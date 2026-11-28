Manuel Gonzalez kennt diese Situation: Lange gilt er als Favorit auf den Moto2-WM-Titel, doch vor dem letzten Rennen steht alles auf der Kippe. Bereits im Vorjahr ließ der Spanier im letzten Saisondrittel viele Punkte liegen und musste sich im Titelduell Diogo Moreira geschlagen geben. Jetzt droht ihm gegen Izan Guevara eine ähnlich bittere Erfahrung. Vor dem entscheidenden Grand Prix in Valencia führt Gonzalez zwar noch mit 4,5 Punkten Vorsprung. Die bessere Startposition hat aber sein Herausforderer.

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Während die Titel in der MotoGP und Moto3 bereits vergeben sind, fällt die Entscheidung in der mittleren Klasse erst im letzten Rennen. Die Ausgangslage ist für Guevara einfach: Gewinnt er, ist er Weltmeister – unabhängig davon, wo Gonzalez ins Ziel kommt.

Im Laufe der Saison schrumpfte das WM-Polster

Dabei hatte Gonzalez zu Saisonbeginn wie der Mann gewirkt, den es auf dem Weg zum Titel zu schlagen galt. Der IntactGP-Pilot gewann den Auftakt in Buriram, stand in Goiania, Jerez und Le Mans auf dem Podium und ließ anschließend drei Siege in Barcelona, Mugello und am Balaton Park folgen. Er war schnell, erfolgreich und schien aus dem verlorenen Titelkampf des Vorjahres gelernt zu haben.

Moto2-Showdown: Manuel Gonzalez vs. Izan Guevara Foto: Gold and Goose Photography Moto2-Showdown: Manuel Gonzalez vs. Izan Guevara © Gold and Goose Photography

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Nach der Sommerpause geriet sein Siegeszug jedoch ins Stocken. Nur in Misano stand Gonzalez seitdem noch einmal ganz oben auf dem Podium. Guevara dagegen entwickelte sich zur immer größeren Gefahr. Der Pramac-Pilot ist mit Abstand der stärkste Fahrer auf einer Boscoscuro und machte mit drei aufeinanderfolgenden Siegen in Spielberg, Motegi und Mandalika große Schritte in der Fahrerwertung.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Valencia: Rennen Moto2 MotoGP World Championship 29.11.2026 - 12:00

Besonders einschneidend war das Wochenende in Japan. Gonzalez ging beim Start das Motorrad aus, er musste aus der Boxengasse losfahren und blieb ohne Punkte. Guevara gewann und machte mit einem Schlag 25 Zähler gut. Aus Gonzalez’ Vorsprung wurde ein Polster, das vor dem Finale fast vollständig aufgebraucht ist.

Manuel Gonzalez liegt 4,5 Punkte vor Herausforderer Izan Guevara Foto: Gold and Goose Photography Manuel Gonzalez liegt 4,5 Punkte vor Herausforderer Izan Guevara © Gold and Goose Photography

Allerdings wäre es zu einfach, die Entwicklung allein mit nachlassender Leistung unter Druck zu erklären. In Portimao traf Gonzalez zuletzt keine Schuld am Ausfall. Er konnte nach einem Sturz von Filip Salac nicht mehr ausweichen. Weil er seine beschädigte Kalex anschließend nicht rechtzeitig aus eigener Kraft an die Box zurückbrachte, durfte er am Neustart nicht teilnehmen. Guevara wurde nur Siebter, reduzierte seinen Rückstand damit aber auf 4,5 Punkte.

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WM-Leader Manuel Gonzalez ging zu Boden – und durfte nicht mehr starten Foto: Seidenglanz WM-Leader Manuel Gonzalez ging zu Boden – und durfte nicht mehr starten © Seidenglanz

Verkorkstes Qualifying beim WM-Finale in Valencia

Im Qualifying von Valencia geriet Gonzalez erneut ins Hintertreffen. Guevara sicherte sich Startplatz 3 und damit einen Platz in der ersten Reihe. Der WM-Leader kam dagegen nicht über Position 10 hinaus. Sechs Fahrer stehen zwischen den beiden Titelrivalen. Gonzalez wirkte angespannt und war im Austausch mit seiner IntactGP-Crew mehrfach kopfschüttelnd zu sehen.

Seine letzte schnelle Runde brachte keine Wende. Gonzalez hatte sich ungünstig positioniert und wurde von Zonta van den Goorbergh aufgehalten. Während Guevara den Showdown aus der ersten Reihe angehen kann, muss der WM-Leader zunächst Positionen gutmachen – und dabei vermeiden, im Verkehr zu viel Zeit zu verlieren.

Intact-Pilot Senna Agius: Pole-Position in Valencia Foto: Gold and Goose Intact-Pilot Senna Agius: Pole-Position in Valencia © Gold and Goose

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Eine wichtige Rolle könnte ausgerechnet sein Teamkollege spielen. Senna Agius sicherte sich mit Streckenrekord die Pole-Position und hat damit die besten Voraussetzungen, selbst um den Sieg zu kämpfen. Setzt er sich gegen Guevara durch, könnte das auch Gonzalez helfen. Mit Daniel Holgado steht zudem ein weiterer schneller Fahrer vor dem Pramac-Piloten.

Auf Unterstützung allein darf Gonzalez aber nicht bauen. Guevara hat im Saisonverlauf bewiesen, dass er Rennen gewinnen und Chancen im Titelkampf nutzen kann. In Valencia hat er sich die Ausgangslage geschaffen, die Meisterschaft aus eigener Kraft zu entscheiden.

Für Gonzalez geht es darum, einen zweiten schmerzhaften Saisonabschluss in Folge zu verhindern. Für Guevara um die Vollendung seiner Aufholjagd. 4,5 Punkte, ein Grand Prix und ein WM-Titel: Die Moto2 liefert dem Saisonfinale die sportliche Entscheidung, die in den beiden anderen Klassen bereits gefallen ist.