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Moto2, Zeittraining: Rossi-Schützling Celestino Vietti mit Rekordrunde

Das Zeittraining der Moto2-Klasse in Mugello entpuppte sich als Rekordjagd. Am Ende setzte sich Boscoscuro-Pilot Celestino Vietti vor Izan Guevara und WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) durch.

Moto2

Celestino Vietti
Celestino Vietti
Foto: SpeedRS
Celestino Vietti
© SpeedRS

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Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

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Angel Piqueras, der im Moto2-Rennen in Austin in den Massencrash verwickelt war und sich dabei Frakturen im Oberschenkel und Knöchel zugezogen hatte, ist auch in Mugello nicht am Start. In Italien wird ihn der Spanier Unai Orradre im MSi-Team erneut vertreten.

Jorge Navarro brach sich bei seinem heftigen Crash im Moto2-Rennen in Le Mans den Ringfinger rechts. In Mugello ersetzt ihn im Team Forward Xabi Zurutuza – wie schon in Barcelona. Mario Aji kann ebenfalls nicht teilnehmen am Italien-GP. Der Honda-Team-Asia-Pilot hat eine Verletzung an seiner rechten Hand.

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Im Artikel erwähnt

Im FP1 auf dem Mugello Circuit war Lokalmatador Tony Arbolino der Schnellste. Alex Escrig (Forward) und Manuel Gonzalez (Intact GP) komplettierten die Top-3.

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Zum Start des Zeittrainings am Freitagnachmittag betrug die Lufttemperatur 27 Grad Celsius. Nach dem bewölkten Vormittag, als die Strecke noch weitgehend nass war, ist mittlerweile die Sonne herausgekommen.

Nach fünf Minuten führte WM-Leader Manuel Gonzalez die Zeitenliste mit 1:50,378 min an. Dahinter folgten Izan Guevara und Alex Escrig. Wenig später setzte sich Guevara mit 1:50,215 min an die Spitze. Zum Vergleich: den Moto2-Rundenrekord hatte Weltmeister Diogo Moreira 2025 mit 1:49,745 min aufgestellt.

Nach einigen Minuten fuhr Celestino Vietti die drittschnellste Zeit. Der Fahrer der VR46 Akademie ist mit rund fünf Minuten Verspätung in die Session gestartet. Er scheint sich seiner Sache sicher zu sein.

Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Guevara, Gonzalez, Vietti, Escrig, Salac, Lopez, Agius, Ortola, Öncü und Arbolino.

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Auf der 1.141 m langen Geraden nutzten die Moto2-Piloten den Windschatten der vorausfahrenden Fahrer aus, um mehr Top-Speed zu haben.

Rund 12 Minuten vor dem Ende fuhr Ivan Ortola die zweitschnellste Zeit. Kurz danach arbeitete sich Deniz Öncü auf Rang 4 nach vorne.

Die Top-5 zehn Minuten vor dem Ende der Session: Guevara, Ortola, Gonzalez, Öncü und Vietti.

Kurz danach fuhr Intact-Pilot Gonzalez mit 1:49,530 min einen Moto2-Rundenrekord! Er unterbot den alten Rekord um über zwei Zehntel und war um 0,685 sec schneller als Guevara.

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Zwei Minuten später preschte Senna Agius auf Rang 2 nach vorne. Die Doppelführung der Intacrt-Piloten hielt nicht lange, Ayumu Sasaki setzte sich auf Position 2. David Alonso (Aspar) fuhr die drittschnellste Zeit.

Vier Minuten vor Schluss fuhr Salac die zweitschnellste Zeit. Dann fuhr Guevara mit 1:49,431 min einen Rundenrekord.

Dann kam der Angriff von Celestino Vietti – er fuhr mit 1:49,420 min einen Rundenrekord.

An die Zeit von Vietti kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Vietti, Guevara, Gonzalez, Salac, Lopez, Escrig, Sasaki, Alonso, Ortola, Agius, Veijer, Munoz, Garcia und Roberts.

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Daniel Holgado verpasste den Q2-Einzug als 15. knapp. Aron Canet belegte Rang 18, Tony Arbolino wurde nur 23.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Celestino Vietti

MB Conveyors SpeedRS Team

Celestino Vietti

MB Conveyors SpeedRS Team

13

16

1:49,420

02

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

14

+0,011

03

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

17

+0,110

04

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

17

+0,164

05

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

16

+0,338

06

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

11

14

+0,587

07

Ayumu Sasaki

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

Ayumu Sasaki

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

71

14

+0,632

08

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

18

+0,634

09

Ivan Ortola

QJMOTOR - Green Power - MSI

Ivan Ortola

QJMOTOR - Green Power - MSI

4

16

+0,722

10

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Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

17

+0,742

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