Rueda über Moto2-WM: «Es ist sehr schwer, dort an die Spitze zu kommen!»

Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda fühlt sich mit KTM Ajo auf dem richtigen Weg, um es eines Tages in die MotoGP zu schaffen. Wie er seine Moto2-Rookie-Saison angehen will.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Jose Antonio Rueda hat viel Respekt vor den Moto2-Piloten
Foto: Gold & Goose
© Gold & Goose

Jose Antonio Rueda wurde 2025 überlegen Moto3-Weltmeister – seinen Titel konnte er in Indonesien vorzeitig, vor den letzten vier Grands Prix, sichern. In Sepang kollidierte der Spanier in der Besichtigungsrunde mit Noah Dettwiler und verletzte sich schwer – er erlitt eine Fraktur in der Hand, eine Brustkorbquetschung und eine Gehirnerschütterung. Bei den restlichen Saisonrennen konnte Rueda nicht mehr an den Start gehen.

2026 wird der Spanier mit KTM Ajo in der Moto2-WM seine Rookie-Saison bestreiten. Mit welchen Erwartungen geht er das neue Kapitel in seiner Karriere an? «Ich muss zuerst die Kategorie lernen, denn es ist eine hart umkämpfte Meisterschaft – die Zeiten liegen dort immer sehr nahe beieinander», betonte der 20-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es gibt einige Fahrer, die viel Erfahrung in dieser Klasse haben. Es ist sehr schwer, dort an die Spitze zu kommen.»

Sein Teamkollege war 2025 Moto3-Rookie Alvaro Carpe. Brian Uriarte wird im KTM-Ajo-Team der Nachfolger von Rueda. Der 17-Jährige wurde in diesem Jahr Champion im Red Bull Rookies Cup und in der JuniorGP-Kategorie. Wer wird 2026 der Nachfolger von Rueda als Weltmeister in der Moto3 sein? «Gute Frage. Ich hoffe, dass es einer meiner Teamkollegen sein wird – zum Beispiel Carpe. Ich habe unsere gemeinsame Zeit in dieser Saison sehr genossen. Brian bestreitet seine erste Saison. Ich hoffe, dass es einer von diesen beiden wird», so Rueda.

Jose Antonio Rueda war 2022 der erste Fahrer, der im selben Jahr sowohl Champion im Rookies Cup als auch in der JuniorGP-Kategorie wurde. Ist der Gewinn des Red Bull Rookies Cup eine Garantie, um mit KTM auf dem richtigen Weg zu sein – damit man es eines Tages vielleicht in MotoGP schafft? Oder gibt es auch Nachwuchstalente, die diesen Weg lieber auf einer Honda bestreiten wollen? «Nach dem Gewinn des Rookies Cup ist es dein Traum, danach im KTM-Ajo-Team zu sein – es ist eines der besten Teams in der Moto3 und Moto2. Es war mein Traum, in diesem Team zu sein», stellte der Weltmeister klar.

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Diogo Moreira

Diogo Moreira

Italtrans Racing Team

287

2

Manuel González

Manuel González

Intact GP

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

257

3

Barry Baltus

Barry Baltus

Fantic Racing

232

4

Arón Canet

Arón Canet

Fantic Racing

227

5

Jake Dixon

Jake Dixon

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

225

6

Daniel Holgado

Daniel Holgado

Aspar Team

CFMOTO Aspar Team

208

7

Celestino Vietti

Celestino Vietti

Sync SpeedRS Team

157

8

Albert Arenas

Albert Arenas

Gresini Racing

ITALJET Gresini Moto2

156

9

David Alonso

David Alonso

Aspar Team

CFMOTO Aspar Team

153

10

Senna Agius

Senna Agius

Intact GP

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

149

Events

Alle Moto2 Events

  • Vergangen

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Malaysian Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

