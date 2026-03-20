Moto2, Zeittraining: «Tiger Tony» Arbolino souverän – Gonzalez 2.

Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

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In Brasilien fehlt Moto2-Rookie Luca Lunetta. Der Italiener war im Thailand-GP in einen unverschuldeten Crash mit Sergio Garcia verwickelt und zog sich Brüche im rechten Bein zu. Auch den US-GP in einer Woche muss Lunetta auslassen. In Goiania und Austin wird der SpeedRS-Pilot von Dennis Foggia vertreten.

Im FP1 auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania war Forward-Pilot Alex Escrig mit 1:30,102 min der Schnellste. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Izan Guevara und Mario Aji. Die Strecke war die ganze Session nass, weshalb die Fahrer die gesamten 50 Minuten auf Regenreifen unterwegs waren.

Manuel Gonzalez Foto: Seidenglanz Manuel Gonzalez © Seidenglanz

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Als um 15.05 Uhr Ortszeit die Ampel für das Zeittraining auf grün geschaltet wurde, war der Himmel über dem Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania schwarz. Es war immer noch trocken, der Regen konnte aber jeden Moment kommen.

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Die Moto2-Piloten verloren deshalb keine Zeit und gingen sofort mit Slicks auf die Strecke. Es waren die ersten Runden im Trockenen am ersten Trainingstag. Dementsprechend herrschte viel Verkehr auf der Strecke. Auf dem 3,84 km langen Kurs waren immer noch einige wenige feuchte Stellen vom Regen am Vormittag.

Für die erste Bestzeit sorgte Ivan Ortola mit 1:29,685 min. Nur 0,003 sec dahinter folgte Gresini-Neuzugang Alonso Lopez. Drittschnellster zu Beginn war Tony Arbolino (Fantic).

Eine Runde später setzte sich Arbolino mit 1:27,529 min an die Spitze. Teamkollege Barry Baltus belegte Platz 2. Wieder eine Runde später fuhr Collin Veijer (KTM Ajo) mit 1:27,442 min eine neue Bestzeit.

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Zwei Minuten später konterte Arbolino. Der Italiener steigerte sich auf 1:26,427 min. Izan Guevara (Pramac Yamaha) preschte mit 1:26,966 min auf Position 2 nach vorne. Kurze Zeit später war Mario Aji neuer Zweiter.

David Alonso Foto: Seidenglanz David Alonso © Seidenglanz

Die Top-5 nach zehn Minuten: Arbolino, Aji, Escrig, Salac und Baltus. Kurz danach wurde die Regenflagge geschwenkt.

Arbolino verbesserte sich erneut, auf 1:25,645 min. Intact-Pilot Manuel Gonzalez war mit 1:26,044 min neuer Zweiter. Eine Runde später fuhr Arbolino eine 1:25,271 min. Fast zeitgleich stürzte Fantic-Teamkollege Baltus in Kurve 13 – er blieb unverletzt. Arbolino verbesserte sich erneut. 1:25,198 min war nun die neue Bestzeit. Der Italiener war am Freitag auf einer Mission unterwegs.

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Immer noch herrschte reger Betrieb auf der Strecke und alle waren noch mit Slicks unterwegs. Als dann die meisten elf Runden gefahren waren, steuerten viele Fahrer die Box an.

Die Top-5 zur Hälfte der 40-minütigen Session: Arbolino, Gonzalez, Alberto Ferrandez, Daniel Munoz und Angel Piqueras. Mit Ferrandez und Piqueras lagen zu diesem Zeitpunkt zwei Rookies auf den Top-Positionen.

Gresini-Neuzugang Sergio Garcia hatte Glück, als er mit seiner Kalex einen Umweg durch das Kiesbett nehmen musste – er blieb gerade noch sitzen.

18 Minuten vor dem Ende fuhr Forward-Pilot Alex Escrig die drittschnellste Zeit. Der Spanier hatte bereits im FP1 unter Beweis gestellt, dass er in Goiania gut zurechtkommt.

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15 Minuten vor dem Ende waren die Moto2-Asse immer noch mit Slicks unterwegs, der Regen hielt sich noch zurück. David Alonso setzte sich mit 1:24,378 min an die Spitze. Kurz danach fuhr Alonso Lopez die zweitschnellste Zeit – er war jedoch fast sechs Zehntelsekunden langsamer als Alonso.

Die Rundenzeiten purzelten. Zwölf Minuten vor Schluss fuhr Arbolino mit 1:23,843 min erneut Bestzeit. Jorge Navarro (Forward) hatte einen Crash in Kurve 4 – er blieb unverletzt.

Die Top-5 acht Minuten vor dem Ende: Arbolino, Aji, Alonso, Gonzalez und Piqueras.

Mit drei Minuten auf der Uhr preschte Manuel Gonzalez auf Rang 2 nach vorn. Boscoscuro-Pilot Celestino Vietti fuhr die viertschnellste Zeit. Kurz vor dem Ende der Session verbesserte Arbolino seine Bestzeit auf 1:23,709 min. Gonzalez verbesserte sich auf 1:23,879 min.

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«Tiger Tony» war im Zeittraining eine Klasse für sich. An seine Zeit kam niemand mehr heran. Dritter wurde Alonso.

Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Arbolino, Gonzalez, Alonso, Piqueras, Aji, Vietti, Munoz, Guevara, Veijer, Lopez, Escrig, Öncü, Ortola und Salac.