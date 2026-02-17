Moto2-Test, Jerez: Alex Escrig (Forward) sorgte für eine kleine Sensation

Den ersten Tag des Jerez-Tests nutzten die Fahrer und Teams, um bei ihren Motorrädern an der Abstimmung zu arbeiten. Es war am Montag viel los auf der Strecke, zudem wurde der Moto2-Rundenrekord mehrmals nach unten geschraubt. Am Ende hatte Intact-Pilot Manuel Gonzalez die Nase vorn. Mit seiner 1:39,088 min unterbot der Vize-Weltmeister den alten Rekord um eine halbe Sekunde. Da Rundenrekorde jedoch nur an Rennwochenenden zählen, bleibt die Bestmarke von Deniz Öncü (1:39,564 min) aus dem Jahr 2025 – zumindest bis zum Spanien-GP in Jerez im April – bestehen.

Am Dienstag spielte das Wetter erneut mit. Als erster Fahrer ging Kalex-Pilot Daniel Munoz (Italtrans Racing) auf die Strecke. Auf der Piste herrschte rasch reger Betrieb, alle wollten die guten Bedingungen ausnutzen, um schnelle Rundenzeiten zu fahren oder Rennsimulationen zu machen. Alles war angerichtet, um beim Test auf dem Circuito de Jerez die erste 1:38er-Zeit zu sehen.

Nach zwei Stunden führte Pramac-Pilot Izan Guevara die Zeitenliste von Tag 2 mit 1:39,372 min an. David Alonso (Aspar), Alex Escrig (Forward), Manuel Gonzalez und Daniel Holgado (Aspar) komplettierten die Top-5.

Um 13 Uhr lag Guevara immer noch an der Spitze – er verbesserte sich auf 1:39,364 min. Nur 0,06 sec dahinter lag Gonzalez auf Rang 2, Dritter war zu diesem Zeitpunkt KTM-Ajo-Pilot Collin Veijer (+0,108 sec).

Um kurz vor 14 Uhr preschte Barry Baltus mit 1:39,234 min an die Spitze. Der 21-jährige Belgier blühte 2025 bei Fantic Racing regelrecht auf und erreichte WM-Rang 3. In dieser Saison möchte er wieder mitreden um den WM-Titel.

Rund eine Viertelstunde später war es dann so weit: Forward-Pilot Alex Escrig blieb mit 1:38,815 min unter der 1:39er-Marke. Der Spanier, der bereits die vierte Saison für das Underdog-Team von Giovanni Cuzari fährt, sorgte damit für eine kleine Sensation.

Drei Stunden vor dem Ende des Tests hielt Escrig immer noch die Bestzeit. Hinter ihm lagen in der Tageswertung Barry Baltus (+0,251 sec) und Izan Guevara (+0,336 sec).

Keiner knackte die Bestzeit von Alex Escrig

In der letzten Stunde des Tests ging es nochmal rund. Um kurz vor 17 Uhr folgte ein Lebenszeichen von Moto2-Rookie Angel Piqueras. Der MSi-Pilot fuhr auf Position 9 nach vorn, auf die Bestzeit von Escrig fehlten ihm 0,622 sec. Einige Minuten später setzte sich Gresini-Neuzugang Alonso Lopez mit einer schnellen Runde (1:39,037 min) auf Rang 2. Kurz danach preschte Celestino Vietti mit 1:39,029 min auf Platz 2 nach vorn.

An die Bestzeit von Escrig kam niemand mehr heran. In der kombinierten Zeitenliste über die zwei Testtage ergab sich folgende Reihenfolge: Escrig, Vietti, Lopez, Baltus und Gonzalez. Der zweite Intact-Pilot, Senna Agius, landete auf Rang 11. Bester Rookie wurde Angel Piqueras, der den Jerez-Test auf Position 12 beendete.

Unglaublich: 19 Fahrer lagen innerhalb von einer Sekunde. Enttäuscht haben beispielsweise Aron Canet (20.), Tony Arbolino (23.) und Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda (28.). Die wahren Kräfteverhältnisse werden sich jedoch erst beim ersten Rennwochenende (27. Februar bis 1. März) in Thailand zeigen.

Ergebnisse Moto2, Jerez-Test (kombiniert):

Pos. Fahrer Hersteller Zeiten 1. Alex Escrig Forward 1:38,815 min 2. Celestino Vietti Boscoscuro +0,214 sec 3. Alonso Lopez Kalex +0,222 4. Barry Baltus Kalex +0,251 5. Manuel Gonzalez Kalex +0,273 6. Izan Guevara Boscoscuro +0,336 7. Ivan Ortola Kalex +0,347 8. David Alonso Kalex +0,365 9. Filip Salac Kalex +0,369 10. Daniel Munoz Kalex +0,555 11. Senna Agius Kalex +0,609 12. Angel Piqueras Kalex +0,622 13. Collin Veijer Kalex +0,657 14. Joe Roberts Kalex +0,684 15. Daniel Holgado Kalex +0,749 16. Luca Lunetta Boscoscuro +0,862 17. Jorge Navarro Forward +0,877 18. Mario Aji Kalex +0,898 19. Sergio Garcia Kalex +0,955 20. Aron Canet Boscoscuro +1,045 21. Adrian Huertas Kalex +1,096 22. Ayumu Sasaki Kalex +1,260 23. Tony Arbolino Kalex +1,267 24. Zonta van den Goorbergh Kalex +1,329 25. Taiyo Furusato Kalex +1,418 26. Deniz Öncü Boscoscuro +1,613 27. Alberto Ferrandez Boscoscuro +1,995 28. Jose Antonio Rueda Kalex +2,029

