Moto2-Test: Tempo bolzen in Jerez – Gonzalez pulverisiert Rundenrekord

Nach dem verregneten Moto2-Test in Portimao, der nur wenige Erkenntnisse brachte, hofften die Teams und Fahrer in Jerez auf bessere Bedingungen. Sie wollen die letzten beiden Tage vor dem ersten Saisonrennen am 1. März in Thailand bestmöglich nutzen, um sich in Schwung zu bringen und wichtige Abstimmungsarbeiten an ihren Motorrädern vorzunehmen. Für die Rookies geht es in Andalusien darum, sich weiter an die 765-ccm-Bikes zu gewöhnen. Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda, Angel Piqueras, Luca Lunetta, Alberto Ferrandez und Taiyo Furusato wollen deshalb auf dem Circuito de Jerez möglichst viele Runden fahren.

Am Montag spielte das Wetter mit, weshalb es nicht lange dauerte, bis sich die Strecke füllte. So waren nach rund eineinhalb Stunden Testdauer alle Fahrer auf der südspanischen Piste unterwegs. Nach und nach purzelten die Bestzeiten, um 13 Uhr (nach drei Stunden) war Boscoscuro-Pilot Celestini Vietti der Schnellste. Dicht hinter ihm lagen Izan Guevara (Boscoscuro) und David Alonso (Kalex). Typisch Moto2: Die ersten 16 Fahrer lagen innerhalb von einer Sekunde.

Kurz danach setzte sich Guevara mit 1:39,904 min an die Spitze. Nur neun Tausendstel dahinter reihte sich Vize-Weltmeister Manuel Gonzalez (Intact GP) ein. Zum Vergleich: Der Moto2-Rundenrekord in Jerez, den Deniz Öncü 2025 aufstellte, liegt bei 1:39,564 min.

Rekordrunden am Montagnachmittag

Am Nachmittag zogen die Moto2-Asse das Tempo bei Temperaturen um rund 15 Grad Celsius nochmals an. Zunächst fuhr Gresini-Neuzugang Alonso Lopez mit 1:39,777 min die schnellste Zeit. Um rund 15 Uhr war es dann KTM-Ajo-Pilot Collin Veijer, der sich mit 1:39,640 min an die Spitze setzte. Auf den Rundenrekord fehlte ihm weniger als eine Zehntelsekunde.

Eine Viertelstunde später war es dann so weit: Aspar-Pilot Daniel Holgado stellte den Rundenrekord ein: Mit 1:39,564 min fuhr der Spanier exakt die gleiche Zeit wie Öncü im letzten Jahr. Wiederum eine Viertelstunde später pulverisierte Pramac-Yamaha-Pilot Guevara den Rundenrekord: Mit 1:39,261 min unterbot er die alte Bestmarke um über drei Zehntel. Kurz danach stürmte Forward-Reiter Alex Escrig mit 0,281 sec Rückstand auf den zweiten Platz. Dann preschte Lopez mit 1:39,463 min auf Rang 2.

Es ging Schlag auf Schlag – nur wenige Minuten später fuhr Manuel Gonzalez mit 1:39,088 min einen Rundenrekord. David Alonso katapultierte sich mit einer Zeit von 1:39,240 min auf Rang 2 nach vorn.

An die Bestzeit von Gonzalez kam bis 18 Uhr niemand mehr heran. Der Spanier beendete Tag 1 in Jerez als Schnellster. Der zweite Intact-Pilot, Senna Agius, landete in der Zeitenliste auf Position 13. Die Überraschung des Tages: Forward-Racing-Pilot Alex Escrig fuhr am Montag die viertschnellste Zeit. Auf Landsmann Gonzalez hatte er nur 0,213 sec Rückstand.

Moto2-Rookies noch mit Rückstand

18 Fahrer waren am Montag innerhalb einer Sekunde! Bester Moto2-Rookie an Tag 1 war SpeedRS-Pilot Luca Lunetta. Der Italiener lag nach 82 gefahrenen Runden mit 0,872 sec Rückstand auf Rang 14. Seine Probleme hatte noch Jose Antonio Rueda (KTM Ajo), der mit 3,374 sec Rückstand auf dem 28. und letzten Platz landete.

An Tag 1 in Jerez lieferten die Moto2-Asse einen Vorgeschmack darauf, was sich die Fans auch in der Saison 2026 erwarten können – enge Duelle, knappe Zeitabstände und ein extrem spannendes Rennen um den WM-Titel.

Ergebnisse Moto2 Jerez-Test, Tag 1: