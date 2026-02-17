Moto2-Test, Jerez: Alex Escrig (Forward) sorgte für eine kleine Sensation
Die Moto2-Piloten fanden am Montag und Dienstag in Jerez ideale Test-Bedingungen vor. Alex Escrig (Forward) erzielte überraschend die Bestzeit. Dahinter folgten Vietti (Boscoscuro) und Lopez (Kalex).
Den ersten Tag des Jerez-Tests nutzten die Fahrer und Teams, um bei ihren Motorrädern an der Abstimmung zu arbeiten. Es war am Montag viel los auf der Strecke, zudem wurde der Moto2-Rundenrekord mehrmals nach unten geschraubt. Am Ende hatte Intact-Pilot Manuel Gonzalez die Nase vorn. Mit seiner 1:39,088 min unterbot der Vize-Weltmeister den alten Rekord um eine halbe Sekunde. Da Rundenrekorde jedoch nur an Rennwochenenden zählen, bleibt die Bestmarke von Deniz Öncü (1:39,564 min) aus dem Jahr 2025 – zumindest bis zum Spanien-GP in Jerez im April – bestehen.
Am Dienstag spielte das Wetter erneut mit. Als erster Fahrer ging Kalex-Pilot Daniel Munoz (Italtrans Racing) auf die Strecke. Auf der Piste herrschte rasch reger Betrieb, alle wollten die guten Bedingungen ausnutzen, um schnelle Rundenzeiten zu fahren oder Rennsimulationen zu machen. Alles war angerichtet, um beim Test auf dem Circuito de Jerez die erste 1:38er-Zeit zu sehen.
Nach zwei Stunden führte Pramac-Pilot Izan Guevara die Zeitenliste von Tag 2 mit 1:39,372 min an. David Alonso (Aspar), Alex Escrig (Forward), Manuel Gonzalez und Daniel Holgado (Aspar) komplettierten die Top-5.
Um 13 Uhr lag Guevara immer noch an der Spitze – er verbesserte sich auf 1:39,364 min. Nur 0,06 sec dahinter lag Gonzalez auf Rang 2, Dritter war zu diesem Zeitpunkt KTM-Ajo-Pilot Collin Veijer (+0,108 sec).
Um kurz vor 14 Uhr preschte Barry Baltus mit 1:39,234 min an die Spitze. Der 21-jährige Belgier blühte 2025 bei Fantic Racing regelrecht auf und erreichte WM-Rang 3. In dieser Saison möchte er wieder mitreden um den WM-Titel.
Rund eine Viertelstunde später war es dann so weit: Forward-Pilot Alex Escrig blieb mit 1:38,815 min unter der 1:39er-Marke. Der Spanier, der bereits die vierte Saison für das Underdog-Team von Giovanni Cuzari fährt, sorgte damit für eine kleine Sensation.
Drei Stunden vor dem Ende des Tests hielt Escrig immer noch die Bestzeit. Hinter ihm lagen in der Tageswertung Barry Baltus (+0,251 sec) und Izan Guevara (+0,336 sec).
Keiner knackte die Bestzeit von Alex Escrig
In der letzten Stunde des Tests ging es nochmal rund. Um kurz vor 17 Uhr folgte ein Lebenszeichen von Moto2-Rookie Angel Piqueras. Der MSi-Pilot fuhr auf Position 9 nach vorn, auf die Bestzeit von Escrig fehlten ihm 0,622 sec. Einige Minuten später setzte sich Gresini-Neuzugang Alonso Lopez mit einer schnellen Runde (1:39,037 min) auf Rang 2. Kurz danach preschte Celestino Vietti mit 1:39,029 min auf Platz 2 nach vorn.
An die Bestzeit von Escrig kam niemand mehr heran. In der kombinierten Zeitenliste über die zwei Testtage ergab sich folgende Reihenfolge: Escrig, Vietti, Lopez, Baltus und Gonzalez. Der zweite Intact-Pilot, Senna Agius, landete auf Rang 11. Bester Rookie wurde Angel Piqueras, der den Jerez-Test auf Position 12 beendete.
Unglaublich: 19 Fahrer lagen innerhalb von einer Sekunde. Enttäuscht haben beispielsweise Aron Canet (20.), Tony Arbolino (23.) und Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda (28.). Die wahren Kräfteverhältnisse werden sich jedoch erst beim ersten Rennwochenende (27. Februar bis 1. März) in Thailand zeigen.
Ergebnisse Moto2, Jerez-Test (kombiniert):
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Alex Escrig
Forward
1:38,815 min
2.
Celestino Vietti
Boscoscuro
+0,214 sec
3.
Alonso Lopez
Kalex
+0,222
4.
Barry Baltus
Kalex
+0,251
5.
Manuel Gonzalez
Kalex
+0,273
6.
Izan Guevara
Boscoscuro
+0,336
7.
Ivan Ortola
Kalex
+0,347
8.
David Alonso
Kalex
+0,365
9.
Filip Salac
Kalex
+0,369
10.
Daniel Munoz
Kalex
+0,555
11.
Senna Agius
Kalex
+0,609
12.
Angel Piqueras
Kalex
+0,622
13.
Collin Veijer
Kalex
+0,657
14.
Joe Roberts
Kalex
+0,684
15.
Daniel Holgado
Kalex
+0,749
16.
Luca Lunetta
Boscoscuro
+0,862
17.
Jorge Navarro
Forward
+0,877
18.
Mario Aji
Kalex
+0,898
19.
Sergio Garcia
Kalex
+0,955
20.
Aron Canet
Boscoscuro
+1,045
21.
Adrian Huertas
Kalex
+1,096
22.
Ayumu Sasaki
Kalex
+1,260
23.
Tony Arbolino
Kalex
+1,267
24.
Zonta van den Goorbergh
Kalex
+1,329
25.
Taiyo Furusato
Kalex
+1,418
26.
Deniz Öncü
Boscoscuro
+1,613
27.
Alberto Ferrandez
Boscoscuro
+1,995
28.
Jose Antonio Rueda
Kalex
+2,029
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach