Moto2-Qualifying, Mandalika: Demonstration von Guevara, Escrig überraschte

Dem zweiten Qualifying der mittleren WM-Klasse war ein Schaulaufen der Red Bull-KTM-Ajo-Mannschaft vorausgegangen. Nach einem durchwachsenen Auftakt am Freitag waren Collin Veijer und Jose-Antonio Rueda im Q1 auf 1 und 2 unterwegs. Zur Freude von Honda-Asia hatte es Taiyo Furusato auf Platz 3 und damit noch ins Q2 geschafft. Der vierte Platz kam kurios zustande. Joe Roberts (Kalex) und Luca Lunetta (Boscoscuro) waren gleichschnell – mit der besseren zweitschnellsten Runde ging das Ticket an den Amerikaner.

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Als sich die 18 Piloten der Moto2 um kurz nach 14 Uhr in die Q2-Session stürzten, glühte der Asphalt des Mandalika Circuits. Mit Werten jenseits der 55-Grad-Marken werden die Temperaturen aus dem Vorjahr nochmals übertroffen. Eine Frage: Erweitert sich der Kreis der Polesetter weiter? Bei 16 Events standen elf verschiedene Athleten auf Startplatz 1.

Leiser Favorit für Startplatz 1 – Izan Guevara. Der erste Verfolger von Manuel Gonzalez in der WM hatte das Zeittraining auf P1 beendet und die letzten beiden GP-Rennen gewonnen. Doch 17 Piloten hatten andere Pläne. Nach der ersten Attacke auf die Bestzeit stand Forward-Pilot Alex Escrig ganz oben. Der Spanier war minimal schneller als Ivan Ortola und Filip Salac. Dahinter – Guevara und Senna Agius. Manuel Gonzalez kam im ersten Versuch auf Rang 9. Kurze Zeit mit einer klaren Verbesserung unterwegs musste der Intact-Pilot einen Riesenrutscher meistern.

Alex Escrig führte bis zur Schlussoffensive und wurde Zweiter Foto: Gold & Goose Alex Escrig führte bis zur Schlussoffensive und wurde Zweiter © Gold & Goose

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Dann kamen alle Piloten in die Box, um gut sechs Minuten vor Schluss noch mal nachzulegen. Während Guevara auf Platz 4 gut positioniert war, wollte Gonzalez nachlegen. Die Attacke schien zu gelingen. Die Nummer 18 erwischte eine freie Runde und war gut unterwegs, bis Gonzalez neben die Strecke kam. Die Runde wurde gestrichen.

WM-Leader Manuel Gonzalez (10.) erlebte kein gutes Qualifying Foto: Gold & Goose WM-Leader Manuel Gonzalez (10.) erlebte kein gutes Qualifying © Gold & Goose

Besser machte es Izan Guevara, der als erster Moto2-Pilot eine 1:31er-Runde schaffte und so Escrig von der Spitze verdrängte. In der nächsten Runde von Gonzalez gelang die Verbesserung – Platz 7. Zwischen den beiden Titelfavoriten: Escrig, Daniel Munoz, Ivan Ortola, Veijer, Arbolino. Dann drängten sich auch noch Alonso und Lopez dazwischen. Manuel Gonzalez gelang nochmals eine kleine Verbesserung, doch am Ende reichte es für den Tabellenführer nur für Startplatz 10.

An der Spitze blieb es Guevara vor Überraschungsmann Alex Escrig. David Alonso schaffte es mit 0,210 s Rückstand auf Guevara ebenfalls in Reihe 1. Dahinter werden am Sonntag Holgado, Munoz und Ortola bestückt. Collin Veijer, Schnellster im Q1 holte Startplatz 8. Senna Agius blieb in der kurzen Hitzeschlacht nur Platz 14.

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Ohne Bedeutung waren die Rundenzeiten von Fantic-Ass Barry Baltus. Nach einer Strafe für wiederholtes Bummeln muss der Belgier am Sonntag von ganz hinten losfahren.