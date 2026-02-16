Moto2-Test: Tempo bolzen in Jerez – Gonzalez pulverisiert Rundenrekord
Die Moto2-Asse zündeten in Jerez bei idealen Bedingungen ein Feuerwerk. Manuel Gonzalez (Intact GP) unterbot den alten Rundenrekord um eine halbe Sekunde. 18 Fahrer innerhalb von einer Sekunde.
Nach dem verregneten Moto2-Test in Portimao, der nur wenige Erkenntnisse brachte, hofften die Teams und Fahrer in Jerez auf bessere Bedingungen. Sie wollen die letzten beiden Tage vor dem ersten Saisonrennen am 1. März in Thailand bestmöglich nutzen, um sich in Schwung zu bringen und wichtige Abstimmungsarbeiten an ihren Motorrädern vorzunehmen. Für die Rookies geht es in Andalusien darum, sich weiter an die 765-ccm-Bikes zu gewöhnen. Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda, Angel Piqueras, Luca Lunetta, Alberto Ferrandez und Taiyo Furusato wollen deshalb auf dem Circuito de Jerez möglichst viele Runden fahren.
Am Montag spielte das Wetter mit, weshalb es nicht lange dauerte, bis sich die Strecke füllte. So waren nach rund eineinhalb Stunden Testdauer alle Fahrer auf der südspanischen Piste unterwegs. Nach und nach purzelten die Bestzeiten, um 13 Uhr (nach drei Stunden) war Boscoscuro-Pilot Celestini Vietti der Schnellste. Dicht hinter ihm lagen Izan Guevara (Boscoscuro) und David Alonso (Kalex). Typisch Moto2: Die ersten 16 Fahrer lagen innerhalb von einer Sekunde.
Kurz danach setzte sich Guevara mit 1:39,904 min an die Spitze. Nur neun Tausendstel dahinter reihte sich Vize-Weltmeister Manuel Gonzalez (Intact GP) ein. Zum Vergleich: Der Moto2-Rundenrekord in Jerez, den Deniz Öncü 2025 aufstellte, liegt bei 1:39,564 min.
Rekordrunden am Montagnachmittag
Am Nachmittag zogen die Moto2-Asse das Tempo bei Temperaturen um rund 15 Grad Celsius nochmals an. Zunächst fuhr Gresini-Neuzugang Alonso Lopez mit 1:39,777 min die schnellste Zeit. Um rund 15 Uhr war es dann KTM-Ajo-Pilot Collin Veijer, der sich mit 1:39,640 min an die Spitze setzte. Auf den Rundenrekord fehlte ihm weniger als eine Zehntelsekunde.
Eine Viertelstunde später war es dann so weit: Aspar-Pilot Daniel Holgado stellte den Rundenrekord ein: Mit 1:39,564 min fuhr der Spanier exakt die gleiche Zeit wie Öncü im letzten Jahr. Wiederum eine Viertelstunde später pulverisierte Pramac-Yamaha-Pilot Guevara den Rundenrekord: Mit 1:39,261 min unterbot er die alte Bestmarke um über drei Zehntel. Kurz danach stürmte Forward-Reiter Alex Escrig mit 0,281 sec Rückstand auf den zweiten Platz. Dann preschte Lopez mit 1:39,463 min auf Rang 2.
Es ging Schlag auf Schlag – nur wenige Minuten später fuhr Manuel Gonzalez mit 1:39,088 min einen Rundenrekord. David Alonso katapultierte sich mit einer Zeit von 1:39,240 min auf Rang 2 nach vorn.
An die Bestzeit von Gonzalez kam bis 18 Uhr niemand mehr heran. Der Spanier beendete Tag 1 in Jerez als Schnellster. Der zweite Intact-Pilot, Senna Agius, landete in der Zeitenliste auf Position 13. Die Überraschung des Tages: Forward-Racing-Pilot Alex Escrig fuhr am Montag die viertschnellste Zeit. Auf Landsmann Gonzalez hatte er nur 0,213 sec Rückstand.
Moto2-Rookies noch mit Rückstand
18 Fahrer waren am Montag innerhalb einer Sekunde! Bester Moto2-Rookie an Tag 1 war SpeedRS-Pilot Luca Lunetta. Der Italiener lag nach 82 gefahrenen Runden mit 0,872 sec Rückstand auf Rang 14. Seine Probleme hatte noch Jose Antonio Rueda (KTM Ajo), der mit 3,374 sec Rückstand auf dem 28. und letzten Platz landete.
An Tag 1 in Jerez lieferten die Moto2-Asse einen Vorgeschmack darauf, was sich die Fans auch in der Saison 2026 erwarten können – enge Duelle, knappe Zeitabstände und ein extrem spannendes Rennen um den WM-Titel.
Ergebnisse Moto2 Jerez-Test, Tag 1:
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Manuel Gonzalez
Kalex
1:39,088 min
2.
David Alonso
Kalex
+0,152 sec
3.
Izan Guevara
Boscoscuro
+0,173
4.
Alex Escrig
Forward
+0,213
5.
Barry Baltus
Kalex
+0,255
6.
Alonso Lopez
Kalex
+0,355
7.
Celestino Vietti
Boscoscuro
+0,364
8.
Collin Veijer
Kalex
+0,390
9.
Daniel Holgado
Kalex
+0,476
10.
Ivan Ortola
Kalex
+0,592
11.
Filip Salac
Kalex
+0,677
12.
Joe Roberts
Kalex
+0,766
13.
Senna Agius
Kalex
+0,869
14.
Luca Lunetta
Boscoscuro
+0,872
15.
Adrian Huertas
Kalex
+0,902
16.
Sergio Garcia
Kalex
+0,914
17.
Daniel Munoz
Kalex
+0,939
18.
Jorge Navarro
Forward
+0,962
19.
Angel Piqueras
Kalex
+1,002
20.
Mario Aji
Kalex
+1,161
21.
Aron Canet
Boscoscuro
+1,164
22.
Zonta van den Goorbergh
Kalex
+1,213
23.
Ayumu Sasaki
Kalex
+1,245
24.
Tony Arbolino
Kalex
+1,340
25.
Deniz Öncü
Boscoscuro
+1,430
26.
Taiyo Furusato
Kalex
+1,872
27.
Alberto Ferrandez
Boscoscuro
+1,888
28.
Jose Antonio Rueda
Kalex
+3,374
