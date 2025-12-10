Moto2-Rookie Taiyo Furusato: So kann er eine Woche lang wütend sein

Die bisherige Rennsportkariere von Taiyo Furusato ist von stetigem Wachstum gekennzeichnet. 2022 schaffte der junge Japaner mit dem Honda Team Asia den Sprung in die Motorrad-Weltmeisterschaft. Seit seinem Einstieg in die Moto3-WM ging es für ihn Schritt für Schritt nach vorn.

2025 schaffte der 20-Jährige in Malaysia seinen ersten Moto3-Sieg, in der Endabrechnung belegte er mit 172 Punkten Rang 8. 2026 geht es für Furusato im Honda Team Asia in der Moto2-WM weiter.

Während der Saison lebt Furusato in Barcelona. Im Interview von SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino spricht er über seine Lebensumstände und Trainingsmethoden.

Taiyo, in Barcelona lebst du allein in deiner Wohnung. Früher hast du dir eine Wohnung mit anderen Fahrern geteilt. Weshalb hast du dich entschieden, lieber allein zu wohnen?

Weil sich jeder Fahrer um seine eigenen Ergebnisse kümmern muss. Und nach einem schlechten Ergebnis oder einem frustrierenden Wochenende fühlte ich mich nicht wohl in der Gesellschaft anderer Fahrer. Allein zu leben ist besser für mich, ich fühle mich freier. Wenn ich zum Beispiel Hunger habe, habe ich Hunger und esse; wenn ich nach einem Rennen wütend bin, kann ich eine Woche lang wütend sein, ohne dass mich jemand stört. Wenn ich mit anderen Menschen zusammenlebe, kann ich nicht tun, was ich will.

Wie trainierst du, wenn du in Europa bist?

Ich mache viele Dinge. Flat Track, Supermoto, Radfahren, Fitnessstudio. Wenn ich in Japan bin, fahre ich immer Motorrad; ich fahre nicht viel Rad, das hebe ich mir für Spanien auf.

Trainierst du allein oder mit anderen Fahrern?

Mit anderen Fahrern. Wenn ich in Spanien bin, trainieren wir mit dem Team. Wenn ich in Japan bin, trainiere ich allein in der Nähe meines Zuhauses, aber wenn ich in die Nähe von Tokio fahre, gibt es dort viele Fahrer, also bleibe ich bei ihnen.

Fahrer wie David Alonso und Máximo Quiles trainieren oft mit den Márquez-Brüdern. Hilft dir diese Art des gemeinsamen Trainings, dich zu verbessern?

Auf jeden Fall. Wenn ich es nächstes Jahr schaffe und sich die Gelegenheit ergibt, würde ich auf jeden Fall zu dieser Art von Training übergehen. Das ist die beste Art zu trainieren.

Eugenio Lizama – er ist der Mentalcoach, mit dem du zusammenarbeitest. Wie und warum ist diese Beziehung entstanden?

Simone (Batistella) sagte mir, dass ich vielleicht mit ihm arbeiten sollte, weil ich in den Rennen oft gestürzt bin. Und ich wollte konstantere Ergebnisse erzielen. Simone empfahl mir, es zu versuchen... und so begannen wir unsere Zusammenarbeit.

Wie funktioniert das? Denn er ist gerade in Chile, auf der anderen Seite der Welt.

Einmal pro Woche haben wir einen Videoanruf. Er gibt mir eine Reihe von Aufgaben, die ich vor dem nächsten Anruf erledigen muss.

Inwiefern hilft er dir konkret?

Er hilft mir, meine Konzentration zu kontrollieren, und schlägt verschiedene Möglichkeiten vor, mit Situationen umzugehen. Jeder Mensch ist anders.

Glaubst du, dass sich das auf deine Ergebnisse ausgewirkt hat?

Ich denke schon. Es ist schwer zu beurteilen, weil es mental ist, aber es ist etwas anders. Ich fühle mich selbstbewusster.

Hast du Freunde im Fahrerlager? Mit wem verbringst du die meiste Zeit?

Ogura, Sasaki. Yuki natürlich, mein Teamkollege.

Ist Ai ein Vorbild für dich?

Er ist wie mein älterer Bruder.

Trainierst du mit ihm?

Im Winter, wenn ich in Japan bin.

2026 fährst du in der Moto2-WM. War das dein Wunsch oder die Entscheidung von Honda?