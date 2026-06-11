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Moto2-Pilot Jorge Navarro arbeitslos: Abgang durch die Forward-Hintertür

Der junge Xabi Zurutuza wurde als Ersatz für den verletzten Forward-Stammpilot Jorge Navarro aufgeboten. Seit dem Ungarn-GP steht fest, dass der Youngster den erfolglosen Landsmann dauerhaft ersetzt.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

Raus: GP-Routinier Jorge Navarro
Raus: GP-Routinier Jorge Navarro
Foto: Gold and Goose
Raus: GP-Routinier Jorge Navarro
© Gold and Goose

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Durchaus mit Euphorie war die Moto2-Struktur von Forward Racing in die Saison 2026 gestartet. Das lag zum einen an der Installation von GP-Veteran und Moto2-Experte Simone Corsi als neuem sportlichen Direktor. Dann fiel die Entscheidung, das in Eigenregie entwickelte Chassis nun ebenfalls mit Federelementen von WP Suspension auszurüsten. Gleich beim ersten Test hatte der bis dato wenig in Erscheinung getretene Alex Escrig mit Rekordzeiten in Jerez für Aufsehen gesorgt.

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Fahrerisch blieb zunächst alles wie gehabt. Seit Ende 2024 setzte man bei Forward auf den erfahrenen Rückkehrer Jorge Navarro. Bei seinem Debüt verblüffte der Spanier in Sepang mit der Pole-Position. Entsprechend wurde große Hoffnung in Navarro gesetzt, der jüngere Escrig wurde als Entwicklungsprojekt nebenbei betrieben.

Doch die Realität veränderte sich. Schon Ende 2025 war es Escrig, der aufzeigte, während Navarro im hinteren Feld versank. 2026 verschärfte sich die Lage. Der einstige Hinterbänkler Alex Escrig top – Navarro flop, so die Kurzversion der laufenden Teamgeschichte. In Zahlen ausgedrückt: Null Punkte für den Routinier, 30 Zähler und immerhin WM-Position 13, dazu Qualifyings, die in Reihe 1 endeten.

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Rein: Xabi Zurutuza fährt die Moto2-Forward
Rein: Xabi Zurutuza fährt die Moto2-Forward
Foto: Gold and Goose
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© Gold and Goose

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Beim Frankreich-GP in Le Mans warf es Jorge Navarro dann auch noch kräftig vom Motorrad. Wie vor einem Monat auf SPEEDWEEK.com berichtet, musste der Routinier mit gebrochenem Ringfinger aussetzen. Als Ersatz wurde der junge Xabi Zurutuza nominiert. Trotz vielversprechender Ergebnisse war der Youngster nach nur einem Jahr bei Red Bull KTM Ajo in der Moto3 aussortiert worden. Seitdem wurde er schon mehrfach als Ersatz, zuletzt in der mittleren GP-Kategorie, gebucht.

Aus sportlicher Sicht konnte der Ersatzpilot bislang ebenso wenig überzeugen wie Stammpilot Navarro. Nach den Events in Barcelona, Mugello und Balaton Park stehen auch hier null Punkte zu im Protokoll. Und doch ist mittlerweile klar, dass sich aus der Ersatzlösung ein fixes Engagement ergeben hat.

Nicht begleitet von einer offiziellen Mitteilung des Teams wurde Jorge Navarro durch die Hintertür ins Freie entlassen. Der 30-jährige Familienvater und zweifache GP-Sieger, der zwischenzeitlich auch in der Supersport-Weltmeisterschaft aktiv war, wird nicht mehr als Pilot für Forward Racing genannt. Alex Escrig und Xabi Zurutuza – so lautet nach WM-Runde 8 das Aufgebot es Exotenteams in der Moto2.

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Manuel González

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Liqui Moly Dynavolt Intact GP

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Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

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25

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Filip Salac

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Filip Salac

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12

22

+1,552

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20

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Senna Agius

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Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

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Liqui Moly Dynavolt Intact GP

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David Alonso

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CFMOTO Aspar Team

David Alonso

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CFMOTO Aspar Team

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Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

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CFMOTO Aspar Team

96

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+9,561

1:41,072

11

06

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

22

+11,143

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07

Celestino Vietti

Celestino Vietti

MB Conveyors SpeedRS Team

Celestino Vietti

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MB Conveyors SpeedRS Team

13

22

+14,612

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9

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Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

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ITALJET Gresini Moto2

21

22

+18,652

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Alberto Ferrández

Alberto Ferrández

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Alberto Ferrández

Alberto Ferrández

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

54

22

+18,808

1:41,640

7

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Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

Tony Arbolino

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