Moto2-WM ab 2027 mit mehr Hubraum: Rennsport und Serie befruchten einander

Mit der Hubraumsenkung von 1000 auf 850 ccm wird in der MotoGP-WM 2027 eine neue Ära eingeleitet. Ab dann wird auch mit Reifen von Pirelli statt Michelin gefahren und technische Spielereien wie das höhenverstellbare Fahrwerk und ausuferndes Flügelwerk an den Verkleidungen werden verboten.

Werbung

Werbung

Änderungen gibt es für nächste Saison auch in der mittleren WM-Kategorie Moto2, denn Motorenausrüster Triumph wird den Hubraum von jetzt 765 auf dann 800 ccm anheben. Der Hintergrund ist simpel: Der britische Hersteller setzt in der Moto2-WM eine modifizierte Version des Motors der Street Triple 765 RS ein, die auch in der Supersport-WM zum Einsatz kommt. Dieses Modell bekommt für 2027 ein Upgrade, einhergehend mit einer Hubraumerhöhung. Regelmäßige Besucher von SPEEDWEEK.com wissen das bereits seit Ende Juni.

Die Hubraumerhöhung hat weitreichende Folgen, denn die derzeit in der Moto2 involvierten Chassis-Hersteller Kalex, Boscoscuro und Forward müssen ihre Rahmen anpassen.

Entwicklungen gehen bei Triumph Hand in Hand

Für Triumph sind sämtliche Änderungen natürliche Schritte. «Die vergangenen sieben Jahre waren eine Reise für uns», verdeutlichte Steve Sargent, Chief Product Manager von Triumph. «Seit unserem ersten Rennen in Katar 2019 haben wir nie aufgehört, das Moto2-Projekt voranzutreiben. Seither wurden in der Moto2-Weltmeisterschaft zirka 1,8 Millionen Kilometer zurückgelegt, jegliche Neuerungen sollen dazu beitragen, die Leistungen auf der Strecke zu verbessern. 2025 haben wir ein Getriebe eingeführt, das speziell für die Moto2 entwickelt wurde. Die Entwicklungen in der Moto2 und bei unseren Serienmaschinen gehen immer Hand in Hand. Neben der Einführung von E100-Sprit im nächsten Jahr werden wir weitere Änderungen bringen, die die Moto2-Klasse auf das nächste Level hieven.»

Werbung

Werbung

Offiziell hat sich Triumph zu den von SPEEDWEEK.com enthüllten Plänen bis heute nicht geäußert. Es wäre wenig überraschend, wenn das erste Rennwochenende nach der Sommerpause (7.–9. August) in Silverstone/England genutzt wird, um den neuen Dreizylindermotor vorzustellen.

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen TV-Programm Live Silverstone: International Livestream MotoGP World Championship 07.08.2026 - 10:55