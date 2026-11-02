Sepang-Sieger David Alonso klagt: «Ich bringe nur 73 kg aufs Hinterrad»

An der Spitze der Moto2-Weltmeisterschaft erleben wir zwei Kämpfe: Während Manuel Gonzalez und Izan Guevara um den Titel streiten, werden Rang 3 Ivan Ortola, David Alonso und Daniel Holgado unter sich ausmachen.

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Im Qualifying verfehlte Holgado seinen eigenen Rundenrekord aus dem Vorjahr nur um einen Wimpernschlag, im Rennen führte er vom Start weg das Feld an. Bis zur sechsten Runde, dann übernahm sein Aspar-Teamkollege Alonso die Spitze – und konnte sich sofort absetzen.

Als die schwarz-weiß-karierte Flagge nach 17 Runden geschwenkt wurde, lag Alonso 1,932 sec vor Holgado und 3,566 vor Angel Piqueras , womit alle drei Podestplätze an Chassishersteller Kalex gingen. Die WM-Führenden Gonzalez und Guevara kamen als Fünfter und Vierter ins Ziel.

David Alonso tat sich am rechten Bein weh

Für Alonso war es der zweite Sieg in diesem Jahr nach Assen, sein 21. GP-Triumph klassenübergreifend. «Ich zeigte das ganze Rennen einen hohen Grad an Konzentration und konnte gut kämpfen», fasste der 20-jährige Red-Bull-Athlet zusammen. «Aber vor allen in den Runden 10 bis 13 war es schwierig, da hatte ich einmal fast einen Highsider und tat mir dabei am rechten Bein weh. Ich fand aber anschließend wieder in meinen Rhythmus.»

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Wie immer in Malaysia war es tropisch warm, der Asphalt hatte sich bis auf 53 Grad Celsius erhitzt. Normal sind das keine guten Verhältnisse für Alonso. «Ich leide, wenn der Griplevel niedrig ist, weil ich so leicht bin», erzählte er. «Während andere in voller Montur 80 Kilogramm aufs Hinterrad bringen, sind es bei mir nur 73. Ich musste mich anpassen und konnten nicht mit meinem normalen Stil fahren. Ich musste mich echt zusammenreißen, aber es ging auf. Während des Wochenendes konnte ich mich in einigen Kurven deutlich verbessern. Solche Rennen werden auch in der MotoGP kommen – gut, dass ich diese Erfahrung bereits gemacht habe.»

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David Alonso startet 2027 im MotoGP-Team LCR Honda und wird dort Boxennachbar von Johann Zarco. In der Moto2-WM geht es für ihn um dritten Gesamtrang. Mit seinem Sieg in Sepang konnte er Holgado überholen und liegt jetzt einen Punkt vor ihm auf dem vierten Gesamtrang. Zum Dritten Ortola fehlen Alonso 8,5 Punkte.