Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Moto2-WM ab 2027 mit mehr Hubraum: Rennsport und Serie befruchten einander

SPEEDWEEK.com berichtete, dass Einheitsausrüster Triumph ab der Saison 2027 einen neuen Motor in der mittleren Hubraumkategorie des Grand-Prix-Sports einsetzt. Die Gründe dafür sind naheliegend.

Moto2

Triumph bringt in der Moto2-WM ab 2027 größere Motoren zum Einsatz
Triumph bringt in der Moto2-WM ab 2027 größere Motoren zum Einsatz
Foto: gold & goose
Triumph bringt in der Moto2-WM ab 2027 größere Motoren zum Einsatz
© gold & goose

Werbung

TV-Programm

Werbung

Mit der Hubraumsenkung von 1000 auf 850 ccm wird in der MotoGP-WM 2027 eine neue Ära eingeleitet. Ab dann wird auch mit Reifen von Pirelli statt Michelin gefahren und technische Spielereien wie das höhenverstellbare Fahrwerk und ausuferndes Flügelwerk an den Verkleidungen werden verboten.

Werbung

Werbung

Änderungen gibt es für nächste Saison auch in der mittleren WM-Kategorie Moto2, denn Motorenausrüster Triumph wird den Hubraum von jetzt 765 auf dann 800 ccm anheben. Der Hintergrund ist simpel: Der britische Hersteller setzt in der Moto2-WM eine modifizierte Version des Motors der Street Triple 765 RS ein, die auch in der Supersport-WM zum Einsatz kommt. Dieses Modell bekommt für 2027 ein Upgrade, einhergehend mit einer Hubraumerhöhung. Regelmäßige Besucher von SPEEDWEEK.com wissen das bereits seit Ende Juni.

Die Hubraumerhöhung hat weitreichende Folgen, denn die derzeit in der Moto2 involvierten Chassis-Hersteller Kalex, Boscoscuro und Forward müssen ihre Rahmen anpassen.

Entwicklungen gehen bei Triumph Hand in Hand

Für Triumph sind sämtliche Änderungen natürliche Schritte. «Die vergangenen sieben Jahre waren eine Reise für uns», verdeutlichte Steve Sargent, Chief Product Manager von Triumph. «Seit unserem ersten Rennen in Katar 2019 haben wir nie aufgehört, das Moto2-Projekt voranzutreiben. Seither wurden in der Moto2-Weltmeisterschaft zirka 1,8 Millionen Kilometer zurückgelegt, jegliche Neuerungen sollen dazu beitragen, die Leistungen auf der Strecke zu verbessern. 2025 haben wir ein Getriebe eingeführt, das speziell für die Moto2 entwickelt wurde. Die Entwicklungen in der Moto2 und bei unseren Serienmaschinen gehen immer Hand in Hand. Neben der Einführung von E100-Sprit im nächsten Jahr werden wir weitere Änderungen bringen, die die Moto2-Klasse auf das nächste Level hieven.»

Werbung

Werbung

Offiziell hat sich Triumph zu den von SPEEDWEEK.com enthüllten Plänen bis heute nicht geäußert. Es wäre wenig überraschend, wenn das erste Rennwochenende nach der Sommerpause (7.–9. August) in Silverstone/England genutzt wird, um den neuen Dreizylindermotor vorzustellen.

TV-Programm

Triumph-Manager Steve Sargent
Triumph-Manager Steve Sargent
Foto: gold & goose
Triumph-Manager Steve Sargent
© gold & goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

195.5

2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

144

3

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

136

4

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

116

5

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

115

6

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

113.5

7

Celestino Vietti

SpeedRS Team

109

8

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

83

9

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

57.5

10

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

55.5

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Moto2 Events
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  5. San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM