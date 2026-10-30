Sepang, Moto2-Zeittraining: Gonzalez gewinnt erstes Duell gegen Guevara

Der Austragungsmodus in der Moto2-WM schaut so aus: Die Top-14 des Zeittrainings ziehen direkt ins Qualifying 2 am Samstag ein, alle anderen müssen den Umweg über das Q1 nehmen. Von dort rücken die schnellsten vier auf, der Rest steht auf dem Grid ab Startplatz 19.

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Im FP1 am Freitagmorgen, Sepang in Malaysia ist gegenüber MEZ sieben Stunden voraus, sorgte der WM-Zweite Izan Guevara (Blu Cru Pramac Yamaha) mit einer Boscoscuro für die Bestmarke, war mit 2:04,005 min vom Rundenrekord von Daniel Holgado (2:02,858 min) aus dem Vorjahr aber deutlich entfernt. WM-Leader Manuel Gonzalez aus dem Memminger Team Liqui Moly Dynavolt Intact hatte einen sehr seltenen Ausrutscher (erst sein dritter in diesem Jahr) und beendete die Session nur auf Platz 9 – 0,859 sec hinter der Spitze.

Weil Regen während des Zeittrainings am Freitagnachmittag befürchtet wurde, bemühten sich einige Fahrer, in der 40-minütigen Session gleich zum Anfang eine gute Runde zu drehen – Gonzalez legte mit 2:03,737 min vor.

Zur Halbzeit lag Gonzalez 0,144 sec vor Alonso Lopez und 0,608 vor Guevara. Ab Platz 5 hatten auf der zweitlängsten Strecke im Kalender (nach Silverstone) alle Fahrer mindestens 1 sec Rückstand.

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Pramac-Pilot Izan Guevara: Vierter im Sepang-Zeittraining Foto: Gold and Goose Pramac-Pilot Izan Guevara: Vierter im Sepang-Zeittraining © Gold and Goose

Psychologischer Vorteil für Manu Gonzalez

Die wahre Zeitenjagd erlebten wir in den finalen acht Minuten. Während beinahe das gesamte Feld durcheinandergewürfelt wurde, blieben die Zeiten von Gonzalez und Lopez an der Spitze unangetastet. Für Gonzalez ein wichtiger psychologischer Vorteil im Titelkampf mit Guevara.

Es folgen Holgado, Guevara, Tony Arbolino, der WM-Dritte Ivan Ortola, Angel Piqueras, Collin Veijer, Daniel Munoz, Taiyo Furusato, der zweite Intact-Pilot Senna Agius, Joe Roberts und Mario Aji in den Top-13. Den letzten Platz im Q2 eroberte in letzter Sekunde der ehemalige Supersport-Weltmeister Adrian Huertas, der den zeitgleichen Filip Salac hinauskegelte. Ein Desaster erlebte der nächstjährige MotoGP-Pilot David Alonso, der als 18. den Umweg über das Q1 nehmen muss.

Deniz Öncü aus dem Team Marc VDS hatte bereits nach vier Minuten einen Ausrutscher und verpasste den größten Teil des Trainings, weil seine Boscoscuro erst aus dem Kiesbett geborgen werden musste. Nur Platz 26 für den Türken im 28 Mann starken Feld.

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