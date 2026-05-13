Navarro (Forward) verletzt: Xabi Zurutuza erhält Moto2-Chance in Barcelona

Am Beginn des Moto2-Rennens in Le Mans hatte Forward-Pilot Jorge Navarro einen heftigen Crash auf der Start-Ziel-Geraden. Da sein Motorrad nicht schnell genug von der Strecke entfernt werden konnte, wurde das Rennen abgebrochen und nach einiger Zeit neu gestartet. Navarro war dann jedoch nicht mehr am Start, da der Sturz für ihn nicht ohne Folgen blieb: Der 30-Jährige zog sich bei seinem spektakulären Abflug eine Fraktur am Ringfinger rechts zu.

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«Wenn es schwierig wird, bleibt einem nichts anderes übrig, als durchzuhalten, weiterzuarbeiten und zu kämpfen. Zu Beginn des Rennens hatte ich einen ziemlich schweren Sturz; das Heck ist mir weggerutscht und ich konnte das Motorrad nicht mehr kontrollieren. Ich habe mir beim vierten Finger der rechten Hand eine offene Fraktur mit Hautverlust zugezogen», postete der Spanier auf seinem Instagram-Account. Navarro wurde operiert, beim Großen Preis von Katalonien wird er aber nicht am Start sein.

Xabi Zurutuza Foto: Forward Xabi Zurutuza © Forward

Zurutuza fuhr ein Jahr in der Moto3-WM

Beim Catalunya-GP wird Xabi Zurutuza einspringen und neben Alex Escrig in der Forward-Box Platz nehmen. «Ich freue mich sehr über diese Chance mit dem Team in Barcelona. Zunächst einmal wünsche ich Jorge eine schnelle Genesung. Ich werde an diesem Wochenende alles geben und kann es kaum erwarten, mit dem Team zu arbeiten», meinte der 20-jährige Spanier.

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Zurutuza bestritt 2024 im Team KTM Ajo eine Saison in der Moto3-WM. In seinem Rookie-Jahr konnte er nicht überzeugen – er sammelte nur 13 Punkte und belegte Gesamtrang 23. 2025 hatte Zurutuza auch zwei Einsätze in der Moto2-WM. Er vertrat im American-Racing-Team den verletzten Joe Roberts in den letzten zwei Saisonrennen. Er konnte damals keine Punkte holen.