Moto2-Zeittraining, Misano: Intact trumpfte auf, Agius (1.) mit Rekordspeed

Vor dem Zeittraining der Moto2 in Misano spiegelte die Ausgangslage die enorme Leistungsdichte der MotoGP-Vorstufe wider. So waren die drei Führenden in der WM im FP1 nur durch 0,09 Sekunden getrennt – angeführt von Tabellenführer Manuel Gonzalez. Intact-GP-Teamkollege Senna Agius, der die erste Session auf zunächst noch abtrocknender Piste lange angeführt hatte, folgte in der Früh mit 0,035 Sekunden vor dem WM-Zweiten Izan Guevara.

Werbung

Werbung

Am Nachmittag gab es dann keine Fragezeichen mehr zum Zustand des Misano World Circuit Marco Simoncelli. Als die Strecke um 14 Uhr freigegeben wurde, herrschten final ideale Bedingungen für das Gefecht um den direkten Einzug der 14 schnellsten Racer ins zweite Qualifying am Samstag.

Die mit 40 Minuten längste Session des GP-Wochenendes begann so, wie das FP1 geendet hatte – mit einer Bestzeit für Manuel Gonzalez. In der ersten fliegenden Runde gelang dem Madrilenen eine 1:35,1 min. Wenige Minuten später hatte der Tabellenführer weitere 0,3 Sekunden gefunden. Doch in der Frühphase des Zeittrainings ging es noch schneller um den Kurs an der Adria. David Alonso, im Gegensatz zu Gonzalez 2027 als Honda-Pilot in der Königsklasse eingeschrieben, drückte die Bestmarke auf 1:34,642 min.

Senna Agius kam dagegen weniger gut in Fahrt. Nach der ersten Zeitenwelle wurde der Australier auf der gefürchteten 14. Position geführt. Noch davor – Aron Canet. Der elffache GP-Sieger, der 2026 eine Horror-Saison erlebt, schaffte eine 1:35,172 min, was zunächst Platz 12 bedeutete.

Werbung

Werbung

Die Top 6 nach der ersten Viertelstunde: Alonso vor Gonzalez und Silverstone-Sieger Filip Salac, Arbolino, Lopez, der zuletzt in Aragon siegreich war, und Pramac-Pilot Izan Guevara.

Wieder mit an der Spitze der Moto2: Aspar-Pilot David Alonso (3.) Foto: Seidenglanz Wieder mit an der Spitze der Moto2: Aspar-Pilot David Alonso (3.) © Seidenglanz

Zur Halbzeit legten die Intact-Piloten nach. Erst fuhr sich Senna Agius von 14 auf 2, dann ging es zurück auf 3, denn Teamkollege Gonzalez hatte mit einer Attacke Alonso von Platz 1 verdrängt. Die Top 14 waren mit Beginn der zweiten Hälfte des Zeittrainings binnen 0,5 Sekunden geführt.

Mit der enormen Leistungsdichte wechselte die Führung weiter mehrfach. Nach Ajo-Ass Collin Veijer (1:34,610 min) feilte sich Senna Agius zur Bestzeit (1:34,439 min). Zur Orientierung die schnellste jemals in Misano gefahrene Runde mit einem Moto2-Bike: 1:34,216 min.

Werbung

Werbung

Stark im Zeittraining: Gonzalez steuerte auf Platz 2 Foto: Seidenglanz Stark im Zeittraining: Gonzalez steuerte auf Platz 2 © Seidenglanz

In den letzten zehn Minuten schaltete sich dann auch noch Filip Salac ein. Der Tscheche schob sich auf Platz 3 hinter Dani Holgado, der ebenfalls Zeit gefunden hatte. Sechs Minuten vor Ende des Zeittrainings war der Rundenrekord Geschichte – Agius kam auf 1:34,142 min.

Turbulent wurde es mit zwei großen Abflügen im Finale. Erst erwischte es Adrian Huertas (Italtrans), dann stürzte im letzten Sektor Moto3-Weltmeister Jose-Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo). Der Sturz des Spaniers bedeutete, dass einige Rundenzeiten unter gelber Flagge gestrichen wurden.

An der Spitze änderte sich nichts mehr. Senna Agius zog mit Rekordtempo auf P1 ins Q2 ein. Teamkollege Manuel Gonzalez fehlten 0,120 Sekunden. Alonso, Veijer, Holgado und Arbolino komplettierten die Top 6. Auch in Misano gaben damit die Fahrer der in Deutschland hergestellten Kalex-Renner den Ton an. Bester Boscoscuro-Athlet war Izan Guevara auf Rang 8.

Werbung

Werbung

Aron Canet, der sich lange auf Q2-Kurs befand, fiel im Finale wieder aus den Top 14. Lokalmatador Celestino Vietti rettete sich in letzter Minute als Elfter noch ins Q2.