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Moto2-Qualifying: Alonso ließ den Traum der tschechischen Fans platzen!

Im Qualifying der Moto2 in Brünn stürzen beide Aspar-Piloten, behaupten sich aber in der ersten Reihe: David Alonso verhinderte die Pole von Lokalmatador Filip Salac. IntactGP-Duo in den Top-5.

Sebastian Fränzschky

Von

Moto2

Sturz nach P1-Runde: Aspar-Pilot David Alonso
Sturz nach P1-Runde: Aspar-Pilot David Alonso
Foto: Gold and Goose
Sturz nach P1-Runde: Aspar-Pilot David Alonso
© Gold and Goose

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Pünktlich um 13:40 Uhr begann das Qualifying der Moto2-WM in Brünn. Bei hochsommerlichen Temperaturen richteten sich die Hoffnungen der zahlreichen tschechischen Fans auf Lokalmatador Filip Salac. Der heimische Fahrer hatte im FP2 mit einer Runde in 1:57,978 Minuten die klare Bestzeit aufgestellt – noch nie war ein Moto2-Pilot im Automotodrom Brno so schnell unterwegs.

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Im ersten Qualifying-Durchgang qualifizierten sich Sergio Garcia, Daniel Munoz, Ayumu Sasaki und Luca Lunetta für das Q2. Für die Q1-Bestzeit benötigte Garcia 1:58,559 Minuten und war damit klar langsamer als Salac im FP2 am Vormittag. Im Q2 sollte die FP2-Zeit aber unterboten werden.

Aspar-Piloten landeten zeitig im Kiesbett

Bereits zu Beginn des Q2 ging es dramatisch zu. David Alonso brach den Rundenrekord bereits beim ersten Versuch. Doch wenig später landete der ehemalige Moto3-Weltmeister in Kurve 1 im Kiesbett. Alonso hatte die Ideallinie leicht verlassen und verlor auf dem weniger griffigen Teil der Strecke die Haftung. Beim Sturz hatte sich Alonso offensichtlich nicht verletzt. Er sprintete zu seinem Motorrad, um es schnellstmöglich an die Aspar-Box zurückzubringen.

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Mit seiner 1:57,718er-Runde hatte Alonso aber eine starke Zeit gesetzt. Für die Aspar-Mannschaft von Jorge Martinez ging es hektisch weiter. Auch Dani Holgado ging beim ersten Schlagabtausch zu Boden. Der Spanier lag auf Position 3, als er in Kurve 8 stürzte. Holgado brachte seine lädierte Kalex an die Box zurück. In de Aspar-Box wurde an beiden Bikes eifrig geschraubt.

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Deutlich weniger aufregend verlief der erste Stint für Lokalmatador Filip Salac, der ohne Zwischenfall zur zweitschnellsten Zeit fuhr. Auf die Alonso-Zeit verlor Salac aber mehr als zwei Zehntelsekunden. Die Voraussetzungen für den zweiten Versuch waren aber deutlich besser als bei den Aspar-Piloten. Und auch die IntactGP-Piloten Senna Agius und Manuel Gonzalez hatten einen vielversprechenden ersten Versuch: Senna war Vierter, Gonzalez Fünfter.

Brünn im Jubel: Startreihe 1 für Filip Salac
Brünn im Jubel: Startreihe 1 für Filip Salac
Foto: Gold and Goose
Brünn im Jubel: Startreihe 1 für Filip Salac
© Gold and Goose

Lokalmatador Filip Salac in der ersten Startreihe

Beim Zweiten Schlagabtausch sah man kaum Verbesserungen. Die Top-5 blieben nahezu unverändert. An die Alonso-Zeit kam kein anderer Fahrer heran. Der junge Kolumbianer stellte in Brünn die Moto2-Pole sicher. Salac fuhr als Zweiter in die erste Startreihe und bescherte seinen Fans damit ein großes Erfolgserlebnis. Holgado komplettierte die Top-3 im Q2.

Die beiden IntactGP-Piloten tauschten in der Schlussphase die Positionen: Gonzalez schob sich auf die vierte Position, Senna rutschte auf die fünfte Position ab. Ivan Ortola wird die zweite Startreihe komplettieren.

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Souverän: Moto2-Spitzenreiter Manuel Gonzalez (4.)
Souverän: Moto2-Spitzenreiter Manuel Gonzalez (4.)
Foto: Gold and Goose
Souverän: Moto2-Spitzenreiter Manuel Gonzalez (4.)
© Gold and Goose

Izan Guevara beendete das Qualifying auf der siebten Position und wird sich die dritte Reihe mit Celestino Vietti und Alex Escrig teilen. Vorjahressieger Joe Roberts landete auf der zehnten Position.

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David Alonso

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David Alonso

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Filip Salac

Filip Salac

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Filip Salac

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Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

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Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

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18

05

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

06

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Exocom - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Exocom - MSI

4

07

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

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Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

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