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Moto2-Team SpeedRS: Luca Boscoscuro holt Moto3-Ass Guido Pini

SpeedRS präsentierte kürzlich Guido Pini als den Nachfolger von Celestino Vietti für die Saisons 2027 und 2028. Luca Boscoscuro setzt in der Moto2-WM erneut auf eine rein italienische Fahrerpaarung.

Moto2

Luca Boscoscuro, Guido Pini und Manager Emilio Alzamora (v.l.)
Luca Boscoscuro, Guido Pini und Manager Emilio Alzamora (v.l.)
Foto: SpeedRS
Luca Boscoscuro, Guido Pini und Manager Emilio Alzamora (v.l.)
© SpeedRS

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Vor dem Aragon-GP verkündete das Aspar-Team von Jorge Martinez, dass der Italiener Celestino Vietti 2027 neben Maximo Quiles für die spanische Truppe in der Moto2-WM antreten wird. Das bedeutete auch, dass sich das SpeedRS-Team einen Ersatz für Vietti suchen muss. Dies ist bereits geschehen, denn fündig wurde Teamchef Luca Boscoscuro im Moto3-Lager: Guido Pini wird nächstes Jahr der neue Teamkollege von Luca Lunetta.

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Somit wird SpeedRS 2027 wieder mit einem rein italienischen Fahrerduo in der Moto2 antreten. Pini hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. «Ich freue mich riesig darauf, in der nächsten Saison für das Team SpeedRS in der Moto2-Weltmeisterschaft an den Start zu gehen», so der 18-Jährige. «Ich möchte mich bei Luca Boscoscuro für diese Chance und das Vertrauen bedanken, das er mir entgegengebracht hat, indem er mir die Möglichkeit gegeben hat, in diese Klasse aufzusteigen. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und werde vom ersten Tag an mein Bestes geben, um jeden Tag dazuzulernen und mich weiter zu verbessern.»

Guido Pini: Rookie-Jahr in der Moto3-WM mit Intact GP

Pini bestreitet 2026 seine zweite Saison in der Moto3-WM. 2025 absolvierte er sein Rookie-Jahr im deutschen Intact-Team. Er belegte 2025 Gesamtrang 13. Dann erfolgte 2026 der Wechsel zu Leopard Honda. In Austin holte er seinen ersten GP-Sieg. In der WM-Tabelle belegt Pini derzeit Rang 11.

Im Artikel erwähnt

«Wir freuen uns sehr, Guido Pini als unseren Fahrer für die Saisons 2027 und 2028 vorstellen zu dürfen. Wir glauben an sein Potenzial und sind überzeugt, dass er die Qualitäten mitbringt, um gemeinsam mit unserem Team zu wachsen und diese neue Herausforderung mit uns anzugehen», ist Luca Boscoscuro überzeugt. «Da Guido zwei Jahre lang bei uns sein wird, können wir kontinuierlich zusammenarbeiten und die richtigen Voraussetzungen schaffen, damit sich sein Talent voll entfalten kann.»

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