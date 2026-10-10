Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Moto2-Qualifying, Mandalika: Demonstration von Guevara, Escrig überraschte

Auf glühend heißem Asphalt hielt Forward-Pilot Alex Escrig lang Position 1. Doch Izan Guevara bewies mit einer Rekordrunde seine Ambitionen. WM-Leader Gonzalez (Intact GP) holte Startplatz 10.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

Izan Guevara fuhr die erste 1:31er-Runde und holte die Pole
Izan Guevara fuhr die erste 1:31er-Runde und holte die Pole
Foto: Gold & Goose
Izan Guevara fuhr die erste 1:31er-Runde und holte die Pole
© Gold & Goose

Werbung

TV-Programm

Werbung

Dem zweiten Qualifying der mittleren WM-Klasse war ein Schaulaufen der Red Bull-KTM-Ajo-Mannschaft vorausgegangen. Nach einem durchwachsenen Auftakt am Freitag waren Collin Veijer und Jose-Antonio Rueda im Q1 auf 1 und 2 unterwegs. Zur Freude von Honda-Asia hatte es Taiyo Furusato auf Platz 3 und damit noch ins Q2 geschafft. Der vierte Platz kam kurios zustande. Joe Roberts (Kalex) und Luca Lunetta (Boscoscuro) waren gleichschnell – mit der besseren zweitschnellsten Runde ging das Ticket an den Amerikaner.

Werbung

Werbung

Als sich die 18 Piloten der Moto2 um kurz nach 14 Uhr in die Q2-Session stürzten, glühte der Asphalt des Mandalika Circuits. Mit Werten jenseits der 55-Grad-Marken werden die Temperaturen aus dem Vorjahr nochmals übertroffen. Eine Frage: Erweitert sich der Kreis der Polesetter weiter? Bei 16 Events standen elf verschiedene Athleten auf Startplatz 1.

Leiser Favorit für Startplatz 1 – Izan Guevara. Der erste Verfolger von Manuel Gonzalez in der WM hatte das Zeittraining auf P1 beendet und die letzten beiden GP-Rennen gewonnen. Doch 17 Piloten hatten andere Pläne. Nach der ersten Attacke auf die Bestzeit stand Forward-Pilot Alex Escrig ganz oben. Der Spanier war minimal schneller als Ivan Ortola und Filip Salac. Dahinter – Guevara und Senna Agius. Manuel Gonzalez kam im ersten Versuch auf Rang 9. Kurze Zeit mit einer klaren Verbesserung unterwegs musste der Intact-Pilot einen Riesenrutscher meistern.

Alex Escrig führte bis zur Schlussoffensive und wurde Zweiter
Alex Escrig führte bis zur Schlussoffensive und wurde Zweiter
Foto: Gold & Goose
Alex Escrig führte bis zur Schlussoffensive und wurde Zweiter
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Dann kamen alle Piloten in die Box, um gut sechs Minuten vor Schluss noch mal nachzulegen. Während Guevara auf Platz 4 gut positioniert war, wollte Gonzalez nachlegen. Die Attacke schien zu gelingen. Die Nummer 18 erwischte eine freie Runde und war gut unterwegs, bis Gonzalez neben die Strecke kam. Die Runde wurde gestrichen.

TV-Programm

WM-Leader Manuel Gonzalez (10.) erlebte kein gutes Qualifying
WM-Leader Manuel Gonzalez (10.) erlebte kein gutes Qualifying
Foto: Gold & Goose
WM-Leader Manuel Gonzalez (10.) erlebte kein gutes Qualifying
© Gold & Goose

Besser machte es Izan Guevara, der als erster Moto2-Pilot eine 1:31er-Runde schaffte und so Escrig von der Spitze verdrängte. In der nächsten Runde von Gonzalez gelang die Verbesserung – Platz 7. Zwischen den beiden Titelfavoriten: Escrig, Daniel Munoz, Ivan Ortola, Veijer, Arbolino. Dann drängten sich auch noch Alonso und Lopez dazwischen. Manuel Gonzalez gelang nochmals eine kleine Verbesserung, doch am Ende reichte es für den Tabellenführer nur für Startplatz 10.

An der Spitze blieb es Guevara vor Überraschungsmann Alex Escrig. David Alonso schaffte es mit 0,210 s Rückstand auf Guevara ebenfalls in Reihe 1. Dahinter werden am Sonntag Holgado, Munoz und Ortola bestückt. Collin Veijer, Schnellster im Q1 holte Startplatz 8. Senna Agius blieb in der kurzen Hitzeschlacht nur Platz 14.

Werbung

Werbung

Ohne Bedeutung waren die Rundenzeiten von Fantic-Ass Barry Baltus. Nach einer Strafe für wiederholtes Bummeln muss der Belgier am Sonntag von ganz hinten losfahren.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Training

  6. Freies Training

  7. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

28

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

14

21:44,433

1:32,560

25

02

18

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

14

+3,570

1:32,743

20

03

96

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

14

+4,497

1:32,666

16

04

81

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

14

+4,809

1:32,800

13

05

17

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

14

+6,461

1:33,018

11

06

4

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - JP Financial - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - JP Financial - MSI

14

+8,141

1:32,721

10

07

12

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

14

+9,821

1:33,044

9

08

21

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

14

+11,450

1:33,192

8

09

14

Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

14

+11,688

1:33,195

7

10

98

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

14

+12,253

1:33,168

6

Events

Alle Moto2 Events
  1. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  3. Manuel Gonzalez Moto2

    Live

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  5. Malaysian Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien