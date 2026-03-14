Schock für deutsches Team Intact GP: Crewmitglied Roberto Lunadei ist tot

Das Fahrerlager der Motorrad-WM ist in tiefer Trauer. Roberto Lunadei ist verstorben. Der Italiener verünglückte im Alter von nur 42 Jahren am Freitag bei einem Autounfall in seiner Heimat Rimini tödlich. Lunadei war vor seiner Aufgabe als Mechaniker und Crew-Mitglied selbst ein talentierter Rennfahrer. Roberto Lunadei fuhr unter anderem in der italienischen Meisterschaft und schaffte es in den Klassen 600 und 1000 Superstock bis in die Europameisterschaft.

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Seine Laufbahn als Betreuer führte ihn im WM-Paddock über die Supersport-Teams von Gas Racing und VFT. Im Grand-Prix-Fahrerlager waren es dann die Mannschaften Tasca und Italtrans, die ihn zum einigen deutschen Team im GP-Fahrerlager führten – Liqui Moly Dynavolt IntactGP. Bei Italtrans war der Motorrad-Enthuiast in der Saison 2020 an der Seite von Enea Bastianini bei dessen Gewinn der Moto2-Weltmeisterschaft.

Feierten zusammen Startplatz 1: Senna Agius und Roberto Lunadei (re.) Foto: Ronny Lekl Feierten zusammen Startplatz 1: Senna Agius und Roberto Lunadei (re.) © Ronny Lekl

Bei Intact GP aus Memmingen war Roberto Lunadei aktuell erfolgreich in der Crew des Australiers Senna Agius in der Moto2-Kategorie. Vorher unterstützte Roberto Lunadei auch schon im Moto3-Team um Colin Veijer unter der Leitung von Peter Öttl. «Du bleibst für immer in unserem Herzen», schreibt Intact-GP-Teameigner Stefan Keckeisen via Social Media.

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Auch Senna Agius zeigte sich bestürzt. Der Pole-Setter des Auftakt-GP mit berührenden Worten: «2026 wäre unser drittes gemeinsames Jahr gewesen und ich kann einfach nicht glauben, dass du nicht mehr bei uns sein wirst. Du warst der selbstloseste Mensch, den ich kannte! Du wolltest nur das Beste für alle um dich! Du hast jeden Raum mit deinem einzigartigen Charakter erfüllt. Jeder hat dich geliebt! Ich werde mein Bestes geben, wissend, dass du immer bei uns bist.»