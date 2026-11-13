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Selbstbewusster Ivan Ortola: Ohne Stress, aber mit Plan aufs Moto2-Podest

Moto2-Racer Ivan Ortola verschwand zuletzt im Mittelfeld. Doch beim letzten GP-Rennen in Katar fand der Spanier schnell wieder an die Spitze. WM-Rang 3 bleibt das Ziel des Frontmanns bei MSi Racing.

Moto2

Ivan Ortola fährt auch 2027 in der Moto2-WM für MSi
Ivan Ortola fährt auch 2027 in der Moto2-WM für MSi
Foto: Gold and Goose
Ivan Ortola fährt auch 2027 in der Moto2-WM für MSi
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Startplatz 14 – die Ausgangsposition von Ivan Ortola für den Großen Preis von Katar war alles andere als vielversprechend. Grund für die ungewohnte Position war nicht allein ein verpatztes Q2. Ortola mangelte es schlicht an Speed. Nach Platz 16, wenn auch nur mit knapp 0,8 s Rückstand, reichten, um den WM-Dritten ins erste Qualifying zu schicken.

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Damit war der Höhepunkt einer Mini-Misere erreicht. Nach Platz 4 in Japan ging es für Ortola in den Rennen in Indonesien zurück auf Platz 6, dann in Malaysia auf 8. Dazu kam, dass die ärgsten Rivalen im Kampf um WM-Platz 3 in Form des Aspar-Duos Alonso und Holgado zuletzt auftrumpften.

Ivan Ortola drehte erneut die schnellste Rennrunde

Daran änderte sich zunächst auch nichts in der Wüste von Katar. Beide Aspar-Racer standen vor Ortola, Holgado gar in Reihe 1. Doch im Rennen in die Dunkelheit glänzte Ivan Ortola wie in besten Zeiten. Der Kalex-Pilot teilte sich die 19-Runden-Jagd so gut ein, dass in der entscheidenden Phase des Rennens niemand schneller war. Mit 1:56,4 min drehte Ivan Ortola auch die klar schnellste Runde des Rennens. Bemerkenswert auch: Kein anderer Moto2-Pilot hat 2026 mehr schnellste Rennrunden gefahren als der MSi-Pilot.

Im Artikel erwähnt

Dank der ausgeprägten Stärken in den Rennen gelang der Startnummer 4, damit das scheinbar unmöglich. Von Platz 14 ging es über die Distanz bis auf Platz 2 – wobei das letzte Überholmanöver erst wenige Meter vor Zielfläge aus dem Windschatten heraus gelang. Auf Sieger Holgado fehlten am Ende überschaubare zwei Sekunden.

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Zuletzt wieder auf dem Moto2-Podest: Ivan Ortola
Zuletzt wieder auf dem Moto2-Podest: Ivan Ortola
Foto: Gold and Goose
Zuletzt wieder auf dem Moto2-Podest: Ivan Ortola
© Gold and Goose

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Für den Fahrer der spanischen MSI-Mannschaft war das Ergebnis keine große Überraschung. Ortola zeigte sich nach dem 19. Rennen des Jahres selbstbewusst: «Zwar vor allem der Samstag mit dem Qualifying von vielen kleinen Fehler geprägt – aber ich war mir dennoch sicher nach vorne zu kommen, ich wusste, dass ich den Speed habe, und bin deshalb ruhig geblieben.»

Überholen mit Köpfchen

Auch ein nicht überragender Start brachte Ortola nicht aus der Fassung: «Ich habe kaum Plätze gut gemacht, ich wusste, dass es keinen Sinn macht, sofort hart zu attackieren. Der Vorderreifen steht in Losail unter großem Stress. Also habe ich es mir eingeteilt und sauber nach und nach überholt.»

Von großer Bedeutung war die elfte Runde, als es Ortola gelang, WM-Rivale David Alonso zu passieren. In Sachen WM-Tabelle war die Mission aber nur zum Teil erfolgreich, denn ausgereicht Dani Holgado war in Losail noch schneller. Der Aspar-Pilot liegt zwei Runden vor Schluss nur noch 4,5 Punkte hinter Ortola. Auch Alonso hat mit 14,5 Zählern im Minus noch Chancen auf Platz 3. Der Kampf um den WM-Titel zwischen Intact-Pilot Manuel Gonzalez und Izan Guevara (Pramac) ist im Moto2-Schlussspurt nicht die einzige enge Auseinandersetzung.

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18

35:13,340

1:56,683

25

02

4

Ivan Ortola

QJMOTOR - MSI

Ivan Ortola

QJMOTOR - MSI

18

+2,265

1:56,488

20

03

11

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

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KLINT Forward Factory Team

18

+2,285

1:56,662

16

04

80

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

18

+4,143

1:56,618

13

05

17

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

18

+4,962

1:56,654

11

06

18

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

+8,396

1:56,845

10

07

81

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

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Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

+9,034

1:57,308

9

08

98

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Red Bull KTM Ajo

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1:57,120

8

09

12

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+9,362

1:56,943

7

10

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