Moto2, Zeittraining: Vietti vor Agius und Lopez – Drama für David Alonso

Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

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Nicht dabei an diesem Wochenende ist wieder Angel Piqueras, der im Moto2-Rennen in Austin in den Massencrash verwickelt war und sich dabei Frakturen im Oberschenkel und Knöchel zugezogen hatte. In Barcelona wird ihn der Spanier Unai Orradre im MSi-Team vertreten.

Jorge Navarro brach sich bei seinem heftigen Crash im Moto2-Rennen in Le Mans den Ringfinger rechts. In Barcelona ersetzt ihn im Team Forward Xabi Zurutuza.

Senna Agius Foto: Seidenglanz Senna Agius © Seidenglanz

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Mario Aji kann ebenfalls nicht teilnehmen am Catalunya-GP – der Honda-Team-Asia-Pilot hat eine Verletzung an seiner rechten Hand.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Im FP1 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya war SpeedRS-Pilot Celestino Vietti der Schnellste. Hinter dem Fahrer der VR46-Akademie folgten Senna Agius (Intact GP) und Alex Escrig (Forward). Auf den Rängen 4 und 5 folgten Izan Guevara (Pramac) und WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP).

Gleich zu Beginn der Session hatte Aspar-Pilot David Alonso ein technisches Problem bei seiner Kalex. Er rollte mit seinem Bike an den Streckenrand und wartete darauf, bis ihm jemand zu Hilfe kam. Danach wurde die gelbe Flagge geschwenkt. Für die erste Bestzeit sorgte Guevara mit 1:41,827 min. Zum Vergleich: den Moto2-Rundenrekord hatte Daniel Holgado 2025 mit 1:41,549 min aufgestellt.

Die Top-5 nach zehn Minuten: Guevara, Alonso Lopez, Vietti, Holgado und Filip Salac. Alonso und sein Motorrad waren immer noch nicht in der Aspar-Box zurück.

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Alonso Lopez Foto: Seidenglanz Alonso Lopez © Seidenglanz

21 Minuten vor dem Ende war es dann wo weit – Alonso und seine Kalex waren in der Aspar-Box zurück. Die Aktion hat über 15 Minuten gedauert! Der Kolumbianer hat dadurch wichtige Trainingszeit verloren. Seine Crew hatte nun alle Hände voll zu tun, um den Fehler zu finden und das Bike wieder flott zu kriegen. An der Spitze war die Reihenfolge unverändert.

Auf der Strecke herrschte reger Betrieb, 18 Minuten vor dem Ende hatte Barry Baltus in Kurve 5 einen heftigen Abflug. Der Belgier blieb unverletzt, seine Kalex hingegen hatte einiges abbekommen – die Session war für den Fantic-Piloten somit vorbei. Er wird am Samstag im Q1 antreten.

Die Reihenfolge zehn Minuten vor dem Ende der Session: Guevara, Lopez, Vietti, Holgado und Salac. Die Intact-Piloten Senna Agius und Manuel Gonzalez lagen zu diesem Zeitpunkt nur auf den Rängen 13 bzw. 24.

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Acht Minuten vor dem Ende fuhr Gonzalez dann die viertschnellste Zeit, Holgado fuhr mit 1:41,815 min eine neue Bestzeit. Escrig arbeitete sich auf Position 4 nach vorn. Mit sieben Minuten auf der Uhr konnte endlich Alonso wieder auf die Strecke.

Dann fuhr Senna Agius mit 1:41,625 min eine neue Bestzeit. Alonso Lopez fuhr die zweitschnellste Zeit, Gonzalez war auf Platz 7 abgerutscht.

Vier Minuten vor dem Ende setzte sich Vietti mit 1:41,611 min an die Spitze. Guevara, der auf Position 5 lag, wartete wieder in seiner Box ab – wie schon in Le Mans.

Alonso versuchte alles, um eine schnelle Rundenzeit hinzubekommen. Mit einer Minute auf der Uhr lag der Moto3-Weltmeister von 2024 auf Rang 26. Er schaffte keine Verbesserung mehr. Am Ende der Session hatte Taiyo Furusato noch einen Crash.

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An die Zeit von Vietti kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Vietti, Agius, Lopez, Holgado, Guevara, Escrig, Gonzalez, Salac, Veijer, Sasaki, Canet, Öncü, Ferrandez und Munoz.