Moto2, Zeittraining: Sturzchaos in Assen – David Alonso vor Gonzalez

Nach seinem Crash in Brünn, bei dem sich Barry Baltus eine Schulterverletzung zugezogen hatte, wird der Belgier in den Niederlanden und in Deutschland im Team Fantic von Jorge Navarro vertreten. Ebenfalls nicht am Start auf dem TT Circuit Assen ist Gresini-Pilot Alonso Lopez, der bei einem Trainingsunfall vor dem Tschechien-GP zwei Frakturen in der rechten Hand davongetragen hat. Für ihn springt an diesem Wochenende, wie schon in Brünn, der 19-jährige Pole Milan Pawelec ein.

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Nach seinem schweren Trainingscrash im Mai, bei dem er sich eine Halswirbelfraktur zugezogen hatte, muss Mario Aji auch in Assen pausieren. Ersetzen wird ihn dort im Honda Team Asia erneut der ehemalige Moto3-Pilot Jacob Roulstone.

Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Manuel Gonzalez Foto: Seidenglanz Manuel Gonzalez © Seidenglanz

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Im FP1 am Freitagvormittag war WM-Leader Manuel Gonzalez der Schnellste. David Alonso und Senna Agius komplettierten die Top-3.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

Zum Start des Zeittrainings am Freitagnachmittag betrug die Lufttemperatur heiße 35 Grad Celsius. Die Session begann turbulent. Nur drei Minuten nach dem Start hatte Celestino Vietti einen heftigen Highsider in Kurve 5. Der Italiener lief humpelnd davon. Ayumu Sasaki stürzte in Kurve 1 – er blieb unverletzt. Nach acht Minuten rutschte Alberto Ferrandez in der langsamen Kurve 5 das Hinterrad weg.

Luca Lunetta stürzte in Kurve 7 ins Kiesbett – somit hatten beide SpeedRS-Piloten in den ersten zehn Minuten im Moto2-Zeittraining einen Crash. Danach wurde die rote Flagge geschwenkt, damit die Marshals die Boscoscuro von Lunetta gefahrlos bergen konnten. Die Streckenposten mussten danach die Strecke reinigen, weshalb es zu einer mehrminütigen Unterbrechung kam. Vor dem Abbruch konnte Intact-Pilot Agius in Kurve 4 einen Sturz gerade noch abfangen.

Nach elf Minuten führte Daniel Holgado die Zeitenliste mit 1:36,363 min an. Dahinter lagen Senna Agius, Izan Guevara, Aron Canet und Manuel Gonzalez. Zum Vergleich: Den Moto2-Rundenrekord fuhr Diogo Moreira 2025 mit 1:34,777 min.

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Tony Arbolino Foto: Seidenglanz Tony Arbolino © Seidenglanz

Als die Session 29 Minuten vor dem Ende wieder gestartet wurde, hatten die Mechaniker des SpeedRS-Teams alle Hände voll zu tun, um die Bikes von Vietti und Lunetta wieder flott zu kriegen.

Brünn-Sieger Ivan Ortola fuhr die viertschnellste Zeit. David Alonso preschte kurz danach auf Position 3 nach vorn.

Zur Hälfte der Session stürzte Sasaki erneut – dieses Mal in Kurve 4. Canet konnte in der Timmer-Schikane einen Sturz gerade noch verhindern. Die Reihenfolge zu diesem Zeitpunkt: Holgado, Agius, Alonso, Guevara und Ortola.

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13 Minuten vor dem Ende fuhr Rookie Taiyo Furusato (Honda Team Asia) mit 1:36,333 min eine neue Bestzeit. Ortola verbesserte sich auf Position 3. Kurz danach stürzte der Spanier in Kurve 16. Er rutschte ins Kiesbett und blieb unverletzt.

Die Reihenfolge zehn Minuten vor Schluss: Furusato, Holgado, Ortola, Agius und Alonso. Gonzalez war zu diesem Zeitpunkt Neunter.

Mit sechs Minuten auf der Uhr sorgte Tony Arbolino mit 1:36,218 min für eine neue Bestzeit. Gonzalez verbesserte sich auf Position 5. Kurz danach setzte sich Agius auf Platz 2, Alex Escrig war neuer Fünfter.

Vier Minuten vor Schluss setzte sich WM-Leader Gonzalez mit 1:36,163 min an die Spitze. Kurz danach stürzte Deniz Öncü in Kurve 5. Und dann fuhr Alonso mit 1:36,154 min eine neue Bestzeit. Ferrandez stürze ein zweites Mal. Dieses Mal wurde ihm Kurve 4 zum Verhängnis. Der Spanier war sehr wütend.

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Dann hatte Sasaki seinen dritten Crash – dieses Mal in Kurve 5. Der Japaner saß danach fassungslos im Kies. Er blieb unverletzt.

An die Zeit von Alonso kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Alonso, Gonzalez, Arbolino, Agius, Holgado, Escrig, Furusato, Ortola, Salac, Huertas, Veijer, Guevara, Canet und Roberts.