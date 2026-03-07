Weiter zum Inhalt
Peinliche Panne in Thailand: FIM halbiert die Moto2-Punkte nachträglich

Nach mehreren Rennabbrüchen in Thailand wurden im Moto2-Auftakt zunächst volle Punkte vergeben. Nun korrigiert die FIM: Ein Rundenzähl-Fehler führte zur nachträglichen Halbierung.

Sebastian Fränzschky

Von

Moto2

Das Moto2-Rennen musste drei Mal gestartet werden
Das Moto2-Rennen musste drei Mal gestartet werden
Foto: Gold & Goose
Das Moto2-Rennen musste drei Mal gestartet werden
© Gold & Goose

Der Moto2-Saisonauftakt 2026 in Thailand sorgt Tage nach dem Rennsonntag für ein peinliches Nachspiel. Motorrad-Weltverband FIM musste das Ergebnis nachträglich korrigieren: Statt voller WM-Zähler erhalten die ersten 15 Fahrer nur halbe Punkte. Grund ist ein Fehler bei der Berechnung der tatsächlich gefahrenen Renndistanz.

Gewonnen hatte das chaotische Auftaktrennen ursprünglich IntactGP-Pilot Manuel Gonzalez vor Izan Guevara und Dani Holgado. Doch statt der üblichen 25 Punkte erhält Gonzalez nun lediglich 12,5 Zähler für seinen Sieg.

Wie es zum peinlichen Fehler kam

Der Grund: Das Rennen auf dem Chang International Circuit musste gleich zweimal unterbrochen und neu gestartet werden. Zunächst sorgte ein Sturz von David Alonso in Runde 4 des ursprünglich auf 22 Runden angesetzten Rennens für die erste rote Flagge.

Der erste Restart wurde anschließend über elf Runden angesetzt, die Startaufstellung basierte auf dem Stand nach Runde 3. Doch auch dieser Versuch hielt nur kurz: Gleich in der ersten Runde kollidierte Sergio Garcia in Kurve 3 mit dem Hinterrad von Barry Baltus. Garcia stürzte und riss dabei auch Luca Lunetta mit ins Aus – erneut rote Flagge.

Der dritte und letzte Start erfolgte schließlich über sieben Runden, erneut auf Basis der zuvor festgelegten Startaufstellung. Gonzalez setzte sich in diesem Sprint durch und feierte den ersten Moto2-Sieg der Saison.

Doch erst im Nachgang stellte sich heraus, dass ein Rechenfehler in der Rennleitung vorlag. Eine Runde aus dem zweiten Restart wurde fälschlicherweise zur gesamten Renndistanz addiert. Ohne diese Runde wurden am Sonntag tatsächlich nur zehn Rennrunden gewertet – drei aus dem ersten Teil und sieben aus dem finalen Restart.

Damit lag die absolvierte Distanz unter der entscheidenden Marke von 50 Prozent der ursprünglich geplanten Renndistanz. Laut Reglement dürfen in diesem Fall nur halbe Punkte vergeben werden.

FIM plant «weitere Verifizierungsschritte»

Die FIM erklärte dazu: «Nach einer Überprüfung der Moto2-Rennergebnisse aus Thailand wurde ein Fehler bei der Berechnung der gesamten gefahrenen Renndistanz festgestellt. Die Resultate wurden zunächst mit vollen Meisterschaftspunkten veröffentlicht.»

Weiter heißt es: «Unter normalen Umständen gibt die Software der Rennleitung einen Hinweis aus, wenn 50 Prozent der ursprünglichen Renndistanz nicht erreicht wurden und deshalb halbe Punkte vergeben werden müssen. Aufgrund der mehrfachen Neustarts beim Grand Prix von Thailand wurde jedoch die eine Runde des zweiten Starts, die eigentlich hätte annulliert werden müssen, fälschlicherweise zur Gesamtdistanz addiert.»

Folglich musste das Ergebnis korrigiert werden. «Gemäß Sportreglement erfordert die tatsächlich absolvierte Renndistanz die Vergabe halber Punkte. Die Punkteverteilung wurde daher angepasst und die aktualisierten Meisterschaftsstände werden veröffentlicht», erklärte der Verband weiter. Zusätzlich würden künftig «weitere Verifizierungsschritte» eingeführt, um ähnliche Fehler zu vermeiden.

Für Gonzalez und seine IntactGP-Mannschaft bedeutet die Korrektur: Statt 25 Punkten gibt es nur noch 12,5 für den Sieg. Die Punktevergabe reicht entsprechend bis zu 0,5 Zählern für Rang 15. Der Saisonauftakt bleibt damit nicht nur wegen der vielen Rennabbrüche in Erinnerung – sondern auch wegen einer bemerkenswerten Panne bei der Auswertung.

