Manuel Gonzalez (4.) musste sich eingestehen: «Mir fehlte der nötige Speed»

Manuel Gonzalez konnte das Moto2-Rennen auf dem Red Bull Ring zwar nicht gewinnen, doch mit dem vierten Platz holte er wichtige Punkte für die Meisterschaft.

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Doch der Reihe nach: Der WM-Leader ging von Position 2 aus Reihe 1 ins Rennen. Beim Start lief es gut, doch schon in der Schikane wurde er im Getümmel von einigen Kontrahenten überholt. Danach pendelte er sich auf Rang 5 ein. Der Intact-Pilot fuhr dann ein solides Rennen, doch mit den Spitzenplätzen hatte er nichts zu tun. Die Ziellinie überquerte Gonzalez auf Rang 4.

«Es war ein viel härteres Rennen, als wir erwartet hatten. Am Freitag und Samstag hatten wir noch ein wirklich starkes Tempo, aber am Sonntag war unsere Pace langsamer. Deshalb konnte ich nicht um die Spitzenplätze kämpfen», musste sich Gonzalez eingestehen. «Ich hatte einen wirklich guten Start, aber dann bin ich in der Schikane stark ins Rutschen gekommen und viele Fahrer haben mich überholt. Ich habe versucht, Positionen gutzumachen, aber mir fehlte der nötige Speed dafür. Angesichts dieser Umstände müssen wir den vierten Platz positiv betrachten.»

Gonzalez: Noch 35,5 Punkte Vorsprung

Izan Guevara gewann das Rennen in Spielberg. Der Pramac-Yamaha-Pilot konnte in der Gesamtwertung 12 Punkte aufholen auf Gonzalez. Vor den letzten sieben Saisonrennen liegt Gonzalez noch 35.5 Punkte voran.

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«Natürlich wollen wir immer mehr, aber wir haben nicht allzu viele Punkte verloren. Also werden wir weiterkämpfen und aus den härteren Rennen lernen», so Manuel Gonzalez. «Wir werden versuchen, in Japan wieder ganz vorne mitzufahren. Bevor wir nach Übersee reisen, möchte ich mich zunächst einmal beim gesamten Team für den unermüdlichen Einsatz bedanken.»