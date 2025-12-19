Rueda über Moto2-WM: «Es ist sehr schwer, dort an die Spitze zu kommen!»

Jose Antonio Rueda wurde 2025 überlegen Moto3-Weltmeister – seinen Titel konnte er in Indonesien vorzeitig, vor den letzten vier Grands Prix, sichern. In Sepang kollidierte der Spanier in der Besichtigungsrunde mit Noah Dettwiler und verletzte sich schwer – er erlitt eine Fraktur in der Hand, eine Brustkorbquetschung und eine Gehirnerschütterung. Bei den restlichen Saisonrennen konnte Rueda nicht mehr an den Start gehen.

Werbung

Werbung

2026 wird der Spanier mit KTM Ajo in der Moto2-WM seine Rookie-Saison bestreiten. Mit welchen Erwartungen geht er das neue Kapitel in seiner Karriere an? «Ich muss zuerst die Kategorie lernen, denn es ist eine hart umkämpfte Meisterschaft – die Zeiten liegen dort immer sehr nahe beieinander», betonte der 20-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es gibt einige Fahrer, die viel Erfahrung in dieser Klasse haben. Es ist sehr schwer, dort an die Spitze zu kommen.»

Sein Teamkollege war 2025 Moto3-Rookie Alvaro Carpe. Brian Uriarte wird im KTM-Ajo-Team der Nachfolger von Rueda. Der 17-Jährige wurde in diesem Jahr Champion im Red Bull Rookies Cup und in der JuniorGP-Kategorie. Wer wird 2026 der Nachfolger von Rueda als Weltmeister in der Moto3 sein? «Gute Frage. Ich hoffe, dass es einer meiner Teamkollegen sein wird – zum Beispiel Carpe. Ich habe unsere gemeinsame Zeit in dieser Saison sehr genossen. Brian bestreitet seine erste Saison. Ich hoffe, dass es einer von diesen beiden wird», so Rueda.

Jose Antonio Rueda war 2022 der erste Fahrer, der im selben Jahr sowohl Champion im Rookies Cup als auch in der JuniorGP-Kategorie wurde. Ist der Gewinn des Red Bull Rookies Cup eine Garantie, um mit KTM auf dem richtigen Weg zu sein – damit man es eines Tages vielleicht in MotoGP schafft? Oder gibt es auch Nachwuchstalente, die diesen Weg lieber auf einer Honda bestreiten wollen? «Nach dem Gewinn des Rookies Cup ist es dein Traum, danach im KTM-Ajo-Team zu sein – es ist eines der besten Teams in der Moto3 und Moto2. Es war mein Traum, in diesem Team zu sein», stellte der Weltmeister klar.

Werbung

Werbung