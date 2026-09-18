Moto2-Zeittraining, Spielberg: Salac mit Rekordrunde, Moto2-Elite im Q2

Während des FP1 der mittleren WM-Division hatte es auf noch trockenem, aber sehr kühlem Untergrund etliche Abflüge gegeben. Neben KTM-Ajo-Ass Collin Veijer erwischte es auch Rookie Angel Piqueras. Der MSi-Pilot, der am letzten Sonntag in Misano sich selbst, Dani Holgado und Senna Agius gleich nach dem Start aus dem GP geschossen hatte, brach sich bei dem Unfall auf dem Red Bull Ring einen Knochen in der rechten Hand.

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Die für den Österreich-GP verhängte Strafe in Form einer Doppel-Long-Lap kann Piqueras nicht absitzen – der Spanier ist bereits auf dem Weg in die Heimat, um sich schon morgen einer Operation zu unterziehen. Veijer fällt ebenfalls aus – der Niederländer brach sich bei seinem Crash das Schlüsselbein.

Für das wichtige Zeittraining, das die 14 schnellsten Piloten direkt ins zweite Qualifying am Samstag bringt, hatten sich die Bedingungen gebessert. Die Top-Asse der WM-Wertung waren auch im FP1 weit vorn gefahren. Tony Arbolino waren David Alonso, Leader Gonzalez und dessen erster Rivale Izan Guevara gefolgt. Senna Agius, der vor dem GP-Wochenende offiziell als MotoGP-Pilot bei Tech3 für 2027 bestätigt wurde, wurde in der Früh dagegen nur als 13. geführt.

Schlug die WM-Spitzenreiter im Zeittraining: Ivan Ortola (2.) Foto: Seidenglanz Schlug die WM-Spitzenreiter im Zeittraining: Ivan Ortola (2.) © Seidenglanz

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Nach kurzer Warmlaufphase attackierte als Erster Izan Guevara. Und wie – in seiner zweiten fliegenden Runde knackte der Pramac-Pilot mit 1:32,755 min den Rundenrekord. Ivan Ortola, Teamkollege des fehlenden Piqueras, war als Zweiter 0,275 Sekunden langsamer. Hinter Guevara nach zehn Minuten: Salac, Gonzalez, Holgado und Alonso. Minuten später setzte Alonso nach und fuhr 0,001 Sekunden als Ortola.

Während Boscoscuro-Racer Luca Lunatta im Kiesbett von Kurve 4 umfiel, schaffte es Teamkollege Celestino Vietti auf Platz, vor Senna Agius. Arbolino, Schnellster am Morgen, komplettierte zur Halbzeit des Zeittrainings die Top-10. Außergewöhnlich: Gresini-Pilot Sergio Garcia wurde Opfer der Technik. Der Triumph-Motor seiner Kalex gab rauchend den Geist auf – Session over für den einstigen Moto2-Siegfahrer.

Auch im Spielberg-Zeittraining ging es wieder eng zu. Honda-Asia-Pilot Mario Aji, der vor dem Endspurt auf dem gefährlichen 14. Platz notiert war, lag 0,819 Sekunden hinter der Bestzeit. Knapp zehn Minuten wechselte die Meute der 27 Moto2-Piloten wieder in den Attacke-Modus.

Moto2-WM-Spitzenreiter Manuel Gonzalez Foto: Ronny Lekl Moto2-WM-Spitzenreiter Manuel Gonzalez © Ronny Lekl

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Ivan Ortola verdrängte Guevara von der Spitze. Der Spanier war nochmals 0,2 Sekunden schneller als Pramac-Hoffnung Guevara. Dann sprang Filip Salac auf Position 2, Holgado, auf 4, Alex Escrig auf 6 – damit war der Tabellenführer Gonzalez auf P7 abgefallen. Ärgerlich für den Spanier: Als Gonzalez sich zurück an die Spitze bringen wollte, stürzten Zonta van den Gorbergh und Barry Baltus – die Zeit des Intact-Piloten wurde gestrichen.

Ein besseres Timing hatte Filip Salac, der sich mit seiner 1:32,402 min an die Spitze fuhr. Gonzalez, zwischenzeitlich sogar auf 11 abgefallen, sicherte sich als Achter ab. Als die Flagge nach 40 Minuten geschwenkt wurde, freute sich American Racing über die Bestzeit von Filip Salac. Izan Guevara lieferte als Fünfter solide ab. Mit Holgado (3.), Ortola (2.), Alonso (6.), Vietti (9.), Lopez (11.) und Senna Agius auf 12 schafften es weitere Moto2-Sieger ins Q2. Jose-Antonio Rueda zog als 14. das letzte direkte Ticket – sein Rückstand: 0,761 Sekunden.