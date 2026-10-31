Sepang: Daniel Holgado deklassierte im Qualifying die Moto2-Konkurrenz

Die Top-14 des Moto2-Zeittrainings am Freitag ziehen direkt ins Qualifying 2 am Samstag ein, alle anderen müssen den Umweg über das Q1 nehmen. Von dort rücken die schnellsten vier auf, der Rest steht auf dem Grid im Grand Prix am Sonntag (Start 6.15 Uhr MEZ) ab Startplatz 19.

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Sieben aus den Top-10 der Weltmeisterschaft schafften den direkten Sprung ins Q2; Filip Salac, Celestino Vietti und David Alonso mussten den Umweg über das Q1 nehmen, konnten diese Aufgabe aber lösen. Außer diesem Trio zog Alex Escrig ins Q2 ein, der erstaunliche 0,287 sec schneller fuhr als der Zweite und mit 2:03,459 min die bis dahin schnellste Runde des Wochenendes drehte.

Zum Vergleich: Im Zeittraining am Freitag hatte Manuel Gonzalez aus der Memminger Intact-Mannschaft mit 2:03,737 min für die Bestmarke gesorgt , blieb damit aber deutlich über dem Rundenrekord von Daniel Holgado (2:02,858 min) aus dem Vorjahr.

WM-Spitzenreiter Manuel Gonzalez fuhr auf Startzplatz 9 Foto: Gold and Goose WM-Spitzenreiter Manuel Gonzalez fuhr auf Startzplatz 9 © Gold and Goose

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Bereits in der ersten fliegenden Runde des Q2 fuhr Holgado 2:03,355 min, während Vietti sein Motorrad im Kiesbett versenkte. Fünf Minuten vor Ende der 15-minütigen Session begann bei inzwischen 50 Grad Celsius Asphalttemperatur die finale Zeitenjagd. Holgado verbesserte die Spitzenzeit auf 2:02,875 min, verfehlte seinen eigenen Rundenrekord nur um einen Wimpernschlag und lag damit über eine halbe Sekunde vor dem Zweiten! An diese Zeit kam keiner mehr heran, Angel Piqueras und Izan Guevara qualifizierten sich neben ihm für die erste Startreihe.

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Damit hat Guevara, der in der Gesamtwertung nur noch fünf Punkte hinter Gonzalez liegt, einen gewaltigen Vorteil. Denn der WM-Leader wird den Malaysia-GP nur aus der dritten Startreihe in Angriff nehmen, nach seinem Ausrutscher am Freitag klagt er über Schmerzen im rechten Fuß. Intact-Teammanager Jürgen Lingg unterstreicht zwar, wie hart Gonzalez im Nehmen ist, doch auch der Allgäuer kann nicht abschätzen, wie sich die Verletzung bei der tropischen Hitze im anstrengenden Grand Prix auswirken wird.

Die zweite Startreihe bilden David Alonso, Alonso Lopez und der Niederländer Collin Veijer. Für Escrig geht es im Rennen von Startplatz 7 los, neben ihm stehen David Munoz und Gonzalez. Senna Agius, der zweite Intact-Fahrer, wurde Zwölfter.