war die erste Reaktion von Gonzalez.