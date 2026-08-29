Moto2-Qualifying Aragon: Lopez erstmals seit 1.162 Tagen auf der Pole!

Das Qualifying der mittleren Kategorie war am Samstagnachmittag der letzte Programmpunkt vor dem MotoGP-Sprint. Hochsommerliche Bedingungen empfingen die 15 Piloten des Q1, das einige prominente Namen umfasste. Mit dabei waren unter anderem der zukünftige Honda-MotoGP-Pilot David Alonso und Filip Salac, der Sieger des zurückliegenden Grand Prix in Silverstone.

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Um 13:40 Uhr starteten die Fahrer ins Q1, um eines der vier begehrten Tickets für das Q2 zu lösen. Joe Roberts holte sich im ersten Durchgang die Bestzeit. Filip Salac und Adrian Huertas waren nur 0,002 und 0,010 Sekunden langsamer als Roberts und qualifizierten sich ebenfalls für das Q2. David Alonso hingegen zitterte sich nur als Vierter ins Q2. Für Vorjahressieger Deniz Öncü und Moto3-Weltmeister Jose-Antonio Rueda war das Qualifying nach dem ersten Durchgang vorbei.

Stürze im Q2 und drohende Gridstrafen

Gresini-Pilot Alonso Lopez fuhr nach wenigen Minuten im Q2 die erste 1:49er-Zeit des Qualifyings. Pramac-Pilot Izan Guevara setzte mit 1:49,584 Minuten die bisher schnellste Zeit des Wochenendes. Am Ende des ersten Schlagabtauschs sorgte Taiyo Furusato in Kurve 7 für gelbe Flaggen. Beim Sturz blieb der Japaner unverletzt, doch die Kalex wurde stark beschädigt. Die Tankeinheit löste sich vom Rest des Motorrads. Barry Baltus zog sich den Zorn von Alonso Lopez zu, weil er langsam auf der Ideallinie fuhr.

Zu Beginn des zweiten Stints verlor Ayumu Sasaki zwischen Kurve 4 und 5 die Kontrolle über seine Kalex und flog spektakulär ab. Die gelben Flaggen sorgten für einige gestrichene Runden. Ivan Ortola, der Schnellste vom Freitag, hatte Pech und lag auf Grund einer Rundenstreichung weit zurück. Er sollte das Q2 auf der 15. Position beenden.

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Alonso Lopez verdrängt Izan Guevara an der Spitze

Alonso Lopez wurde nicht von den gelben Flaggen beeinflusst. Der Spanier verbesserte die Bestmarke auf 1:49,405 Minuten. WM-Leader Manuel Gonzalez notierte beim finalen Versuch persönliche Bestzeiten, verpasste die erste Startreihe aber knapp.

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Startplatz 2 für den WM-Zweiten Izan Guevara Foto: Gold and Goose Startplatz 2 für den WM-Zweiten Izan Guevara © Gold and Goose

Alonso Lopez’ Pole wurde nicht mehr gefährdet. Der Routinier brach den Rundenrekord und stellte erstmals seit 1.162 Tagen Startplatz 1 sicher. Izan Guevara war als Zweiter bester Boscoscuro-Pilot. Aspar-Pilot Daniel Holgado komplettiert die erste Startreihe.

Manuel Gonzalez führt die zweite Reihe an. David Alonso zeigte ein starkes Q2 und war Schnellster der Q1-Aufsteiger. Ajo-Pilot Collin Veijer vervollständigt die zweite Startreihe als Sechster. Barry Baltus wurde Siebter, muss aber eine Strafe fürchten. Angel Piqueras, Alex Escrig und Filip Salac landeten auf den Positionen 8 bis 10. IntactGP-Pilot Senna Agius beendete das Q2 nur auf der elften Position.

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WM-Spitzenreiter Manuel Gonzalez: Startplatz 4 in Aragon Foto: Gold and Goose WM-Spitzenreiter Manuel Gonzalez: Startplatz 4 in Aragon © Gold and Goose

Das Moto2-Rennen in Aragon wird am Sonntag um 12:15 Uhr gestartet.