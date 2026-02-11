Weiter zum Inhalt
Portimao-Test weiter auf nasser Piste – Rookie Furusato an der Spitze

Auf eines ist derzeit an der Algarve Verlass: schlechtes Wetter. Auch am Nachmittag des ersten Moto2-Testtags in Portimao blieb den Piloten erneut nichts anderes übrig, als mit Regenreifen zu testen.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

Das offizielle Moto2-Team von Honda mit Rookie Furusato (re.) und Mario Aji
Das offizielle Moto2-Team von Honda mit Rookie Furusato (re.) und Mario Aji
Foto: Honda Asia HRC
Das offizielle Moto2-Team von Honda mit Rookie Furusato (re.) und Mario Aji
© Honda Asia HRC

Am heutigen Mittwoch war die Rennstrecke in Portimão von 9.00 – 17.30 Uhr Ortszeit durchgängig exklusiv für den ersten offiziellen Testtag der Moto2 reserviert. Doch genutzt wurde die knapp 4,7 km-Piste bis dato nur wenig. Die ersten zwei Stunden am Vormittag waren gar in völliger Stille über die Bühne gegangen.

Erst zur Mittagszeit hatten sich knapp zehn Piloten mit Regenreifen ins Training begeben. Als Fantic-Neuzugang Tony Arbolino und US-Moto2-Veteran Joe Roberts ebenfalls ins Testgeschehen eingriffen, kam erste Dynamik auf. Arbolino, 2025 für Pramac abgeschlagen unterwegs, nutzte die schwierigen Bedingungen für ein intensives Regentraining. Bis 14 Uhr Ortszeit hatte der Italiener immerhin 30 fehlerfreie Runden absolviert, mit einer 2:02er-Zeit ging die Bestzeit ebenfalls vorläufig an den Piloten mit der Nummer 14. Knapp eine Sekunde dahinter: Roberts auf der Kalex von American Racing.

Wartet noch ab: Moto3-Champion und Moto2-Rookie Jose Antonio Rueda
Wartet noch ab: Moto3-Champion und Moto2-Rookie Jose Antonio Rueda
Foto: Red Bull KTM Ajo
Wartet noch ab: Moto3-Champion und Moto2-Rookie Jose Antonio Rueda
© Red Bull KTM Ajo

Mit drei restlichen Stunden auf der Uhr stieg auch das Team von Jorge Martinez ein. Nach Dani Holgado rollte auch David Alonso erstmals aus der Box. Doch auch damit war gerade einmal die Hälfte der 28 Moto2-Stammpiloten aktiv.

Fleißiger am ersten Fahrtag als Tony Arbolino war nur Landsmann und Moto2-Rookie Luca Lunetta. Der Youngster genießt volles Vertrauen von Chassisbauer und Teaminhaber Luca Boscoscuro. Lunetta, der mit fast 70 Runden mit Abstand die meisten Testkilometer sammelte, unterschrieb im letzten Sommer für lange drei Jahre im SpeedRS-Team. Auf lediglich sechs Umläufe kam dagegen der Rookie des spanischen MSi-Teams von Teo Martin, Angel Piqueras.

Moto2-Vizeweltmeister Manuel Gonzalez nutzte die Mittagszeit, um 16 Runden abzuspulen. Dass das Intact-GP-Aushängeschild nicht auf ultimativer Zeitenjagd war, dokumentierte der Rückstand auf Platz 3 von rund 0,7 sec. Erst gar nicht auf die Strecke ging Teamkollege Senna Agius. Der junge Australier hatte den Winter in seiner Heimat verbracht und dort im Gegensatz zu den europäischen Piloten unter besten Bedingungen trainieren können.

Die Intact-GP-Mannschaft in Portimao
Die Intact-GP-Mannschaft in Portimao
Foto: Jordi Gutierrez
Die Intact-GP-Mannschaft in Portimao
© Jordi Gutierrez

Etliche Top-Piloten haben den ersten der beiden Testtage komplett ausgelassen. So standen beide Bikes der KTM-Ajo-Mannschaft mit Moto3-Champion Rueda und Collin Veijer, die Fantic des WM-Dritten Barry Baltus sowie beide Marc-VDS-Renner mit Deniz Öncü und Aron Canet. Auch von den beiden Gresini-Neuzugängen Sergio García und Alonso Lopez war bislang noch nichts zu sehen.

Kurios: Kurz vor 15 Uhr riss urplötzlich der Himmel auf – doch die Bedingungen auf der Piste änderten sich nicht signifikant. Immerhin lockte die Hoffnung auf mehr Grip weitere Moto2-Piloten an, darunter die Honda-Asia-Einheit mit Rookie Furusato und Mario Aji. Der Indonesier gilt als Nassspezialist und rechtfertigte seinen guten Ruf. Mit einer Zeit von 1:57,3 min dreht Aji die schnellste Runde. Bemerkenswert: Gut eine Stunde vor Ende des ersten Tages fuhr Teamkollege Furusato nochmals acht Zehntel schneller. Wenn auch unbedeutend – aber der erste offizielle Testtag der Moto2 schien mit einer Doppelspitze von Honda Asia und Kalex zu enden.

In der letzten halben Stunde wurden die Asiaten noch getrennt. Pramac-Neuzugang Ferrandez schob sich auf der Boscoscuro zwischen Aji und Furusato. Noch näher kam dann MSi-Pilot Ivan Ortola. Neben Furusato kan nur der schlaksige Spanier unter 1:57 min.

Wie wenig Aussagekraft die Zeiten haben, zeigt der Vergleich zum letzten GP im November. Der spätere Weltmeister Diogo Moreira drückte die Bestzeit im zweiten Qualifying auf eine 1:41,1 min.

Damit ist schon jetzt klar, dass alle Hoffnungen auf dem zweitägigen Testereignis im spanischen Jerez liegen. Am 16. und 17. Februar müssen dann die ersten und letzten Hausaufgaben vor dem Saisonstart in Buriram zugleich erledigt werden.

Ergebnisse Moto2 Portimao-Test, Tag 1:

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Taiyo Furusato

Kalex

1:56,436 min

2.

Ivan Ortola

Kalex

+0,361 sec

3.

Manuel Gonzalez

Kalex

+0,696

4.

Alberto Ferrandez

Boscoscuro

+0,725

5.

Mario Suryo Aji

Kalex

+0,895

6.

Angel Piqueras

Kalex

+1,120

7.

David Alonso

Kalex

+1,400

8.

Daniel Holgado

Kalex

+2,598

9.

Luca Lunetta

Boscoscuro

+3,042

10.

Jorge Navarro

Forward

+5,818

11.

Tony Arbolino

Kalex

+5,908

12.

Joe Roberts

Kalex

+6,668

13.

Daniel Munoz

Kalex

+9,430

14.

Adrian Huertas

Kalex

+9,566

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Diogo Moreira

Diogo Moreira

287

2

Manuel González

Manuel González

257

3

Barry Baltus

Barry Baltus

232

4

Arón Canet

Arón Canet

227

5

Jake Dixon

Jake Dixon

225

6

Daniel Holgado

Daniel Holgado

208

7

Celestino Vietti

Celestino Vietti

157

8

Albert Arenas

Albert Arenas

156

9

David Alonso

David Alonso

153

10

Senna Agius

Senna Agius

149

