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Moto2-Qualifying Le Mans: Guevara auf Pole, Baltus im Medical Center!

Pramac-Pilot Izan Guevara stellte in Le Mans seine erste Moto2-Pole sicher. Dani Holgado und Filip Salac in Reihe eins, Barry Baltus nach Sturz im Q2 im Medical Center.

Sebastian Fränzschky

Von

Moto2

Pramac-Pilot Izan Guevara präsentiert sich in Le Mans in Topform
Pramac-Pilot Izan Guevara präsentiert sich in Le Mans in Topform
Foto: Gold & Goose
Pramac-Pilot Izan Guevara präsentiert sich in Le Mans in Topform
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Das Moto2-Qualifying zum Grand Prix von Frankreich in Le Mans fand bei Sonnenschein und besten Bedingungen statt. Bereits das Q1 war prominent besetzt: Ex-Moto3-Weltmeister David Alonso, der Gerüchten zufolge 2027 in die MotoGP aufsteigen könnte, musste den Umweg über den ersten Qualifying-Durchgang nehmen. Trotz gesundheitlicher Probleme kämpfte sich Alonso souverän ins Q2 und qualifizierte sich gemeinsam mit David Munoz, Tony Arbolino und Joe Roberts für die entscheidende Session.

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Pünktlich um 14:05 bogen die 18 Teilnehmer des Q2 auf den 4,2 Kilometer langen Bugatti Circuit. Bereits zu Beginn gab Izan Guevara das Tempo vor. Der ehemalige Moto3-Champion stellte einen Rundenrekord auf und lag mit seiner 1:33,910er-Runde vor Dani Holgado und Barry Baltus. WM-Leader Manuel Gonzalez erlebte keinen guten ersten Versuch und lag außerhalb der Top-10.

Gelbe Flaggen: Barry Baltus stürzte in Kurve 6

Beim Schlagabtausch mit dem zweiten Hinterreifen sorgte Barry Baltus durch einen Sturz in Kurve 6 für gelbe Flaggen im zweiten Sektor. Dadurch wurden einige Rundenzeiten gestrichen. Baltus wurde nach seinem Sturz ins Medical Center eingeliefert.

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Im Artikel erwähnt

In der Schlussminute sollte es aber noch einmal die Möglichkeit geben, schnelle Runden zu fahren. Die Guevara-Zeit blieb jedoch ungefährdet. Der Pramac-Pilot stellte in Le Mans die Pole-Position sicher. Dani Holgado behauptete die zweite Position und Filip Salac stürmte mit einer starken letzten Runde in die erste Reihe. Der Tscheche verdrängte Barry Baltus, der auf die vierte Position abrutschte. Ebenfalls in Reihe 2 stehen Manuel Gonzalez und Joe Roberts.

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Dani Holgado holte Startplatz 2
Dani Holgado holte Startplatz 2
Foto: Seidenglanz
Dani Holgado holte Startplatz 2
© Seidenglanz

David Alonso schaffte es nach seinem Umweg über das Q1 auf Startplatz 7 und führt die dritte Reihe an. Alonso Lopez und Celestino Vietti komplettieren die dritte Reihe. Colin Veijer, Senna Agius und Sergio Garcia bilden die vierte Reihe.

Das Moto2-Rennen am Sonntag wird um 12:15 Uhr gestartet. Aktuell wird Regen vorausgesagt.

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Izan Guevara

Izan Guevara

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Izan Guevara

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Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

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CFMOTO Aspar Team

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03

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

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Barry Baltus

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

Barry Baltus

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

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05

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

06

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Joe Roberts

OnlyFans American Racing Team

Joe Roberts

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16

07

David Alonso

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CFMOTO Aspar Team

David Alonso

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Alonso Lopez

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Celestino Vietti

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