Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Moto2-Test: Tempo bolzen in Jerez – Gonzalez pulverisiert Rundenrekord

Die Moto2-Asse zündeten in Jerez bei idealen Bedingungen ein Feuerwerk. Manuel Gonzalez (Intact GP) unterbot den alten Rundenrekord um eine halbe Sekunde. 18 Fahrer innerhalb von einer Sekunde.

Stephan Moosbrugger
Von

Moto2

Manuel Gonzalez war am Montag in Jerez der Schnellste
Manuel Gonzalez war am Montag in Jerez der Schnellste
Foto: Intact GP
Manuel Gonzalez war am Montag in Jerez der Schnellste
© Intact GP

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Nach dem verregneten Moto2-Test in Portimao, der nur wenige Erkenntnisse brachte, hofften die Teams und Fahrer in Jerez auf bessere Bedingungen. Sie wollen die letzten beiden Tage vor dem ersten Saisonrennen am 1. März in Thailand bestmöglich nutzen, um sich in Schwung zu bringen und wichtige Abstimmungsarbeiten an ihren Motorrädern vorzunehmen. Für die Rookies geht es in Andalusien darum, sich weiter an die 765-ccm-Bikes zu gewöhnen. Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda, Angel Piqueras, Luca Lunetta, Alberto Ferrandez und Taiyo Furusato wollen deshalb auf dem Circuito de Jerez möglichst viele Runden fahren.

Werbung

Werbung

Am Montag spielte das Wetter mit, weshalb es nicht lange dauerte, bis sich die Strecke füllte. So waren nach rund eineinhalb Stunden Testdauer alle Fahrer auf der südspanischen Piste unterwegs. Nach und nach purzelten die Bestzeiten, um 13 Uhr (nach drei Stunden) war Boscoscuro-Pilot Celestini Vietti der Schnellste. Dicht hinter ihm lagen Izan Guevara (Boscoscuro) und David Alonso (Kalex). Typisch Moto2: Die ersten 16 Fahrer lagen innerhalb von einer Sekunde.

Kurz danach setzte sich Guevara mit 1:39,904 min an die Spitze. Nur neun Tausendstel dahinter reihte sich Vize-Weltmeister Manuel Gonzalez (Intact GP) ein. Zum Vergleich: Der Moto2-Rundenrekord in Jerez, den Deniz Öncü 2025 aufstellte, liegt bei 1:39,564 min.

Empfehlungen

Rekordrunden am Montagnachmittag

Am Nachmittag zogen die Moto2-Asse das Tempo bei Temperaturen um rund 15 Grad Celsius nochmals an. Zunächst fuhr Gresini-Neuzugang Alonso Lopez mit 1:39,777 min die schnellste Zeit. Um rund 15 Uhr war es dann KTM-Ajo-Pilot Collin Veijer, der sich mit 1:39,640 min an die Spitze setzte. Auf den Rundenrekord fehlte ihm weniger als eine Zehntelsekunde.

Werbung

Werbung

Eine Viertelstunde später war es dann so weit: Aspar-Pilot Daniel Holgado stellte den Rundenrekord ein: Mit 1:39,564 min fuhr der Spanier exakt die gleiche Zeit wie Öncü im letzten Jahr. Wiederum eine Viertelstunde später pulverisierte Pramac-Yamaha-Pilot Guevara den Rundenrekord: Mit 1:39,261 min unterbot er die alte Bestmarke um über drei Zehntel. Kurz danach stürmte Forward-Reiter Alex Escrig mit 0,281 sec Rückstand auf den zweiten Platz. Dann preschte Lopez mit 1:39,463 min auf Rang 2.

Daniel Holgado
Daniel Holgado
Foto: Aspar-Team
Daniel Holgado
© Aspar-Team

Es ging Schlag auf Schlag – nur wenige Minuten später fuhr Manuel Gonzalez mit 1:39,088 min einen Rundenrekord. David Alonso katapultierte sich mit einer Zeit von 1:39,240 min auf Rang 2 nach vorn.

An die Bestzeit von Gonzalez kam bis 18 Uhr niemand mehr heran. Der Spanier beendete Tag 1 in Jerez als Schnellster. Der zweite Intact-Pilot, Senna Agius, landete in der Zeitenliste auf Position 13. Die Überraschung des Tages: Forward-Racing-Pilot Alex Escrig fuhr am Montag die viertschnellste Zeit. Auf Landsmann Gonzalez hatte er nur 0,213 sec Rückstand.

Werbung

Werbung

Moto2-Rookies noch mit Rückstand

18 Fahrer waren am Montag innerhalb einer Sekunde! Bester Moto2-Rookie an Tag 1 war SpeedRS-Pilot Luca Lunetta. Der Italiener lag nach 82 gefahrenen Runden mit 0,872 sec Rückstand auf Rang 14. Seine Probleme hatte noch Jose Antonio Rueda (KTM Ajo), der mit 3,374 sec Rückstand auf dem 28. und letzten Platz landete.

An Tag 1 in Jerez lieferten die Moto2-Asse einen Vorgeschmack darauf, was sich die Fans auch in der Saison 2026 erwarten können – enge Duelle, knappe Zeitabstände und ein extrem spannendes Rennen um den WM-Titel.

Ergebnisse Moto2 Jerez-Test, Tag 1:

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Manuel Gonzalez

Kalex

1:39,088 min

2.

David Alonso

Kalex

+0,152 sec

3.

Izan Guevara

Boscoscuro

+0,173

4.

Alex Escrig

Forward

+0,213

5.

Barry Baltus

Kalex

+0,255

6.

Alonso Lopez

Kalex

+0,355

7.

Celestino Vietti

Boscoscuro

+0,364

8.

Collin Veijer

Kalex

+0,390

9.

Daniel Holgado

Kalex

+0,476

10.

Ivan Ortola

Kalex

+0,592

11.

Filip Salac

Kalex

+0,677

12.

Joe Roberts

Kalex

+0,766

13.

Senna Agius

Kalex

+0,869

14.

Luca Lunetta

Boscoscuro

+0,872

15.

Adrian Huertas

Kalex

+0,902

16.

Sergio Garcia

Kalex

+0,914

17.

Daniel Munoz

Kalex

+0,939

18.

Jorge Navarro

Forward

+0,962

19.

Angel Piqueras

Kalex

+1,002

20.

Mario Aji

Kalex

+1,161

21.

Aron Canet

Boscoscuro

+1,164

22.

Zonta van den Goorbergh

Kalex

+1,213

23.

Ayumu Sasaki

Kalex

+1,245

24.

Tony Arbolino

Kalex

+1,340

25.

Deniz Öncü

Boscoscuro

+1,430

26.

Taiyo Furusato

Kalex

+1,872

27.

Alberto Ferrandez

Boscoscuro

+1,888

28.

Jose Antonio Rueda

Kalex

+3,374

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Diogo Moreira

Diogo Moreira

287

2

Manuel González

Manuel González

257

3

Barry Baltus

Barry Baltus

232

4

Arón Canet

Arón Canet

227

5

Jake Dixon

Jake Dixon

225

6

Daniel Holgado

Daniel Holgado

208

7

Celestino Vietti

Celestino Vietti

157

8

Albert Arenas

Albert Arenas

156

9

David Alonso

David Alonso

153

10

Senna Agius

Senna Agius

149

Events

Alle Moto2 Events

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  2. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien