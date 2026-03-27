Moto2, Zeittraining: David Alonso mit Fabelzeit – Gonzalez 2.

Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Werbung

Werbung

Wie schon in Brasilien fehlt Moto2-Rookie Luca Lunetta auch in den USA. Der Italiener war im Thailand-GP in einen unverschuldeten Crash mit Sergio Garcia verwickelt und zog sich Brüche im rechten Bein zu. In Austin wird der SpeedRS-Pilot erneut von Dennis Foggia vertreten.

Im FP1 auf dem Circuit of the Americas war VR46-Schützling Celestino Vietti mit 2:06,724 min der Schnellste. In der ersten Session des Wochenendes stellte der Italiener gleich einen Moto2-Rundenrekord auf – er unterbot den alten Rekord von Manuel Gonzalez um über sechs Zehntel. Zweitschnellster war Aspar-Pilot David Alonso. Danach folgten Tony Arbolino sowie die beiden Intact-Piloten Senna Agius und Gonzalez.

Zu Start der Session um 14.05 Uhr Ortszeit betrug die Lufttemperatur bereits 29 Grad Celsius, der Asphalt hatte sich auch 47 Grad aufgeheizt. Nach bereits drei Minuten hatten Ayumu Sasaki und Mario Aji einen Crash in Kurve 7.

Werbung

Werbung

Nach fünf Minuten führte Alonso Lopez die Session mit 2:07,592 min an. Kurze Zeit später fuhr Izan Guevara mit 2:06,989 min eine neue Bestzeit.

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Guevara verbesserte sich danach auf 2:06,827 min. Die Top-5 nach zehn Minuten: Guevara, Alonso, Veijer, Baltus und Agius.

Zwei Minuten später folgte der Angriff von Gonzalez – mit 2:06,687 min fuhr der Spanier einen Rundenrekord. In der Zwischenzeit musste Guevara sein Bike wegen eines technischen Defekts von der Strecke in die Service-Road fahren.

Danach stürzte Rookie Angel Piqueras in Kurve 11. Da der Motor bei seiner Kalex ausgegangen war, musste er diese von der Strecke runterschieben.

Werbung

Werbung

22 Minuten vor dem Ende der Session fuhr David Alonso mit 2:06,652 min einen Moto2-Rundenrekord. Der Kolumbianer präsentiert sich am Freitag bislang in einer sehr guten Verfassung.

Die Top-5 zur Hälfte der Session: Alonso, Gonzalez, Guevara, Vietti und Agius. Kurz davor rutschte Vietti in Kurve 8 das Vorderrad weg – er blieb unverletzt.

Acht Minuten vor dem Ende fuhr Gonzalez mit 2:06,341 min eine Fabelzeit. Direkt danach stürzte er in Kurve 1. Barry Baltus hatte sich auf Rang 2 nach vorne geschoben. Kurz danach stürzte auch Lunetta-Ersatzmann Dennis Foggia in der ersten Kurve. Lokalmatador Joe Roberts preschte fünf Minuten vor dem Ende auf Platz 9 nach vorn.

Drei Minuten vor dem Ende ließ David Alonso den Hammer fallen. Mit 2:05,847 min fuhr er einen Rundenrekord. Kurz vor dem Ende hatte Sergio Garcia einen Crash in Kurve 13.

Werbung

Werbung

An die Fabelzeit von David Alonso kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Alonso, Gonzalez, Baltus, Salac, Agius, Arbolino, Ortola, Vietti, Guevara, Roberts, Veijer, Lopez, Huertas und Munoz.

Die Zeitabstände auf der 5,513 km langen Strecke waren für Moto2-Verhältnisse groß. Nur neun Fahrer lagen innerhalb einer Sekunde.