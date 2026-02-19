Moto2-Pilot Daniel Holgado (Aspar): Wann es bei ihm «Klick» machte

Daniel Holgado hatte 2025 eine beeindruckende Rookie-Saison in der Moto2-WM. Der Aspar-Pilot erzielte zwei Siege und drei weitere Podestplätze – in der Gesamtwertung belegte er Rang 6. Er gewann zudem die Rookie-of-the-Year-Wertung vor seinem Teamkollegen David Alonso. «Es war ein spektakuläres Jahr für mich und für das Team, vor allem wegen der Konstanz, die wir am Ende der Saison gezeigt haben», blickte der 20-Jährige zurück. «Wir haben sehr gute Ergebnisse erzielt, darunter Podestplätze, Siege und Starts aus der ersten Reihe. Ich nehme all die Erfahrungen mit, die ich im Kampf mit so starken Fahrern gesammelt habe. Ich hoffe, dass mir all das Gelernte in diesem Jahr zugutekommt und dass wir es vom ersten Rennen an anwenden können.»

Viele Fahrer tun sich schwer, wenn sie von der Moto3-WM in die mittlere Kategorie der Motorrad-WM aufsteigen. Die Moto2-Klasse ist hart umkämpft und es ist schwer sich durchzusetzen. Wann hatte Holgado im letzten Jahr das Gefühl, angekommen zu sein? «Das war nach der Sommerpause. Ich ging mit einer klaren Vorstellung davon, was ich verbessern musste, in die dreiwöchige Pause, und in diesem Moment machte es Klick. Ich kam aus dem Urlaub zurück und holte in Österreich mein erstes Podium. Außerdem startete ich zum ersten Mal von der Pole-Position», erzählte er. «Ich glaube, dass ich dort einen weiteren Schritt nach vorne gemacht habe, was mein Selbstvertrauen angeht, weil ich wusste, was ich brauchte, um schnell zu sein. Von diesem Moment an und seit dem Wochenende in Brünn, wo wir ebenfalls ein gutes Rennen hatten, kam der Wendepunkt.»

Daniel Holgado Foto: Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose

Daniel Holgado will sich Kindheitstraum erfüllen

2026 zählt Daniel Holgado zu den Titelkandidaten – neben seinem Teamkollegen, Manuel Gonzalez (Intact GP) und weiteren Top-Fahrern. Welche Ziele hat sich der aus Alicante stammende Fahrer für dieses Jahr gesetzt? «Mein Hauptziel ist es, Spaß zu haben, 100 Prozent zu geben und mich weiter zu verbessern. Darauf konzentriere ich mich jeden Tag, sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr», meinte der Moto3-Vize-Weltmeister von 2024. «Ich möchte versuchen, jeden Tag besser zu werden und die Details zu verfeinern, die den Unterschied ausmachen. Ich bin mir sicher, dass sich alles andere von selbst ergeben wird. Mit viel harter Arbeit und Selbstvertrauen werden die Ergebnisse kommen. Natürlich möchte ich dieses Jahr auch Weltmeister werden. Das ist ein Traum, den ich seit meiner Kindheit habe, und ich gebe alles, um ihn zu verwirklichen.»

