Um 12:15 Uhr starteten die 28 Moto2-Piloten in den vorletzten Grand Prix der Saison 2026. Der Asphalt des Autodromo Internacional do Algarve war stellenweise noch feucht. Bereits das Moto3-Rennen hatte gezeigt, wie tückisch die Bedingungen waren.

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IntactGP-Pilot Senna Agius ging von der Poleposition ins Rennen. Daniel Holgado und Izan Guevara komplettierten die erste Startreihe. WM-Leader Manuel Gonzalez musste sich dagegen von Platz 10 nach vorn arbeiten und startete damit drei Reihen hinter Titelrivale Guevara. Vor dem Portugal-GP trennten die beiden verbliebenen WM-Anwärter 13,5 Punkte.

Viele Führungswechsel an der Spitze

Agius gewann den Sprint zur ersten Kurve und führte das Feld vor Holgado und Collin Veijer durch die ersten Kurven. Guevara verlor zwei Positionen, Gonzalez machte im ersten Umlauf zwei Plätze gut. Für Ex-Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda war das Rennen nach einem Sturz in Kurve 14 bereits beendet.

In der zweiten Runde wechselte die Führung gleich zweimal. Agius verschätzte sich beim Anbremsen von Kurve 5 und verlor mehrere Positionen. Holgado übernahm, geriet wenige Kurven später aber ebenfalls von der Linie. Daniel Munoz nutzte die Fehler und setzte sich an die Spitze. Auch Guevara profitierte: Zu Beginn der dritten Runde rückte der WM-Zweite auf Platz 2 vor. Gonzalez lag weiterhin auf Position 8.

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Noch im dritten Umlauf erlebte Gonzalez eine heftige Schrecksekunde. Der IntactGP-Pilot konnte einen Rutscher abfangen, fiel aber bis auf Platz 14 zurück. Damit stand der WM-Leader vor einer schwierigen Aufholjagd.

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Munoz hatte sich an der Spitze bereits einen Vorsprung von einer Sekunde auf die Dreiergruppe mit Guevara, Veijer und Ivan Ortola erarbeitet. Dahinter folgte der nächste Zwischenfall: Veijer hatte sich an Guevara vorbei gebremst, musste beim Herausbeschleunigen aus Kurve 5 aber einen Beinahe-Highsider abfangen. Guevara wich aus, beide verloren Positionen. Ortola nutzte die Gelegenheit und übernahm Platz 2.

Durch die Zwischenfälle rückte Agius wieder auf Platz 3 vor und lag in Schlagdistanz zum zweitplatzierten Ortola. Auch die beiden Titelanwärter kamen sich im Klassement näher: Nach 7 von 21 Runden lag Guevara nur noch auf Platz 8, Gonzalez hatte sich auf Position 12 vorgearbeitet.

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Abbruch nach Massencrash – Drama für IntactGP!

Wenig später wurde das Rennen abgebrochen. Filip Salac stürzte, Zonta van den Goorbergh, Celestino Vietti und Gonzalez konnten nicht mehr ausweichen. Trümmerteile lagen auf der Strecke. Gonzalez gelang es nicht, seine Kalex wieder zu starten. Er wurde auf einem Roller zurück zur IntactGP-Box gebracht, während sein beschädigtes Motorrad über den Rettungsweg geschoben wurde.

Drama: Manuel Gonzalez kam ohne Schuld zu Sturz, durfte nicht weiterfahren Foto: Gold and Goose Drama: Manuel Gonzalez kam ohne Schuld zu Sturz, durfte nicht weiterfahren © Gold and Goose

Damit durfte der WM-Leader nicht am Neustart teilnehmen. Das Reglement verlangt, dass ein Fahrer innerhalb von fünf Minuten aus eigener Kraft an die Box zurückkehrt. Diese Voraussetzung erfüllte Gonzalez nicht. In der IntactGP-Box sah man enttäuschte Gesichter.

Manuel Gonzalez' Kalex war nicht mehr fahrtüchtig Foto: Seidenglanz Manuel Gonzalez' Kalex war nicht mehr fahrtüchtig © Seidenglanz

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Daniel Munoz auch nach dem Neustart vorn

Für den Neustart über sieben Runden galt die Reihenfolge nach Runde 7 als Startaufstellung. Munoz ging von der Poleposition ins Rennen, verlor die Führung aber an Ortola. Auch dieser konnte sich nicht lange vorn halten: Alonso Lopez beendete den ersten Umlauf als Führender vor Munoz, Agius und Ortola. Guevara lag auf Platz 8.

Dani Munoz (Italtans) holte in Portimao seinen ersten Moto2-Sieg Foto: Gold and Goose Dani Munoz (Italtans) holte in Portimao seinen ersten Moto2-Sieg © Gold and Goose

Lopez verlor die Führung an Munoz, der deutlich schneller fuhr. Ortola und Agius folgten auf den Plätzen 3 und 4, dahinter lagen die Aspar-Piloten David Alonso und Daniel Holgado. Guevara rückte mit einem Manöver gegen Veijer auf Position 7 vor.

Drei Runden vor Schluss hatte Munoz mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung auf Lopez. Dahinter kämpften Ortola und Agius um den letzten Podestplatz. Agius ging vorbei, doch Ortola konterte auf der Zielgeraden. Ihr Zweikampf ermöglichte es Alonso, zu den beiden aufzuschließen. In der vorletzten Runde ging Agius erneut vorbei. Alonso profitierte von einem Fehler von Ortola und rückte auf die vierte Position vor.

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Platz 2 für Alonso Lopez Foto: Gold and Goose Platz 2 für Alonso Lopez © Gold and Goose

Munoz ließ in der letzten Runde nichts mehr anbrennen und sicherte sich einen souveränen Sieg vor Lopez. Agius entschied den Kampf um Platz 3 für sich. Alonso wurde Vierter vor Ortola und Holgado. Guevara kam als Siebter ins Ziel und verkürzte seinen Rückstand auf WM-Leader Gonzalez auf 4,5 Punkte.

Intact-Pilot Senna Agius: Platz 3 in Portimao Foto: Gold and Goose Intact-Pilot Senna Agius: Platz 3 in Portimao © Gold and Goose

Hinter Guevara kam Ex-Supersport-Weltmeister Adrian Huertas ins Ziel und stellte mit Platz 8 ein sehr gutes Ergebnis sicher. Veijer und van den Goorbergh komplettierten die Top-10.

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