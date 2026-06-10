Riesensprung von Filip Salac – Moto2-Werbekampagne für Heim-GP in Brünn
Auch Moto2-Insider hatten Filip Salac nicht wirklich auf der Rechnung. Doch beim achten Event der mittleren GP-Klasse am Balaton verblüffte der Tscheche mit einer Top-Leistung und Platz 2.
Dass Filip Salac auch in der Moto2-WM nicht fehl am Platz war, hatte der 24-Jährige bereits mit drei Podestplätzen deutlich gemacht. Das erste gelang bereits in seiner Rookie-Saison 2022, damals noch im Team von Gresini Racing. Und doch war der Auftritt Salacs die größte Überraschung des Ungarn-GP. Denn Salac erreichte Balaton nur auf WM-Rang 13.
Beim genauen Studium der Leistungskurve ließ sich im Verlauf der ersten sieben Events eine klare Steigerung ausmachen – eine Woche zuvor wurde es in Mugello bereits Platz 5 –, doch die Art und Weise, wie sich Salac in Ungarn verkaufte, war dennoch erstaunlich. Platz 4 im FP1, Dritter im Zeittraining, Zweiter in der Qualifikation und nach langer Führung P2 im Rennen, nur gut eine Sekunde
Der Pilot von American Racing verblüffte auch in der Analyse: «Um ehrlich zu sein, ich habe mich bemüht, ein schlaues Rennen zu fahren und noch nicht alles in den ersten Runden zu zeigen. Ich wollte das Material nicht zu sehr hernehmen, um am Schluss genug Reserven zu haben.» Salac, der nach dem Start in Führung lag: «Ich habe sogar gehofft, dass Manu früher vorbei fährt, dachte, wann überholt er endlich? Das wäre gut gewesen, um die Situation besser einschätzen zu können.»
Doch den Gefallen tat ihm der überlegene Spanier erst in Runde 12, als Gonzalez klar war, dass er die höhere Pace hat. Salac: «Am Ende hat mich Manuel mit seiner Erfahrung geschlagen. Als er dann vorne war, konnte er besser mit dem Hinterreifen umgehen. Der Unterschied war nicht riesig, aber entscheidend. In den letzten Runden nochmals zu attackieren, das wäre sehr riskant gewesen. Ich stand zuletzt vor zwei Jahren auf dem Podest, also wollte ich Platz 2 unbedingt heil ins Ziel bringen.»
Ins Ziel kam auch der eigentliche Star der Mannschaft von American Racing, Joe Roberts. Doch mit Platz 15 stand der Kalifornier auch am Plattensee klar im Schatten seiner jüngeren Teamkollegen, der erst zur laufenden Saison von Marc VDS Racing gewechselt hatte. Mit dem Premium-Auftritt machte Filip Salac in der WM-Tabelle einen Satz von Position 13 auf 9. Salac bei der Abreise aus Ungarn: «Ich hoffe auch, dass jetzt noch mehr Leute zum Rennen in Brünn kommen.» Der Tschechien-GP ist die nächste Station im Rennkalender.
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