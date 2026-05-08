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Moto2, Zeittraining: Izan Guevara 1. – Top-3 innerhalb von 3 Tausendstel

Im engen Zeittraining der Moto2-Klasse in Le Mans setzte sich Izan Guevara vor Celestino Vietti und Barry Baltus durch. Manuel Gonzalez und Senna Agius auf den Rängen 8 und 9. David Alonso nur 18.

Moto2

Izan Guevara
Izan Guevara
Foto: Seidenglanz
Izan Guevara
© Seidenglanz

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Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

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Wieder nicht dabei an diesem Wochenende ist Angel Piqueras, der im Moto2-Rennen in Austin in den Massencrash verwickelt war und sich dabei Frakturen im Oberschenkel und Knöchel zugezogen hatte. Marcos Ramirez wird ihn in Le Mans wieder vertreten – Ramirez war bereits in Jerez im MSi-Team als Ersatzfahrer im Einsatz.

Im FP1 auf dem Bugatti Circuit war Intact-Pilot Manuel Gonzalez der Schnellste. Hinter dem Spanier folgten Izan Guevara (Pramac Yamaha) und Celestino Vietti (SpeedRS). Apropos: Luca Boscoscuro wechselte für den Frankreich-GP von Öhlins-Fahrwerken zu Komponenten von WP Suspension. Seine Fahrer Vietti und Luca Lunetta sind an diesem Wochenende das erste Mal mit dem österreichischen Material unterwegs.

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Zum Start des 40-minütigen Zeittrainings um 14.05 Uhr war der Himmel nur leicht bewölkt. Die Temperaturen hatte sich auf angenehme 21 Grad Celsius eingependelt.

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Barry Baltus
Barry Baltus
Foto: Seidenglanz
Barry Baltus
© Seidenglanz

Die Session startete rasant. Für die erste Bestzeit sorgte Guevara mit 1:34,348 min! Zum Vergleich: Den Moto2-Rundenrekord stellte letztes Jahr Gonzalez mit 1:34,315 min.

Nach zehn Minuten führte Guevara das Zeittraining vor Baltus, Gonzalez, Agius, und Vietti an.

Nach 18 Minuten fuhr KTM-Ajo-Pilot Collin Veijer die viertschnellste Zeit. Teamkollege Jose Antonio Rueda lag zu diesem Zeitpunkt auf Position 25.

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Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Guevara, Baltus, Gonzalez, Veijer, Lopez, Agius, Vietti, Garcia, Munoz und Holgado. David Alonso lag nur auf Position 22. Rookie Luca Lunetta stürzte in Kurve 7 über das Vorderrad – er blieb unverletzt.

Wie immer, ging es im Finish ordentlich zur Sache. Acht Minuten vor dem Ende setzte sich Agius an die zweite Stelle. Eine Minute später fuhr Holgado die zweitschnellste Zeit.

Während Leader Guevara in der Box abwartete, hagelte es rote Sektorzeiten. Baltus war fünf Minuten vor dem Ende nur um 0,003 sec langsamer als der Spanier. Ortola setzte sich auf Position 3. Mario Aji stürzte in Kurve 3.

Celestino Vietti
Celestino Vietti
Foto: Seidenglanz
Celestino Vietti
© Seidenglanz

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Guevara saß immer noch in seiner Box und verfolgte das Geschehen auf dem Bildschirm. Seine Rivalen bissen sich an seiner Bestzeit die Zähne aus.

Wenige Sekunden vor dem Ende preschte Vietti auf Rang 2 nach vorne – er war nur um 0,002 sec langsamer als Guevara.

An die Zeit von Izan Guevara kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Guevara, Vietti, Baltus, Ortola, Lopez, Holgado, Veijer, Gonzalez, Agius, Sasaki, Salac, Canet, van den Goorbergh und Garcia.

David Alonso schaffte den direkten Einzug ins Q2 als 18. nicht. 23 Fahrer lagen innerhalb einer Sekunde!

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  1. Freies Training

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

14

1:34,348

02

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

SpeedRS Team

13

20

+0,002

03

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

7

21

+0,003

04

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

4

21

+0,044

05

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

20

+0,088

06

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

21

+0,104

07

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

18

+0,149

08

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

21

+0,161

09

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

20

+0,185

10

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Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

Ayumu Sasaki

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

71

18

+0,288

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