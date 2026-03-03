Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Rookie Luca Lunetta: Crash und Beinbruch bei Moto2-Renn-Debüt

Moto2-Rookie Luca Lunetta brach sich bei einem unverschuldeten Crash im Chaos-Rennen in Thailand das Bein. Der Italiener kann dem Buriram-Wochenende dennoch Positives abgewinnen.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Luca Lunetta musste nach seinem Crash abtransportiert werden
Luca Lunetta musste nach seinem Crash abtransportiert werden
Foto: Gold & Goose
Luca Lunetta musste nach seinem Crash abtransportiert werden
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Luca Lunetta hatte in Thailand ein katastrophales GP-Debüt in der mittleren Kategorie der Motorrad-WM. Der Moto2-Rookie ging am Sonntag von Position 20 ins Rennen und konnte sich bis auf Platz 14 nach vorne arbeiten. In Runde 4 wurde dann aufgrund des Horrorcrashs von Aspar-Pilot David Alonso die rote Flagge geschwenkt – das Rennen wurde abgebrochen.

Werbung

Werbung

Einige Minuten später erfolgte der Neustart. Die Startpositionen basierten dieses Mal auf den Platzierungen nach Runde 3 – somit ging Lunetta von Platz 14 ins Rennen. In der ersten Runde in Kurve 2 rutschte dann Sergio Garcia das Vorderrad weg, als er das Hinterrad von Barry Baltus (Fantic) berührte. Die Kalex des Gresini-Piloten schlitterte über den Asphalt und räumte Lunetta ab.

Luca Lunetta auf seiner Boscoscuro in Buriram
Luca Lunetta auf seiner Boscoscuro in Buriram
Foto: Gold & Goose
Luca Lunetta auf seiner Boscoscuro in Buriram
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Garcia und Lunetta waren sichtlich benommen und mussten von der Strecke getragen werden – das Rennen wurde zuvor abgebrochen. Bei der Untersuchung im Medical Centre wurde dann festgestellt, dass sich Lunetta beim unverschuldeten Crash das Bein gebrochen hatte. Beim zweiten Neustart war er natürlich nicht mehr dabei.

Werbung

Werbung

Dasselbe Bein wie beim Horrorcrash in Assen 2025

«Es fällt mir schwer zu sagen, dass ich glücklich bin, denn eine Verletzung ist nie eine gute Sache. Aber wenn man das Gesamtbild betrachtet, war es ein sehr positives Wochenende, an dem wir uns stetig verbessert haben. Wir waren von Anfang an schnell und haben vor allem im Qualifying und im Rennen gute Rundenzeiten gefahren. Wir sind aggressiv gestartet und konnten mehrere Positionen gutmachen», strich der 19-Jährige das Positive heraus. «Leider stürzte beim zweiten Neustart in Kurve 2 ein Fahrer auf der Innenseite und sein Motorrad traf mich. Bei dem Aufprall habe ich mir das Bein gebrochen, dasselbe, das ich mir bereits in Assen verletzt hatte.»

Zur Erinnerung: Luca Lunetta wurde im Moto3-Rennen in Assen 2025 nach einem Sturz in der Timmer-Schikane vom nachfolgenden Taiyo Furusato überrollt. Dabei brach sich der Italiener das Schien- und Wadenbein.

Lunetta blickt zuversichtlich nach vorn

Lunetta trat die Heimreise nach Italien an, wo er sich operieren lassen wird. «Ich kann es kaum erwarten, wieder auf die Strecke zurückzukehren. Dieses Wochenende hat mir viel Motivation gegeben und bestätigt, dass die Arbeit, die wir in den letzten Tests geleistet haben, wichtig war: Wir sind auf dem richtigen Weg und sehr nah dran, wettbewerbsfähig genug zu sein, um um noch bessere Positionen zu kämpfen», blickte der Moto2-Neuling zielstrebig nach vorne. «Ich bin zufrieden mit den Fortschritten, die wir von der ersten Session bis zum Qualifying gemacht haben, und ich möchte dem Team danken, weil wir gemeinsam viel erreicht haben. Es war fantastisch, mein erstes Moto2-Wochenende zu erleben. Es endete nicht so, wie ich es mir erhofft hatte, aber bis zu diesem Moment – und wenn man bedenkt, dass der Sturz nicht meine Schuld war – war es wirklich etwas Besonderes.»

Sergio Garcia kam glimpflich davon – er zog sich nur eine kleine Schnittverletzung am Finger zu.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 2. Freies Training

  5. Startaufstellung

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

19

32:14,186

1:41,272

25

02

Placeholder - Racer

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Placeholder - Racer

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

19

+0,003

1:41,328

20

03

Valentin Perrone

Valentin Perrone

KTM

Valentin Perrone

Valentin Perrone

KTM

73

19

+9,480

1:41,228

16

04

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

19

+9,573

1:41,323

13

05

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

19

+9,687

1:41,334

11

06

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

19

+9,723

1:41,349

10

07

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

19

+11,068

1:41,370

9

08

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

19

+11,334

1:41,678

8

09

Joel Esteban

Joel Esteban

LEVELUP - MTA

Joel Esteban

Joel Esteban

LEVELUP - MTA

78

19

+11,541

1:41,379

7

10

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

64

19

+11,657

1:41,436

6

Events

Alle Moto2 Events

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  2. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien