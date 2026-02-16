Weiter zum Inhalt
Moto2-Test, Jerez: Celestino Vietti (Boscoscuro) voran – Forward überrascht

Am Montag und Dienstag testen die Moto2-Asse in Jerez. Das Wetter in Andalusien ist viel besser als in Portimao in der letzten Woche. Nach drei Stunden führte Boscoscuro-Pilot Vietti das Feld an.

Stephan Moosbrugger
Von

Moto2

Celestino Vietti führte die Zeitenliste in Jerez um 13 Uhr an
Celestino Vietti führte die Zeitenliste in Jerez um 13 Uhr an
Foto: SpeedRS Team
Celestino Vietti führte die Zeitenliste in Jerez um 13 Uhr an
© SpeedRS Team

Der Moto2-Test in Portimao war eine einzige Enttäuschung. Zuerst regnete es eineinhalb Tage lang, weshalb die Fahrer nur mit Regenreifen auf der Achterbahnpiste fahren konnten. Als dann an Tag 2 die Strecke abtrocknete und erste Einheiten auf Slicks absolviert werden konnten, folgte der nächste Rückschlag für die Moto2-Asse. Deniz Öncü (Marc VDS) merkte zu spät, dass an seiner verunfallten Boscoscuro Öl austrat, worauf er einen Großteil der Strecke in eine Rutschbahn verwandelte. Nach einem Sturzchaos und Versuchen, die Piste zu reinigen, wurde der Test am Donnerstagnachmittag abgebrochen. Somit war der Portimao-Test wenig hilfreich für die wichtige Saisonvorbereitung.

Fahrer und Teams sind nach dem Portimao-Fiasko nach Südspanien umgesiedelt. Dort findet am Montag und Dienstag in dieser Woche auf dem Circuito de Jerez der nächste Moto2-Test statt. Mit dabei sein werden, wie schon in Portimao, das gesamte Feld der mittleren Kategorie der Motorrad-WM. Sie werden in Jerez die letzten Abstimmungsarbeiten durchführen, bevor es dann nach Thailand geht, wo vom 27. Februar bis 1. März auf dem Chang International Circuit das erste Rennwochenende der Saison 2026 stattfindet.

Endlich gutes Wetter

Dieses Mal sollte das Wetter nicht der Spielverderber sein – die Vorhersage ist günstig. Am Wochenende testeten bereits die Moto3-Asse bei guten Bedingungen. Am Montagvormittag fanden die Piloten der mittleren Kategorie gutes Wetter vor, mit rund zehn Grad Celsius herrschten jedoch noch kühle Temperaturen. Als erster Fahrer wagte sich Rookie und Pramac-Yamaha-Fahrer Alberto Ferrandez auf die Strecke. Kurz darauf folgte mit Angel Piqueras ein weiterer Moto2-Rookie. Auch Daniel Munoz und Ivan Ortola drehten ihre ersten Runden.

Empfehlungen

Nach und nach füllte sich die Piste. Um 11 Uhr Ortszeit befanden sich 14 Fahrer auf der Strecke – darunter Izan Guevara, Daniel Holgado, David Alonso, Aron Canet, Tony Arbolino und Rookie Luca Lunetta. Zu diesem Zeitpunkt führte Boscoscuro-Pilot Guevara die Zeitenliste mit 1:41,444 min an. Zum Vergleich: Der Moto2-Rundenrekord auf dem Circuito de Jerez, den Deniz Öncü 2025 aufstellte, liegt bei 1:39,564 min.

Eine halbe Stunde später waren dann alle Fahrer auf der Strecke – außer Vize-Weltmeister Manuel Gonzalez (Intact GP) und Deniz Öncü. Zu diesem Zeitpunkt führte Aspar-Pilot David Alonso die Zeitenliste mit 1:40,837 min an. Kurze Zeit später startete dann auch Gonzalez in seinen Arbeitstag.

Starkes Aspar-Duo

Nach zwei Stunden führte Alonso die Zeitenliste mit 1:40,376 min an. Dicht hinter dem Kolumbianer lag Ivan Ortola (+0,016 sec). Auf Rang 3 fand sich zu diesem Zeitpunkt Manuel Gonzalez (+0,075 sec) wieder.

Zehn Minuten später setzte sich Alonso-Teamkollege Daniel Holgado mit 1:40,347 min hauchdünn an die Spitze. Alonso konterte umgehend und fuhr eine 1:40,265 min. Die beiden Aspar-Piloten präsentieren sich in Jerez in einer sehr guten Verfassung.

Kurz vor 13 Uhr preschten die beiden Boscoscuro-Piloten Celestino Vietti und Izan Guevara auf die Ränge 1 und 2. Vietti schaffte es am Montag mit 1:39,920 min als erster die 1:40er-Marke zu unterbieten.

Die Top-3 um 13 Uhr: Vietti, Guevara und Alonso. Überraschend auf Platz 5: Forward-Racing-Pilot Alex Escrig. Die Intact-Fahrer Manuel Gonzalez und Senna Agius waren auf den Rängen 10 bzw. 20 zu finden. Unauffällig im Hintergrund noch die Klassenneulinge. Von ihnen war Taiyo Furusato als 19. der Schnellste. Auf die Bestzeit von Vietti fehlten ihm am Montagmittag knapp 1,3 sec.

Ergebnisse Moto2 Jerez-Test, Tag 1 (13 Uhr):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Celestino Vietti

Boscoscuro

1:39,920 min

2.

Izan Guevara

Boscoscuro

+0,111 sec

3.

David Alonso

Kalex

+0,235

4.

Ivan Ortola

Kalex

+0,270

5.

Alex Escrig

Forward

+0,289

6.

Collin Veijer

Kalex

+0,342

7.

Barry Baltus

Kalex

+0,405

8.

Daniel Holgado

Kalex

+0,427

9.

Mario Aji

Kalex

+0,460

10.

Manuel Gonzalez

Kalex

+0,531

11.

Ayumu Sasaki

Kalex

+0,856

12.

Alonso Lopez

Kalex

+0,863

13.

Tony Arbolino

Kalex

+0,913

14.

Filip Salac

Kalex

+0,931

15.

Daniel Munoz

Kalex

+0.972

16.

Adrian Huertas

Kalex

+0,977

17.

Sergio Garcia

Kalex

+1,005

18.

Aron Canet

Boscoscuro

+1,167

19.

Taiyo Furusato

Kalex

+1,266

20.

Senna Agius

Kalex

+1,311

21.

Angel Piqueras

Kalex

+1,535

22.

Joe Roberts

Kalex

+1,620

23.

Zonta van den Goorbergh

Kalex

+1,636

24.

Luca Lunetta

Boscoscuro

+1,666

25.

Jorge Navarro

Forward

+1,729

26.

Alberto Ferrandez

Boscoscuro

+2,284

27.

Deniz Öncü

Boscoscuro

+2,472

28.

Jose Antonio Rueda

Kalex

+3,258

Weiterlesen

