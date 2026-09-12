Moto2-Qualifying in Misano: Intact-Rekord-Attacke mit Agius auf Pole

Die Sonne hat sich an der Adriaküste durchgesetzt! Das entscheidende Qualifying der Moto2 als Vorprogramm des MotoGP-Sprints fand bei ausgezeichneten Rahmenbedingungen statt. Nachdem die Intact-GP-Einheit mit WM-Leader Manuel Gonzalez und Senna Agius im Zeittraining dominiert hatte, waren die Erwartungen hoch bei der deutschen Mannschaft. Mit einer 1:34,142 min hatte Aussie Agius dazu den Rundenrekord geknackt.

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Mit den 14 Schnellsten des Freitags gingen die Top-4 des Q1-Shootouts auf die Strecke. Mit Munoz und Huertas hatten es beide Italtrans-Piloten geschafft, dazu gesellten sich Joe Roberts und Forward-Ass Alex Escrig.

Um kurz nach 14 Uhr wurde die Moto2-Hetzjagd eröffnet. Spät machte sich Izan Guevara auf den Weg. Der Pramac-Pilot hatte sich als Achter ins Q2 gefahren und war damit bester Pilot des italienischen Boscoscuro-Chassis. Als sich Guevara warmfuhr, ging bereits die Post ab. Senna Agius kam in der ersten Runde auf 1:34,277 min und war damit Schnellster. Dahinter – Dani Holgado (Aspar) und Dani Munoz (Italtrans). Kurze Zeit meldete sich Manuel Gonzalez. Dessen 1:34,084 min bedeuteten, dass der Rundenrekord nun beim WM-Tabellenführer geparkt war.

Kämpfte um Pole, wurde Zweiter: Dani Holgado Foto: Seidenglanz Kämpfte um Pole, wurde Zweiter: Dani Holgado © Seidenglanz

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Arbolino, Agius, Holgado, Veijer und Ortola folgten binnen 0,275 s. Schnell unterwegs war auch David Alonso. Doch die schnellste Runde des Kolumbianers und zukünftigen Honda-MotoGP-Piloten wurde gestrichen – Alonso hatte die Streckenbegrenzung überfahren.

Mit fünf Minuten auf der Uhr ging Manuel Gonzalez zur finalen Attacke auf den Kurs. Bereits davor auf Angriff geschaltet hatte Senna Agius. Der Youngster holte sich den Rekord zurück: 1:33,996 min! Zeitgleich ereignete sich ein Crash mit zwei Piloten. Alberto Ferrandez war gestürzt, Alonso schanzte über die Bikes der Pramac-Piloten. Beide Racer verließen die Unfallstelle auf eigenen Füßen.

Als die gelbe Flagge verschwunden war, schockte Dani Holgado die Konkurrenz. Der Aspar war nochmals acht Hundertstel schneller. Doch Agius ließ die Attacke nicht auf sich sitzen und konterte im finalen Anlauf mit einer spektakulären 1:33,718 min.

Überraschte mit Startplatz 3: Moto2-Rookie Angel Piqueras Foto: Gold and Goose Überraschte mit Startplatz 3: Moto2-Rookie Angel Piqueras © Gold and Goose

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Hinter Holgado auf 2 hatte sich mit Angel Piqueras überraschend ein Rookie gepresst. Manuel Gonzalez wurde von Dani Munoz noch auf Platz 6 verdrängt. Noch ärger traf es Guevara, der als Achter erneut bester Boscoscuro-Fahrer war. Wie wild es in der Moto2 zur Sache ging, zeigt die Tatsache, dass die Top 7 allesamt unter dem Streckenrekord aus dem Vorjahr blieben. Platz 2 (Holgado) und 16 (Vietti) waren durch 0,6 Sekunden getrennt, mit dem besten Ausgang für vier Spanier, einen Niederländer und den fliegenden Australier Senna Agius in den ersten beiden Startreihen.

Nach bekanntem Format geht es am Sonntag nach den Moto3-Youngstern und vor der Königsklasse in das 14. Rennen der mittleren WM-Kategorie – Startzeit ist 12.15 Uhr.