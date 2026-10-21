Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Martinez zum Titel-Duell: «Vielleicht geht Izan besser mit dem Druck um»

In der Moto2-WM trennen Manuel Gonzalez und Izan Guevara vor den letzten fünf Saisonrennen nur 5,5 Punkte. Aspar-Teamboss Jorge Martinez erklärt, weshalb für ihn derzeit Guevara der Favorit ist.

Von

Stephan Moosbrugger und Manuel Pecino

Moto2

Gonzalez, Guevara und Holgado auf dem Podest in Indonesien
Gonzalez, Guevara und Holgado auf dem Podest in Indonesien
Foto: Gold & Goose
Gonzalez, Guevara und Holgado auf dem Podest in Indonesien
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

In der MotoGP tobt ein enger Kampf um den WM-Titel. Jorge Martin (Aprilia) und Marc Marquez (Ducati) liegen nach 17 Saisonevents nur zwei Punkte auseinander. Nicht weniger spannend geht es in der Moto2-Klasse zu. In der mittleren Kategorie der Motorrad-WM duellieren sich Manuel Gonzalez (Intact GP) und Izan Guevara (Pramac Yamaha) um die Krone – die beiden Spanier trennen vor den letzten fünf Saisonrennen nur 5,5 Punkte.

Werbung

Werbung

In Österreich, Japan und Indonesien holte Guevara zuletzt drei Siege in Folge. Der nächstjährige MotoGP-Pilot befindet sich in einer bestechenden Form. Gonzalez erzielte in den letzten drei Rennen die Ränge 4, 22 und 2 und ließ somit einige Punkte liegen.

Jorge Martinez
Jorge Martinez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martinez
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Daniel Holgado und David Alonso nur noch mit rechnerischen Chancen

Nur noch sehr geringe Chancen auf den Titel haben die beiden Aspar-Piloten Daniel Holgado und David Alonso. Mit 95,5 bzw. 99,5 Punkten Rückstand auf Gonzalez liegen die beiden derzeit auf den Rängen 4 und 5. Aspar-Teamboss gab gegenüber SPEEDWEEK.com dennoch seine Einschätzung zum Moto2-Titelkampf ab. «Im Moment sehe ich Izan Guevara als den Favoriten gegenüber Manu Gonzalez. Izan ist gerade in Topform. Die Meisterschaft ist sehr spannend, aber vielleicht geht Izan besser mit dem Druck um als Manu», meinte der 64-Jährige.

Werbung

Werbung

In Indonesien konnte Gonzalez einen Aufwärtstrend verzeichnen, er fuhr ein starkes Rennen. Beim Australien-GP an diesem Wochenende hat der 24-Jährige eine neue Chance, seinen härtesten Rivalen zu besiegen. «Wenn Manu das nächste Rennen gewinnen würde, würde er den Druck auf Izan verlagern. Aber im Moment sehe ich Izan mit besseren Chancen auf den Titel», so Martinez.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Moto2 Events
  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Malaysian Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien