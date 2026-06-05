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Moto2, Zeittraining: Intact-Pilot Manuel Gonzalez in eigener Welt

Im Moto2-Zeittraining in Ungarn fuhr WM-Leader Manuel Gonzalez einen Rundenrekord. Auf den Rängen 2 und 3 folgten David Alonso und Filip Salac. Senna Agius 9., Izan Guevara 11., Vietti nur 18.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Foto: Seidenglanz
Manuel Gonzalez
© Seidenglanz

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Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

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Angel Piqueras (MSi), der im Moto2-Rennen in Austin in den Massencrash verwickelt war und sich dabei Frakturen im Oberschenkel und Knöchel zugezogen hatte, ist in Ungarn wieder am Start.

Jorge Navarro brach sich bei seinem heftigen Crash im Moto2-Rennen in Le Mans den Ringfinger rechts. Auf dem Balaton Park Circuit ersetzt ihn im Team Forward Xabi Zurutuza – wie schon in Barcelona und Mugello. Nach seinem schweren Trainingscrash im Mai, bei dem er sich eine Halswirbelfraktur zugezogen hatte, muss Moto2-Ass Mario Aji auch in Ungarn pausieren. Ersetzen wird ihn dort im Honda Team Asia der ehemalige Moto3-Pilot Jacob Roulstone.

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Im FP1 am Freitagvormittag war WM-Leader Manuel Gonzalez der Schnellste. David Alonso und Celestino Vietti komplettierten die Top-3.

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Zum Start des Zeittrainings am Freitagnachmittag betrug die Lufttemperatur 22 Grad Celsius. Nach fünf Minuten führte Intact-Pilot Senna Agius die Zeitenliste mit 1:41,700 min an. Kurz danach übernahm Teamkollege Manuel Gonzalez mit 1:41,216 min die Führung.

Danach verbesserte Gonzalez seine Bestzeit auf 1:40,811 min, Alex Escrig fuhr die zweitschnellste Zeit. Zum Vergleich: Den Moto2-Rundenrekord fuhr Diogo Moreira 2025 mit 1:40,380 min.

Nach zehn Minuten preschten Ivan Ortola und Tony Arbolino auf die Ränge 2 und 3 nach vorn.

Nach 14 Minuten fuhr Pramac-Pilot Izan Guevara mit 1:40,738 min eine neue Bestzeit, Collin Veijer (KTM Ajo) war neuer Dritter.

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Die Reihenfolge zur Hälfte der 40-minütigen Session: Guevara, Gonzalez, Ortola, Veijer, Salac, Vietti, Baltus, Arbolino, Escrig und Holgado. Piqueras und Roulstone waren am Ende des Feldes zu finden.

In de letzten zehn Minuten ging es noch einmal mit frischen Reifen auf die Strecke. Zuerst setzte sich Veijer mit 1:40,697 min an die Spitze, Agius fuhr die drittschnellste Zeit. Dann setzte sich wieder Gonzalez mit 1:40,498 min an die Spitze.

Die Top-5 fünf Minuten vor dem Ende: Gonzalez, Salac, Veijer, Holgado und Munoz. Guevara und Alonso folgten auf den Rängen 6 und 7.

Dann fuhr Gonzalez mit 1:40,376 min einen Rundenrekord. Kurz danach kam Escrig auf Rang 4. Und: Gonzalez war im Flow und verbesserte sich auf 1:40,229 min.

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Zwei Minuten vor dem Ende stürzte Piqueras in Kurve 7 schwer. Er blieb zunächst benommen liegen, konnte danach aber wieder aufstehen. Kurz vor dem Ende fuhr David Alonso die zweitschnellste Zeit.

An die Zeit von Gonzalez kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Gonzalez, Alonso, Salac, Munoz, Ferrandez, Veijer, Escrig, Holgado, Agius, Ortola, Guevara, Arbolino, Baltus und Rueda.

Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda (KTM Ajo) schaffte das erste Mal den direkten Q2-Einzug. Aron Canet scheiterte als 15. knapp. Celestino Vietti (18.) muss am Samstag auch im Q1 ran.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

20

1:41,068

02

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

20

+0,125

03

Celestino Vietti

Celestino Vietti

MB Conveyors SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

MB Conveyors SpeedRS Team

13

19

+0,222

04

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

20

+0,240

05

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

18

+0,279

06

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

20

+0,327

07

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

20

+0,378

08

Zonta van den Goorbergh

Zonta van den Goorbergh

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

Zonta van den Goorbergh

Zonta van den Goorbergh

Finetwork Idrofoglia RW Racing Team

84

19

+0,382

09

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

11

14

+0,406

10

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

9

+0,454

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