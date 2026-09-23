Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Manuel Gonzalez (4.) musste sich eingestehen: «Mir fehlte der nötige Speed»

WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) beendete das Moto2-Rennen in Spielberg auf Rang 4. Izan Guevara konnte mit dem Sieg wertvolle Punkte aufholen. Weshalb es nicht nach Wunsch lief bei «Manugasss».

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Intact-Pilot Manuel Gonzalez
Intact-Pilot Manuel Gonzalez
Foto: Gold & Goose
Intact-Pilot Manuel Gonzalez
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Manuel Gonzalez konnte das Moto2-Rennen auf dem Red Bull Ring zwar nicht gewinnen, doch mit dem vierten Platz holte er wichtige Punkte für die Meisterschaft.

Werbung

Werbung

Doch der Reihe nach: Der WM-Leader ging von Position 2 aus Reihe 1 ins Rennen. Beim Start lief es gut, doch schon in der Schikane wurde er im Getümmel von einigen Kontrahenten überholt. Danach pendelte er sich auf Rang 5 ein. Der Intact-Pilot fuhr dann ein solides Rennen, doch mit den Spitzenplätzen hatte er nichts zu tun. Die Ziellinie überquerte Gonzalez auf Rang 4.

«Es war ein viel härteres Rennen, als wir erwartet hatten. Am Freitag und Samstag hatten wir noch ein wirklich starkes Tempo, aber am Sonntag war unsere Pace langsamer. Deshalb konnte ich nicht um die Spitzenplätze kämpfen», musste sich Gonzalez eingestehen. «Ich hatte einen wirklich guten Start, aber dann bin ich in der Schikane stark ins Rutschen gekommen und viele Fahrer haben mich überholt. Ich habe versucht, Positionen gutzumachen, aber mir fehlte der nötige Speed dafür. Angesichts dieser Umstände müssen wir den vierten Platz positiv betrachten.»

Im Artikel erwähnt

Gonzalez: Noch 35,5 Punkte Vorsprung

Izan Guevara gewann das Rennen in Spielberg. Der Pramac-Yamaha-Pilot konnte in der Gesamtwertung 12 Punkte aufholen auf Gonzalez. Vor den letzten sieben Saisonrennen liegt Gonzalez noch 35.5 Punkte voran.

Werbung

Werbung

«Natürlich wollen wir immer mehr, aber wir haben nicht allzu viele Punkte verloren. Also werden wir weiterkämpfen und aus den härteren Rennen lernen», so Manuel Gonzalez. «Wir werden versuchen, in Japan wieder ganz vorne mitzufahren. Bevor wir nach Übersee reisen, möchte ich mich zunächst einmal beim gesamten Team für den unermüdlichen Einsatz bedanken.»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

23

35:53,421

1:32,879

25

02

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

23

+1,728

1:33,070

20

03

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

23

+2,945

1:33,238

16

04

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

23

+4,289

1:33,287

13

05

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Campolor - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Campolor - MSI

4

23

+4,868

1:32,913

11

06

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

23

+12,137

1:33,457

10

07

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

23

+13,673

1:33,387

9

08

Barry Baltus

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

Barry Baltus

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

7

23

+14,302

1:33,687

8

09

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

23

+14,865

1:33,657

7

10

Luca Lunetta

Luca Lunetta

SpeedRS Team

Luca Lunetta

Luca Lunetta

SpeedRS Team

32

23

+17,263

1:33,682

6

Events

Alle Moto2 Events
  • Vergangen

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  4. Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien