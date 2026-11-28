Vor dem Kampf um die Moto2-Pole beim Saisonfinale in Valencia traten im Q1 zunächst 14 Piloten an, von denen nur vier ins Q2 aufsteigen konnten. Das Feld war bereits im ersten Durchgang stark besetzt: Neben dem zukünftigen Honda-MotoGP-Piloten David Alonso mussten auch VR46-MotoGP-Kandidat Celestino Vietti und WM-Dritter Ivan Ortola den Umweg über das Q1 nehmen.

Werbung

Werbung

Ortola setzte mit 1:32,003 min die Bestzeit. Mario Aji, Joe Roberts und Celestino Vietti schafften ebenfalls den Einzug ins Q2. Für David Alonso war das Qualifying dagegen früh beendet: Der ehemalige Moto3-Weltmeister kam nicht über Startplatz 21 hinaus. Auch Deniz Öncü, Aron Canet und Tony Arbolino scheiterten im Q1.

Holgado nach dem ersten Versuch auf Pole-Kurs

Im entscheidenden zweiten Durchgang zog das Tempo deutlich an. Alonso Lopez und Senna Agius legten 1:31,7er-Zeiten vor und führten das Klassement nach vier Minuten an. Noch im ersten Stint übernahm Daniel Holgado mit 1:31,582 min die Spitze. Der zukünftige Gresini-Ducati-Pilot stellte damit einen Streckenrekord auf und unterbot seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr.

Startplatz 2 beim Moto2-Finale für Dani Holgado Foto: Seidenglanz Startplatz 2 beim Moto2-Finale für Dani Holgado © Seidenglanz

Werbung

Werbung

WM-Leader Manuel Gonzalez lag nach der ersten Zeitenjagd nur auf Platz 15 und wirkte angespannt. Titelrivale Izan Guevara hatte als Vierter mit 0,241 Sekunden Rückstand die deutlich bessere Ausgangslage. Mit dem zweiten Reifensatz stand Gonzalez unter Druck.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 29.11.2026 - 09:35

Freude und Leid bei IntactGP: Agius glänzt – Gonzalez mit Rückstand

Senna Agius übernahm bei seiner zweiten Zeitenjagd die Führung. Der IntactGP-Pilot steigerte sich auf 1:31,389 min und stellte erneut einen Streckenrekord auf. Daniel Holgado konnte sich nur geringfügig verbessern. Izan Guevara reihte sich knapp hinter dem Aspar-Piloten auf Platz 3 ein und lag damit auf Kurs für die erste Startreihe.

WM-Leader Manuel Gonzalez stand vor seiner letzten gezeiteten Runde dagegen nur auf Platz 10. Auf Teamkollege Agius fehlte ihm eine halbe Sekunde. Auch der finale Versuch brachte keine Verbesserung: Gonzalez hatte sich ungünstig positioniert und wurde von Zonta van den Goorbergh aufgehalten. Statt den Windschatten seines schnellen Teamkollegen zu nutzen, geriet er in den Verkehr. Damit nimmt er das entscheidende Rennen um den WM-Titel von Startplatz 10 aus der vierten Reihe in Angriff.

Gute Ausgangslage für den Titelkampf: Platz 3 für Guevara (Pramac) Foto: Gold and Goose Gute Ausgangslage für den Titelkampf: Platz 3 für Guevara (Pramac) © Gold and Goose

Werbung

Werbung

Guevara hat sich für den Moto2-WM-Showdown die deutlich bessere Startposition gesichert. Der WM-Zweite steht als Dritter in Reihe 1. Sechs Fahrer trennen ihn von Titelrivale Gonzalez, der seinen Vorsprung von 4,5 Punkten von Startplatz 10 aus verteidigen muss.

Alex Escrig, Alonso Lopez und Ivan Ortola bilden die zweite Reihe. Portimao-Sieger Daniel Munoz, Collin Veijer und Luca Lunetta nehmen das Rennen aus Reihe 3 in Angriff. Gonzalez führt die vierte Reihe vor Jose Antonio Rueda und Adrian Huertas an.