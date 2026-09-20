Offiziell: Gonzalez & Almansa gehen 2027 bei Intact auf den Moto2-Titel los

Die Aufstellung beim einzigen deutschsprachigen Grand-Prix-Team für die Moto2-Saison 2027 ist geklärt. Vor den GP-Rennen auf dem Red Bull Ring bestätigte Liqui Moly Dynavolt Intact GP Manuel Gonzalez und David Almansa als Piloten der Kalex-Renner.

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Lange deutete vieles darauf hin, dass sich das Teammanagement für 2027 komplett neu aufstellen muss, denn sowohl Manuel Gonzalez als auch Senna Agius galten als Aufsteiger in die Königsklasse. Eine Ausgangslage, die Teamchef Jürgen Lingg nur wenig Kopfschmerzen verursachte, denn mit David Munoz und David Almansa standen gleich zwei Siegfahrer in der eigenen Moto3-Struktur parat. Dennoch betonte Lingg stets: «Senna und Manuel können immer bei uns fahren. Sollte einer nicht aufsteigen, ist ihm ein Vertrag bei uns sicher.»

Und so kam es im Falle von Manuel Gonzalez. Der Spanier ging wie 2025 in Sachen MotoGP-Vertrag leer aus – und macht nun aus der Not eine Tugend. Manuel Gonzalez wird eine dritte Moto2-Saison bei Intact-GP bestreiten.

Manuel Gonzalez fährt auch 2027 die Moto2-WM bei Intact GP Foto: Ronny Lekl Manuel Gonzalez fährt auch 2027 die Moto2-WM bei Intact GP © Ronny Lekl

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Jürgen Lingg bei der Bekanntgabe: ««Wir freuen uns wirklich sehr über unsere Moto2-Fahrerpaarung für 2027. Mit Manu setzen wir auf einen Fahrer, von dem wir von Anfang an wussten, was in ihm steckt. Vom ersten Moment an hat er uns mit seiner Stärke und seinem Kampfgeist begeistert. Letztes Jahr hat er bis zum Saisonfinale mit uns um den Titel gekämpft und in diesem Jahr noch einmal einen draufgesetzt: Er führt die Weltmeisterschaft aktuell mit einem komfortablen Vorsprung an. Wir sind gespannt, was wir noch erreichen können, und es macht uns stolz, diesen Weg mit ihm fortzusetzen.»



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Die Reaktion von WM-Leader und Intact-Familienmitglied Gonzalez: ««Ich freue mich unglaublich, meinen Vertrag mit dem Intact GP-Team zu verlängern, denn ich befinde mich gerade in der bestmöglichen Situation meiner Karriere und bin fest davon überzeugt, dass dieses Team das beste in der Moto2-Klasse ist. Ich freue mich also sehr darauf, weiterhin mit ihnen zusammenzuarbeiten, gemeinsam weiter zu wachsen und mich zu verbessern und die Rennen gemeinsam zu genießen. Außerdem möchte ich versuchen, unsere Ziele zu erreichen und hoffentlich an die Leistungen dieser Saison anzuknüpfen. Ich bin Jürgen, Stefan und Wolfgang sehr dankbar, dass sie mir diese Chance erneut geben und an mich glauben.»

Bei der internen Ausscheidung für den zweiten Fahrer fiel die Wahl auf den aktuell Zweiten der Moto3-WM, David Almansa. Der Spanier wechselte erst mit dem Beginn der Saison 2026 zu Intact GP – und erfüllte alle Erwartungen. Nun geht es gemeinsam in das Projekt Moto2.

Aufsteiger: David Almansa fährt 2027 bei Intact GP die Moto2-WM Foto: Ronny Lekl Aufsteiger: David Almansa fährt 2027 bei Intact GP die Moto2-WM © Ronny Lekl

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Moto2-Mastermind Lingg zu seinem internen Aufsteiger: «Mit David schlagen wir gleichzeitig ein neues Kapitel auf. Er ist erst in diesem Jahr zu unserem Moto3-Team gekommen und hat uns von Anfang an mit seiner Leistung beeindruckt. Dass wir nun bereits nach einer Saison mit ihm den nächsten Schritt in die Moto2 gehen, sagt eigentlich schon viel aus. Er liegt aktuell auf dem zweiten Gesamtrang in der Meisterschaft und hat in diesem Jahr gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt, und wir sind überzeugt, dass er auch in der Moto2 seinen Weg gehen wird.»

David Almansa hob ebenfalls den Daumen: «Seit ich zu diesem Team gekommen bin, habe ich nicht nur ein Team gefunden, sondern eine echte Familie. Diesen nächsten Schritt mit ihnen gehen zu dürfen, ist ein wahr gewordener Traum. Ich möchte mich von Herzen bei dem gesamten Intact GP-Team für das Vertrauen, die Unterstützung und den Glauben an mich bedanken. Ich bin unglaublich stolz auf alles, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und freue mich darauf, diese neue Herausforderung mit ihnen anzugehen. Doch bevor es so weit ist, wollen wir dieses Jahr bestmöglich abschließen. Wir werden weiter hart arbeiten, jeden Tag dazulernen und bis zum letzten Rennen alles geben.»

«Wir glauben, dass Manu und David sehr gut zusammenpassen werden. Beide bringen viel Talent, Ehrgeiz und Persönlichkeit mit, und wir freuen uns sehr darauf, zu sehen, was wir mit Beiden nächste Saison erreichen können», so Lingg abschließend im Rahmen des Österreich-GP.