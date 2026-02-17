Weiter zum Inhalt
Moto2-Test, Jerez: Alex Escrig (Forward) sorgte für eine kleine Sensation

Die Moto2-Piloten fanden am Montag und Dienstag in Jerez ideale Test-Bedingungen vor. Alex Escrig (Forward) erzielte überraschend die Bestzeit. Dahinter folgten Vietti (Boscoscuro) und Lopez (Kalex).

Stephan Moosbrugger
Von

Moto2

Alex Escrig auf seiner Forward
Alex Escrig auf seiner Forward
Foto: Gold & Goose
Alex Escrig auf seiner Forward
© Gold & Goose

Den ersten Tag des Jerez-Tests nutzten die Fahrer und Teams, um bei ihren Motorrädern an der Abstimmung zu arbeiten. Es war am Montag viel los auf der Strecke, zudem wurde der Moto2-Rundenrekord mehrmals nach unten geschraubt. Am Ende hatte Intact-Pilot Manuel Gonzalez die Nase vorn. Mit seiner 1:39,088 min unterbot der Vize-Weltmeister den alten Rekord um eine halbe Sekunde. Da Rundenrekorde jedoch nur an Rennwochenenden zählen, bleibt die Bestmarke von Deniz Öncü (1:39,564 min) aus dem Jahr 2025 – zumindest bis zum Spanien-GP in Jerez im April – bestehen.

Am Dienstag spielte das Wetter erneut mit. Als erster Fahrer ging Kalex-Pilot Daniel Munoz (Italtrans Racing) auf die Strecke. Auf der Piste herrschte rasch reger Betrieb, alle wollten die guten Bedingungen ausnutzen, um schnelle Rundenzeiten zu fahren oder Rennsimulationen zu machen. Alles war angerichtet, um beim Test auf dem Circuito de Jerez die erste 1:38er-Zeit zu sehen.

Nach zwei Stunden führte Pramac-Pilot Izan Guevara die Zeitenliste von Tag 2 mit 1:39,372 min an. David Alonso (Aspar), Alex Escrig (Forward), Manuel Gonzalez und Daniel Holgado (Aspar) komplettierten die Top-5.

Um 13 Uhr lag Guevara immer noch an der Spitze – er verbesserte sich auf 1:39,364 min. Nur 0,06 sec dahinter lag Gonzalez auf Rang 2, Dritter war zu diesem Zeitpunkt KTM-Ajo-Pilot Collin Veijer (+0,108 sec).

Um kurz vor 14 Uhr preschte Barry Baltus mit 1:39,234 min an die Spitze. Der 21-jährige Belgier blühte 2025 bei Fantic Racing regelrecht auf und erreichte WM-Rang 3. In dieser Saison möchte er wieder mitreden um den WM-Titel.

Rund eine Viertelstunde später war es dann so weit: Forward-Pilot Alex Escrig blieb mit 1:38,815 min unter der 1:39er-Marke. Der Spanier, der bereits die vierte Saison für das Underdog-Team von Giovanni Cuzari fährt, sorgte damit für eine kleine Sensation.

Drei Stunden vor dem Ende des Tests hielt Escrig immer noch die Bestzeit. Hinter ihm lagen in der Tageswertung Barry Baltus (+0,251 sec) und Izan Guevara (+0,336 sec).

Keiner knackte die Bestzeit von Alex Escrig

In der letzten Stunde des Tests ging es nochmal rund. Um kurz vor 17 Uhr folgte ein Lebenszeichen von Moto2-Rookie Angel Piqueras. Der MSi-Pilot fuhr auf Position 9 nach vorn, auf die Bestzeit von Escrig fehlten ihm 0,622 sec. Einige Minuten später setzte sich Gresini-Neuzugang Alonso Lopez mit einer schnellen Runde (1:39,037 min) auf Rang 2. Kurz danach preschte Celestino Vietti mit 1:39,029 min auf Platz 2 nach vorn.

An die Bestzeit von Escrig kam niemand mehr heran. In der kombinierten Zeitenliste über die zwei Testtage ergab sich folgende Reihenfolge: Escrig, Vietti, Lopez, Baltus und Gonzalez. Der zweite Intact-Pilot, Senna Agius, landete auf Rang 11. Bester Rookie wurde Angel Piqueras, der den Jerez-Test auf Position 12 beendete.

Unglaublich: 19 Fahrer lagen innerhalb von einer Sekunde. Enttäuscht haben beispielsweise Aron Canet (20.), Tony Arbolino (23.) und Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda (28.). Die wahren Kräfteverhältnisse werden sich jedoch erst beim ersten Rennwochenende (27. Februar bis 1. März) in Thailand zeigen.

Ergebnisse Moto2, Jerez-Test (kombiniert):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Escrig

Forward

1:38,815 min

2.

Celestino Vietti

Boscoscuro

+0,214 sec

3.

Alonso Lopez

Kalex

+0,222

4.

Barry Baltus

Kalex

+0,251

5.

Manuel Gonzalez

Kalex

+0,273

6.

Izan Guevara

Boscoscuro

+0,336

7.

Ivan Ortola

Kalex

+0,347

8.

David Alonso

Kalex

+0,365

9.

Filip Salac

Kalex

+0,369

10.

Daniel Munoz

Kalex

+0,555

11.

Senna Agius

Kalex

+0,609

12.

Angel Piqueras

Kalex

+0,622

13.

Collin Veijer

Kalex

+0,657

14.

Joe Roberts

Kalex

+0,684

15.

Daniel Holgado

Kalex

+0,749

16.

Luca Lunetta

Boscoscuro

+0,862

17.

Jorge Navarro

Forward

+0,877

18.

Mario Aji

Kalex

+0,898

19.

Sergio Garcia

Kalex

+0,955

20.

Aron Canet

Boscoscuro

+1,045

21.

Adrian Huertas

Kalex

+1,096

22.

Ayumu Sasaki

Kalex

+1,260

23.

Tony Arbolino

Kalex

+1,267

24.

Zonta van den Goorbergh

Kalex

+1,329

25.

Taiyo Furusato

Kalex

+1,418

26.

Deniz Öncü

Boscoscuro

+1,613

27.

Alberto Ferrandez

Boscoscuro

+1,995

28.

Jose Antonio Rueda

Kalex

+2,029

