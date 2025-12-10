Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Moto2-Rookie Taiyo Furusato: So kann er eine Woche lang wütend sein

Taiyo Furusato hatte eine starke Moto3-Saison. 2026 geht es für ihn in der Moto2 weiter. Den Aufstieg hätte er schon 2025 machen können, wollte er aber nicht. Weshalb er in Barcelona allein wohnt.

Manuel Pecino

Von

Moto2

Taiyo Furusato lebt in Barcelona lieber allein
Taiyo Furusato lebt in Barcelona lieber allein
Foto: Gold & Goose
Taiyo Furusato lebt in Barcelona lieber allein
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die bisherige Rennsportkariere von Taiyo Furusato ist von stetigem Wachstum gekennzeichnet. 2022 schaffte der junge Japaner mit dem Honda Team Asia den Sprung in die Motorrad-Weltmeisterschaft. Seit seinem Einstieg in die Moto3-WM ging es für ihn Schritt für Schritt nach vorn.

Werbung

Werbung

2025 schaffte der 20-Jährige in Malaysia seinen ersten Moto3-Sieg, in der Endabrechnung belegte er mit 172 Punkten Rang 8. 2026 geht es für Furusato im Honda Team Asia in der Moto2-WM weiter.

Während der Saison lebt Furusato in Barcelona. Im Interview von SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino spricht er über seine Lebensumstände und Trainingsmethoden.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Taiyo, in Barcelona lebst du allein in deiner Wohnung. Früher hast du dir eine Wohnung mit anderen Fahrern geteilt. Weshalb hast du dich entschieden, lieber allein zu wohnen?

Werbung

Werbung

Weil sich jeder Fahrer um seine eigenen Ergebnisse kümmern muss. Und nach einem schlechten Ergebnis oder einem frustrierenden Wochenende fühlte ich mich nicht wohl in der Gesellschaft anderer Fahrer. Allein zu leben ist besser für mich, ich fühle mich freier. Wenn ich zum Beispiel Hunger habe, habe ich Hunger und esse; wenn ich nach einem Rennen wütend bin, kann ich eine Woche lang wütend sein, ohne dass mich jemand stört. Wenn ich mit anderen Menschen zusammenlebe, kann ich nicht tun, was ich will.

Wie trainierst du, wenn du in Europa bist?

Ich mache viele Dinge. Flat Track, Supermoto, Radfahren, Fitnessstudio. Wenn ich in Japan bin, fahre ich immer Motorrad; ich fahre nicht viel Rad, das hebe ich mir für Spanien auf.

Trainierst du allein oder mit anderen Fahrern?

Werbung

Werbung

Mit anderen Fahrern. Wenn ich in Spanien bin, trainieren wir mit dem Team. Wenn ich in Japan bin, trainiere ich allein in der Nähe meines Zuhauses, aber wenn ich in die Nähe von Tokio fahre, gibt es dort viele Fahrer, also bleibe ich bei ihnen.

Fahrer wie David Alonso und Máximo Quiles trainieren oft mit den Márquez-Brüdern. Hilft dir diese Art des gemeinsamen Trainings, dich zu verbessern?

Auf jeden Fall. Wenn ich es nächstes Jahr schaffe und sich die Gelegenheit ergibt, würde ich auf jeden Fall zu dieser Art von Training übergehen. Das ist die beste Art zu trainieren.

Eugenio Lizama – er ist der Mentalcoach, mit dem du zusammenarbeitest. Wie und warum ist diese Beziehung entstanden?

Werbung

Werbung

Simone (Batistella) sagte mir, dass ich vielleicht mit ihm arbeiten sollte, weil ich in den Rennen oft gestürzt bin. Und ich wollte konstantere Ergebnisse erzielen. Simone empfahl mir, es zu versuchen... und so begannen wir unsere Zusammenarbeit.

Wie funktioniert das? Denn er ist gerade in Chile, auf der anderen Seite der Welt.

Einmal pro Woche haben wir einen Videoanruf. Er gibt mir eine Reihe von Aufgaben, die ich vor dem nächsten Anruf erledigen muss.

Inwiefern hilft er dir konkret?

Werbung

Werbung

Er hilft mir, meine Konzentration zu kontrollieren, und schlägt verschiedene Möglichkeiten vor, mit Situationen umzugehen. Jeder Mensch ist anders.

Glaubst du, dass sich das auf deine Ergebnisse ausgewirkt hat?

Ich denke schon. Es ist schwer zu beurteilen, weil es mental ist, aber es ist etwas anders. Ich fühle mich selbstbewusster.

Hast du Freunde im Fahrerlager? Mit wem verbringst du die meiste Zeit?

Werbung

Werbung

Ogura, Sasaki. Yuki natürlich, mein Teamkollege.

Ist Ai ein Vorbild für dich?

Er ist wie mein älterer Bruder.

Trainierst du mit ihm?

Werbung

Werbung

Im Winter, wenn ich in Japan bin.

2026 fährst du in der Moto2-WM. War das dein Wunsch oder die Entscheidung von Honda?

Es war mein Wunsch; eigentlich hätte ich schon dieses Jahr in die Moto2 aufsteigen können, aber ich habe mich entschieden, noch ein Jahr in der Moto3 zu bleiben.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Diogo Moreira

Diogo Moreira

Placeholder

Italtrans Racing Team

287

2

Manuel González

Manuel González

Intact GP

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

257

3

Barry Baltus

Barry Baltus

Placeholder

Fantic Racing

232

4

Arón Canet

Arón Canet

Placeholder

Fantic Racing

227

5

Jake Dixon

Jake Dixon

Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

225

6

Daniel Holgado

Daniel Holgado

Aspar Team

CFMOTO Aspar Team

208

7

Celestino Vietti

Celestino Vietti

Placeholder

Sync SpeedRS Team

157

8

Albert Arenas

Albert Arenas

Gresini Racing

ITALJET Gresini Moto2

156

9

David Alonso

David Alonso

Aspar Team

CFMOTO Aspar Team

153

10

Senna Agius

Senna Agius

Intact GP

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

149

Events

Alle Moto2 Events

  • Vergangen

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Malaysian Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Malaysian Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  4. Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  5. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien