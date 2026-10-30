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Sepang, Moto2-Zeittraining: Gonzalez gewinnt erstes Duell gegen Guevara

Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez aus dem deutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact war im Zeittraining in Sepang am Freitagnachmittag der Schnellste. Seinen Sturz am Morgen hat er gut weggesteckt.

Ivo Schützbach

Von

Moto2

Intact-GP-Speerspitze Manuel Gonzalez (1.)
Intact-GP-Speerspitze Manuel Gonzalez (1.)
Foto: Andreas Hofmann
Intact-GP-Speerspitze Manuel Gonzalez (1.)
© Andreas Hofmann

Im Artikel erwähnt

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Der Austragungsmodus in der Moto2-WM schaut so aus: Die Top-14 des Zeittrainings ziehen direkt ins Qualifying 2 am Samstag ein, alle anderen müssen den Umweg über das Q1 nehmen. Von dort rücken die schnellsten vier auf, der Rest steht auf dem Grid ab Startplatz 19.

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Im FP1 am Freitagmorgen, Sepang in Malaysia ist gegenüber MEZ sieben Stunden voraus, sorgte der WM-Zweite Izan Guevara (Blu Cru Pramac Yamaha) mit einer Boscoscuro für die Bestmarke, war mit 2:04,005 min vom Rundenrekord von Daniel Holgado (2:02,858 min) aus dem Vorjahr aber deutlich entfernt. WM-Leader Manuel Gonzalez aus dem Memminger Team Liqui Moly Dynavolt Intact hatte einen sehr seltenen Ausrutscher (erst sein dritter in diesem Jahr) und beendete die Session nur auf Platz 9 – 0,859 sec hinter der Spitze.

Weil Regen während des Zeittrainings am Freitagnachmittag befürchtet wurde, bemühten sich einige Fahrer, in der 40-minütigen Session gleich zum Anfang eine gute Runde zu drehen – Gonzalez legte mit 2:03,737 min vor.

Im Artikel erwähnt

Zur Halbzeit lag Gonzalez 0,144 sec vor Alonso Lopez und 0,608 vor Guevara. Ab Platz 5 hatten auf der zweitlängsten Strecke im Kalender (nach Silverstone) alle Fahrer mindestens 1 sec Rückstand.

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Pramac-Pilot Izan Guevara: Vierter im Sepang-Zeittraining
Pramac-Pilot Izan Guevara: Vierter im Sepang-Zeittraining
Foto: Gold and Goose
Pramac-Pilot Izan Guevara: Vierter im Sepang-Zeittraining
© Gold and Goose

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Psychologischer Vorteil für Manu Gonzalez

Die wahre Zeitenjagd erlebten wir in den finalen acht Minuten. Während beinahe das gesamte Feld durcheinandergewürfelt wurde, blieben die Zeiten von Gonzalez und Lopez an der Spitze unangetastet. Für Gonzalez ein wichtiger psychologischer Vorteil im Titelkampf mit Guevara.

Es folgen Holgado, Guevara, Tony Arbolino, der WM-Dritte Ivan Ortola, Angel Piqueras, Collin Veijer, Daniel Munoz, Taiyo Furusato, der zweite Intact-Pilot Senna Agius, Joe Roberts und Mario Aji in den Top-13. Den letzten Platz im Q2 eroberte in letzter Sekunde der ehemalige Supersport-Weltmeister Adrian Huertas, der den zeitgleichen Filip Salac hinauskegelte. Ein Desaster erlebte der nächstjährige MotoGP-Pilot David Alonso, der als 18. den Umweg über das Q1 nehmen muss.

Deniz Öncü aus dem Team Marc VDS hatte bereits nach vier Minuten einen Ausrutscher und verpasste den größten Teil des Trainings, weil seine Boscoscuro erst aus dem Kiesbett geborgen werden musste. Nur Platz 26 für den Türken im 28 Mann starken Feld.

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Fahrer
Fahrer
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01

18

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

14

2:03,737

02

21

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

14

+0,144

03

96

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

16

+0,206

04

28

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

14

+0,234

05

14

Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

12

+0,711

06

4

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - MSI

15

+0,726

07

36

Angel Piqueras

Angel Piqueras

QJMOTOR - MSI

Angel Piqueras

Angel Piqueras

QJMOTOR - MSI

14

+0,772

08

95

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

14

+0,870

09

17

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

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Italtrans Racing Team

15

+0,902

10

72

Taiyo Furusato

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Idemitsu Honda Team Asia

Taiyo Furusato

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