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Moto2-Zeittraining: Izan Guevara vorn, IntactGP-Duo in den Top-5!

Izan Guevara holte sich bei der Moto2-WM am Sachsenring die Freitags-Bestzeit. Das IntactGP-Duo Senna Agius und Manuel Gonzalez lag in Schlagdistanz zur Spitze. Celestino Vietti muss ins Q1!

Sebastian Fränzschky

Von

Moto2

Izan Guevara fuhr am Nachmittag die Bestzeit
Izan Guevara fuhr am Nachmittag die Bestzeit
Foto: Seidenglanz
Izan Guevara fuhr am Nachmittag die Bestzeit
© Seidenglanz

Im Artikel erwähnt

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Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen nahmen die 27 Moto2-Piloten am Freitagnachmittag das Zeittraining zum Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring auf. Die Bestzeit im ersten freien Training am Vormittag hatte sich IntactGP-Pilot Manuel Gonzalez gesichert. Der WM-Führende umrundete den 3,671 Kilometer langen Kurs in 1:22,483 Minuten und setzte sich vor Tony Arbolino und Senna Agius an die Spitze.

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Forward-Pilot Xabi Zurutuza, der am Vormittag als 15. einen soliden Start erlebte, kam bereits zu Beginn des Zeittrainings zu Sturz. Dabei wurde die Forward des Spaniers beschädigt. Zurutuza konnte das Zeittraining nach einer kurzen Reparaturpause fortsetzen.

Pramac-Pilot Alberto Ferrandez erlebte wenig später eine heftige Schrecksekunde in Kurve 7, konnte einen Sturz aber verhindern. An der Spitze gab Pramac-Teamkollege Izan Guevara in der Anfangsphase der Nachmittags-Session das Tempo vor. Der WM-Zweite führte mit einer 1:22,260er-Zeit und war minimal schneller als Brünn-Sieger Ivan Ortola.

Im Artikel erwähnt

Persönliche Bestzeiten, aber keine neue Bestzeit

Manuel Gonzalez musste in Kurve 3 schnell reagieren, als der vor ihm fahrende Jorge Navarro am Kurvenausgang über die Bodenwelle fuhr und daraufhin vom Gas ging. Die beiden Spanier blieben sitzen. Vor der abschließenden Zeitenjagd lag Izan Guevara weiterhin vorn.

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In den letzten Minuten notierten viele Piloten persönliche Bestzeiten, doch die Guevara-Zeit blieb ungefährdet. Ein Sturz von Ajo-Pilot Collin Veijer sorgte in Kurve 3 für gelbe Flaggen. Die Bodenwelle ausgangs der langgezogenen Rechtskurve hatte ein weiteres Opfer gefordert.

Senna Agius lag 0,302 Sekunden zurück und wurde Vierter
Senna Agius lag 0,302 Sekunden zurück und wurde Vierter
Foto: Seidenglanz
Senna Agius lag 0,302 Sekunden zurück und wurde Vierter
© Seidenglanz

Das Zeittraining ging mit einer Boscoscuro-Bestzeit zu Ende: Izan Guevara behauptete die Spitze vor Ivan Ortola. Dahinter folgten Assen-Sieger David Alonso und die IntactGP-Piloten Senna Agius und Manuel Gonzalez. Filip Salac, Alex Escrig, Tony Arbolino, Deniz Öncü, Taiyo Furasato komplettierten die Top-10.

Ebenfalls direkt für das Q2 qualifizieren konnten sich Joe Roberts, Daniel Holgado, Mario Aji und Collin Veijer. Außerhalb der Top-14 landeten unter anderem Moto3-Weltmeister Jose-Antonio Rueda, Celestino Vietti und Aron Canet.

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Start Nr

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Zeit

01

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

14

1:22,260

02

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI

4

24

+0,036

03

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

80

22

+0,215

04

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

22

+0,302

05

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

23

+0,307

06

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

24

+0,336

07

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

11

19

+0,374

08

Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

14

21

+0,398

09

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

18

+0,498

10

Taiyo Furusato

Taiyo Furusato

Idemitsu Honda Team Asia

Taiyo Furusato

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Idemitsu Honda Team Asia

72

22

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