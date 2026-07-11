Moto2-Qualifying Sachsenring: Ortola hauchdünn vor IntactGP-Pilot Gonzalez!

Die Moto2-Piloten fanden auf dem Sachsenring optimale Bedingungen vor, um die Pole-Position auszufahren. Vor dem Qualifying hatte Ivan Ortola mit seiner FP2-Bestzeit die schnellste Runde des Wochenendes gesetzt. Der Brünn-Sieger umrundete den Sachsenring am Samstagvormittag in 1:21,807 Minuten und unterbot damit den bisherigen Rundenrekord. Dieser Rekord sollte nicht lange bestehen, denn im Q2 wurden mittlere 1:21er-Zeiten gefahren.

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Bevor die Top-18 im Q2 die Pole-Position unter sich ausmachten, wurden im Q1 die letzten vier Startplätze für den entscheidenden Qualifying-Durchgang vergeben. Celestino Vietti, der nach einem enttäuschenden Freitag den Umweg über Q1 nehmen musste, verpasste den Aufstieg. Nach dem ersten Durchgang war für den WM-Fünften das Qualifying beendet.

Erfolgreicher verlief die Session für Luca Lunetta, Sergio Garcia, Jose Antonio Rueda und Alberto Ferrandez, die sich die vier verbleibenden Q2-Tickets sicherten.

Top-3 innerhalb von 0,178 Sekunden

Bereits beim ersten Versuch im Q2 unterbot Ivan Ortola seinen Rundenrekord vom Vormittag. Die Uhr blieb bei 1:21,493 Minuten stehen. Daniel Holgado war erster Verfolger, lag aber bereits 0,254 Sekunden zurück. Die beiden IntactGP-Piloten Senna Agius und Manuel Gonzalez lagen innerhalb der Top-6.

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Manuel Gonzalez (2.) hat beim Start freie Sicht Foto: Seidenglanz Manuel Gonzalez (2.) hat beim Start freie Sicht © Seidenglanz

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Ortolas Vorsprung wurde beim zweiten Stint kleiner: Pramac-Pilot Izan Guevara schob sich mit seiner Boscoscuro auf die zweite Position und kam bis auf 0,178 Sekunden an die Ortola-Zeit heran. WM-Leader Manuel Gonzalez kam noch näher heran. Der IntactGP-Pilot scheiterte um 0,038 Sekunden an der Ortola-Zeit und war neuer Zweiter.

In der letzten Minute sollte es keine Überraschungen mehr geben: Ortola konnte sich nicht weiter steigern, behauptete sich aber schlussendlich an der Spitze und stellte beim Deutschland-Grand-Prix die Pole sicher. Gonzalez und Guevara komplettieren beim Grand Prix am Sonntag die erste Startreihe.

Izan Guevara brachte Boscoscuro in die erste Startreihe Foto: Seidenglanz Izan Guevara brachte Boscoscuro in die erste Startreihe © Seidenglanz

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Der Vorjahressieger nur in der fünften Startreihe

Aspar-Pilot Holgado führt als Vierter die zweite Reihe an. IntactGP-Pilot Agius beendete das Qualifying auf der fünften Position. Erneut stark unterwegs war Alex Escrig auf der Forward-Maschine als Sechster. Taiyo Furusato stellte Startplatz 7 sicher und verwies David Alonso auf die achte Position. Collin Veijer landete auf der neunten Position.

Vorjahressieger Deniz Öncü beendete das Qualifying nur auf der 14. Position. Und auch Filip Salac, der zuletzt in Brünn und Assen brillierte, zeigte kein gutes Qualifying: Der Tscheche landete nur auf dem 15. Startplatz.

Das Moto2-Rennen über 25 Runden wird am Sonntag um 12:15 Uhr gestartet.